شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): "معجزة التصحر": مشروع غابات الحدود الشمالية الذي يبني الأساس البيئي للصين

بكين, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- ضاعفت الصين جهودها المتواصلة لتحقيق نتائج جيدة في "المهمة التاريخية طويلة الأجل لبرنامج غابات الحزام الشمالي الثلاثي" في محاولة لمواجهة العواصف الرملية وتآكل التربة في منطقتها الشمالية.

على مدى العقود الأربعة الماضية، زاد البرنامج مساحة الغابات بمقدار 30.14 مليون هكتار، وفقًا لبيانات 2018.

وتعد المناطق الشمالية الثلاثة وهم الشمالية الغربية والشمالية والشمالية الشرقية في الصين موطنًا للصحاري، بما في ذلك غوبي، والكثير من التصحر. أطلق البلد في عام 1978 مشروع "برنامج غابات الحزام الشمالي الثلاثي."

وأشاد الرئيس الصيني Xi Jinping يوم الثلاثاء بالعمل على مكافحة التصحر على طول الحدود الشمالية، معترفًا بالسمات الواسعة النطاق التي يصعب إدارتها للوضع العام للتصحر في البلاد.

وقال Xi خلال زيارته لمزرعة غابات في مدينة بايانور في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين: "لا يمكن بناء مشاريع بيئية كبرى مثل برنامج غابات الحزام الشمالي الثلاثي إلا تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني."

وأشار إلى الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز "الحاجز الأمني الإيكولوجي" في الشمال مع تسليط الضوء على الهدف الجديد المتمثل في جعل المشروع "جدارًا أخضر غير قابل للتدمير على الحدود الشمالية".

وقد أخذت الصين زمام المبادرة في الحملة العالمية لتخضير الكوكب، مع أعلى نمو في تغطية الغابات وأكبر مساحة من الغابات التي من صنع الإنسان. أظهرت نتائج عام 2019 المنشورة في مجلة Nature Sustainability أن ما لا يقل عن 25 في المائة من توسع أوراق الشجر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على مستوى العالم جاء من الصين، بناءً على بيانات من أقمار ناسا الصناعية.

الاستعادة البيئية

وبعد ظهر يوم الاثنين، زار Xi بحيرة أولان سوهاي، وهي بحيرة عشبية كبيرة نادرة في منطقة صحراوية وشبه صحراوية في العالم، حيث اطلع على جهود الترميم البيئي هناك.

تلعب البحيرة، التي يطلق عليها الكثيرون "الكلية الطبيعية" للنهر الأصفر، دورًا حيويًا في ضبط المياه وتنقيتها والسيطرة على الفيضانات في النهر.

منذ التسعينيات، شهدت بحيرة أولان سوهاي انخفاضًا في مياه التغذية الطبيعية، وتلوث مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية، وتلوث مياه الصرف الصحي الصناعية، وتدهور وظائفها البيئية، من بين قضايا أخرى، مما دفع المسؤولين المحليين إلى بدء حملات الحفظ.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد وصلت إلى المرحلة الثانية من الإنجاز مع الاستعادة المستمرة للتنوع البيولوجي. وقد شهدت البحيرة الآن 264 نوعًا من أنواع الطيور و 22 نوعًا من أنواع الأسماك.

وسلط Xi الضوء يوم الاثنين على أهمية الحفاظ على البحيرة، وحث على مواصلة الجهود. وقال "إن الحفاظ على بحيرة أولان سوهاي له آثار مهمة على الحفاظ على الأمن البيئي للمنطقة الشمالية للصين."

وقال الرئيس الصيني إنه يأمل في إنشاء "منزل جميل" للأجيال القادمة.

ابتكار علمي

كما زار Xi مركز مراقبة في منطقة هيتاو للري في بايانور يوم الثلاثاء وتعرف على أساليب المعلوماتية التي يمكن أن تفصل جهود المراقبة المحلية وتعزز كفاءة الموارد المائية.

ومنطقة هيتاو للري، وهي مشروع يعود إلى ما يقرب من 2200 عام، تقوم بتحويل المياه من النهر الأصفر لري الأراضي الزراعية في سهل هيتاو في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين. وهي واحدة من أكبر ثلاث مناطق للري في البلاد مع نظام الري والصرف من سبع مراحل.

ودعا Xi إلى تحسين المشروع، وتحديدًا تحويل المياه العلمي في المنطقة، ودعا إلى بذل جهود من المجتمع بأسره. على الرغم من أن الصين لديها موارد مائية وفيرة، إلا أن الرئيس الصيني لا يزال يؤكد على أهمية توفير المياه. كما حث على بذل المزيد من الجهود في "الزراعة الحديثة والفعالة" التي تناسب السمة الزراعية في المنطقة.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-06/Xi-inspects-Bayannur-City-in-Inner-Mongolia-1kpZX03Cw9i/index.html

CGTN SOURCE