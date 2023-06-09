شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تؤكد الصين على التنمية الخضراء والوحدة العرقية في حملة التجديد

بكين، 9 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في أول رحلة له إلى منطقة ذاتية الحكم منذ المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي، تفقد Xi Jinping، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين من يوم الاثنين حتى الخميس.

خلال رحلة تقصي الحقائق، Xi، وهو أيضًا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، دعا المنطقة إلى الالتزام بموقفها الاستراتيجي ومتابعة التنمية الخضراء التي تعطي الأولوية لحماية البيئة.

وقال: "إنه يتعين بذل الجهود للسعي وراء فلسفة تنمية جديدة وصياغة شعور بالمجتمع قوي للأمة الصينية وذلك من أجل السعي لكتابة فصل جديد من التحديث الصيني.

التنمية الخضراء

تقع بحيرة Wuliangsu على قمة المنعطفات المتعرجة للنهر الأصفر، وهي أكبر بحيرة رطبة في حوض النهر الأصفر، ولها وظائف مثل تنظيم تدفق المياه، وتحسين جودة المياه، ومنع تكوين الجليد والفيضانات، فهي مركز الوظائف البيئية في شمال الصين.

مع اعتبار البحيرة المحطة الأولى في جولته التفقدية، شدد Xi على الحماية المتكاملة والإدارة المنهجية للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والعشب والرمال.

وأظهرت بيانات من الحكومة الإقليمية أنه على مدى العقد الماضي، زرعت منغوليا الداخلية 122 مليون mu (حوالي 8.1 مليون هكتار) من الأشجار و 286 مليون mu من العشب، مع استمرار انخفاض مساحة الأراضي المتصحرة.

وفي الوقت الذي أكد فيه على الإنجازات التي حققتها المنطقة، سلط Xi الضوء أيضًا على أهمية الجهود المستمرة في تعزيز التنمية الخضراء.

وقال إن الأولوية القصوى لتنمية منغوليا الداخلية تكمن في تحويل صناعة الطاقة التقليدية والارتقاء بها، وتطوير الطاقة الخضراء بقوة، وتعزيز قاعدة الطاقة الرئيسية في البلاد.

خلال زيارة إلى حديقة صناعية في Hohhot، حث Xi على بذل جهود من أجل الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العلوم والتكنولوجيا بعد التعرف على البحث والتطوير وإنتاج منتجات أشباه الموصلات والمواد الكهروضوئية للشركات في الحديقة.

ودعا منغوليا الداخلية إلى المشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق وبناء الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا لرفع مستوى الانفتاح.

كما حث Xi المنطقة على تعزيز اتصالها بمنطقة بكين وتيانجين وخبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى والمقاطعات الشمالية الشرقية للصين.

مجتمع للأمة الصينية

الصين بلد موحد متعدد الأعراق، ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم كانت أول منطقة ذاتية الحكم على مستوى المقاطعة تأسست في الصين.

وأشار Xi يوم الخميس إلى أنه من منظور وطني، فإن المهمة الأكثر صعوبة في تحقيق الرخاء لجميع الناس في جميع أنحاء البلاد تظل في بعض المناطق الحدودية التي تقطنها أقليات عرقية بشكل رئيسي.

وشدد على أنه لا ينبغي التخلي عن هذه المناطق على طريق الرخاء المشترك.

وقال Xi إنه يتعين تطوير قنوات التوظيف وتحسين نظام الضمان الاجتماعي متعدد المستويات وتعزيز نتائج التخفيف من حدة الفقر.

بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية الوحدة العرقية والشعور بالانتماء للأمة الصينية، وهو مفهوم أكد عليه الزعيم الصيني في مناسبات عديدة.

على مدى العقد الماضي، اتخذت الصين تدابير قوية لتعزيز إحساس أقوى بالمجتمع للأمة الصينية، والتي تتضمن السياسات الداعمة وصناديق التنمية والمشاريع الصناعية لمجموعات الأقليات العرقية والمناطق الحدودية.

من عام 2012 إلى عام 2022، زاد الدخل المتاح للفرد لسكان الحضر في المناطق التي تضم أقليات عرقية كبيرة بمتوسط سنوي قدره 7.7 في المائة، وزاد سكان الريف بنسبة 10.2 في المائة، وفقًا للجنة الشؤون العرقية الوطنية.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-08/Xi-urges-Inner-Mongolia-to-pursue-green-development-1kt8myCu1yg/index.html

CGTN SOURCE