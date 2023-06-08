شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): لماذا يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي مهمًا للغاية بالنسبة للصين؟

بكين, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ - ما يانرو، أحد الخبراء في الحفاظ على الآثار الثقافية والتي تبلغ من العمر 59 عامًا، تعمل بجد على استعادة سيف حديدي من عهد أسرة هان يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام.

عند فحص "ما" للسيف من خلال المجهر، وجدت خيوطًا ذهبية متشابكة عليه وحبيبات خشبية على الغمد. وخلصت إلى أن هذه الحبوب تشير إلى أن المادة المستعملة لصنع الغمد جاءت من غابة عريضة الأوراق.

وقالت "ما" إنه يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من سيف هان، الذي يمتلك قيمة تاريخية عالية جدًا لأنه كان أحد أفضل الأسلحة الباردة في الصين القديمة.

CGTN: Why does preserving its cultural heritage matter so much to China?

وصرحت "ما" قائلةً: "سواء كانت الثقافة الصينية أو الثقافات الأخرى في جميع أنحاء العالم، يمكن جعل كل التراث الثقافي ممكنًا من خلال الحفاظ على الأشياء المادية".

"عندما ترى شيئًا ما، فإنه يذكرك بالأشخاص المرتبطين به، وهذا يدفعك إلى استكشاف حياة الأشخاص القدامى وثقافتهم".

وأضافت: "مع هذه الأشياء المادية، يمكنك التحقق من افتراضاتك والعثور على إجابات".

"ما" هي واحدة من ضمن العديد من خبراء ترميم الآثار الثقافية في الصين - مهد إحدى أقدم الحضارات في العالم وإحدى الدول التي تشدد على أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي لها.

يقول المثل الصيني القديم، "كل الأشياء في العالم لها قوانينها الخاصة بالبقاء والنمو، لكنها تعرف كيف تحافظ على هويتها".

وعبر الرئيس "شي جين بينغ" عن هذا الشعور، وشدد في كثير من الأحيان على أهمية حماية التراث الثقافي. فهو يعتقد أن طول عمر الحضارة الصينية يرجع إلى هذا الفهم الأساسي لهوية المرء.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أحرزت الصين تقدمًا ملحوظًا في حماية القطع الأثرية.

ووفقًا لما ذكره "راو تشيوان"، نائب وزير الثقافة والسياحة، أنه بحلول نهاية عام 2021، كان هناك 108 ملايين مجموعة من الآثار الثقافية المنقولة المملوكة للدولة وحوالي 767 ألف قطعة غير منقولة في الدولة؛ مضيفًا، إلى أن العدد الإجمالي لمواقع التراث العالمي في الصين وصلت إلى 56، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم.

كما تم إحراز تقدم مطرد في حماية التراث الثقافي غير المادي. وحتى الآن، تفتخر الصين بـ 42 عنصرًا على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهو أكبر عدد في العالم، وذلك وفقًا لمؤتمر وطني عقد في يوليو الماضي حول الآثار الثقافية .

تم الإعلان عن المشاريع الكبرى لحماية الآثار الثقافية المرتبطة بالسور العظيم والقناة الكبرى وغيرها، وتم استعادة عشرات الآلاف من الآثار الثقافية القيمة التي أجرى التنقيب أو المحفوظة، حسبما أعلن في المؤتمر.

وفي إشارة إلى أن الثقافة التقليدية الرائعة للصين هي بلورة حكمة الحضارة الصينية، أكد التقرير الذي قدمه "شي" في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني أن الصين ستبذل المزيد لحماية القطع الأثرية والتراث الثقافي وحماية التراث التاريخي والثقافي والحفاظ عليهما بشكل أفضل في سياق التنمية الحضرية والريفية.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-its-cultural-heritage-matter-so-much-to-China--1krGH3GGzMA/index.html

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=tcZl4O_U7D4

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