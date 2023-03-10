شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN: الصين تشدد على أهمية تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والقدرات الاستراتيجية المتكاملة

بكين، 10 مارس 2023 / PRNewswire/ -- انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني (NPC) -أعلى هيئة تشريعية في جمهورية الصين الشعبية- في العاصمة الصينية بكين بحضور 2977 نائبًا من مختلف المهن والخلفيات. وكان هناك من بين هؤلاء الحاضرين 281 شخصًا من أفراد القوات المسلحة الصينية؛ مشكلين بذلك أكبر مجموعة من المشرعين في اجتماع هذا العام.

شارك الرئيس الصيني Xi Jinping في أحد الاجتماعات العامة للوفد العسكري خلال دورة مجلس الشعب الصيني NPC التي تقام كل عام لمناقشة القضايا العسكرية فيما يتعلق بالشأن الصيني.

وقد شدد فخامته خلال حضوره للاجتماع العام الذي عُقد مع وفد جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) ووفد قوات الشرطة المسلحة الشعبية على هامش فاعليات الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني NPC المنعقدة هذا العام على أهمية فتح مجال جديد لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والقدرات الاستراتيجية المتكاملة

ولتحقيق ذلك، أكد السيد الرئيس Xi على أهمية بذل الجهود اللازمة لتعزيز وتعبئة الزخم من عمليات الإصلاح والابتكار مطالبًا الجميع بضرورة تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.

بناء القدرات الاستراتيجية

تعهدت الحكومة الصينية في التقرير الذي قدمته إلى المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني (CPC) في أكتوبر الماضي، بمواصلة تحديث جيشها ودفاعاتها الوطنية.

وقد أفاد التقرير أن الحكومة الصينية ستعمل في الفترة القادمة على تعزيز القدرات الاستراتيجية الخاصة بها للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي وكذلك مصالحها الإنمائية. كما أفاد التقرير أن القوات المسلحة الصينية تقوم بتنفيذ كافة مهامها في العصر الحديث بفاعلية وكفاءة لا نظير لها.

قال الرئيس الصيني Xi Jinping، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني CPC ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في الجلسة العامة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي إن عملية تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والقدرات الاستراتيجية المتكاملة لها مغزى عميق في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل وتحقيق نهضة عظيمة للأمة الصينية على جميع الأصعدة وكذلك تحقيق أهداف الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي الصيني PLA بحلول عام 2027 والارتقاء بسرعة أكبر بالقوات المسلحة الصينية إلى المعايير العالمية.

كما قام الرئيس الصيني خلال كلمته بإبراز هدف تعظيم القدرات الاستراتيجية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، حيث دعا إلى بذل الجهود لدمج وتكامل الخطط الاستراتيجية للدولة وكذلك مواردها ونقاط القوة في جميع المجالات، وذلك من أجل تحسين وتطوير ورفع مستوى القوة الشاملة للبلاد بصورة منهجية ومنتظمة للتعامل مع المخاطر الاستراتيجية التي يمكن أن تتعرض لها وحماية مصالحها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وحث الرئيس Xi Jinping جميع الحاضرين على بذل كافة الجهود اللازمة لدفع عجلة الابتكار التعاوني في مجالي العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على الابتكارات التي تتسم بالاستقلالية والإبداع، وبالتالي بناء مستوى عالٍ من الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا بوتيرة أسرع.

كما صرح أن تعزيز القدرات الاستراتيجية المتكاملة في المجالات الحديثة والناشئة وكذلك تعزيز قدرة سلاسل الصناعة والإمداد على التكيف مع المتطلبات الحديثة أمرًا ضروريًا من أجل الحصول على مزايا جديدة في مجال التنمية الوطنية.

استمع الرئيس الصيني، قبل أن يتطرق إلى الموضوع العام للدورة، إلى أفكار واقتراحات 6 من القادة العسكريين الذين ضمهم الوفد فيما يتعلق بقدرة التقنيات الدفاعية والتكنولوجية العسكرية الحديثة وبناء البنية التحتية الرئيسية وتعليم أسس الدفاع الوطني لأبناء الشعب من العامة.

وفي كلمته، أمر الرئيس الصيني Xi بإتمام كافة الأمور التنسيقية المتعلقة بإنشاء البنى التحتية الرئيسية وتسريع وتيرة بناء الاحتياطيات الوطنية وجعلها أكثر قدرة على حماية الأمن القومي الصيني.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-08/Xi-attends-plenary-meeting-of-delegation-of-PLA-armed-police-1i0Cgn1PUY0/index.html

CGTN SOURCE