شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN: الصين تواصل جهودها للارتقاء بالحياة الريفية ضمن خطتها للتحديث

بكين، 13 مارس 2023 /PRNewswire/ -- إن رؤية مزارعي العنب في مدينة نانبينغ الواقعة في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وهم يودعون فقرهم، ويحققون دخلًا أكبر بعد زراعة العنب التي نشر ثقافتها سي فوكسين، هي واحدة من أكثر الأشياء التي يفخر بها خبير زراعة العنب في حياته.

ولد سي عام 1943، وكرس حياته المهنية بالكامل لتطوير تقنيات زراعة العنب وأنواعها في قرى مدينة نانبينغ، واستمر في هذا العمل لمدة 12 عامًا بعد التقاعد.

وقد اعتاد سي ركوب الدراجة متجهًا إلى صوبات العنب في ريف نانبينغ، لتقديم التعليمات الفنية بصفته واحدًا من 225 خبيرًا من خبراء العلوم والتكنولوجيا الذين أُرسلوا إلى 215 قرية لتعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية في نانبينغ عام 1999.

وفي عام 2002، أعرب شي جين بينغ، حاكم مقاطعة فوجيان آنذاك، عن تقديره لنموذج نانبينغ في أحد المقالات مصرحًا بإنه كان استكشافا مفيدا في تطوير العمل الريفي تطويرًا مبتكرًا.

وعلم شي، في حديثٍ له مع سي عام 2002، أن واحد مو (حوالي 0.07 هيكتار) من العنب تبلغ قيمة إنتاجه 7,000 يوان (أي حوالي 1,014 دولارًا)، كما حث سي على تشجيع عدد أكبر من القرويين على زراعة العنب

وصرح سي أن هناك ما يربو على 70,000 مو من العنب في المناطق الجبلية في نابينغ حاليًا، مضيفًا أن صناعة العنب تحقق قيمة إنتاج سنوية تُقدر بأكثر من 600 مليون يوان، مما أدى إلى زيادة دخل السكان المحليين زيادةً كبيرة بعد التخلص من الفقر.

وتُعد التنمية في نانبينغ عن إنجازات الصين في تخفيف وطأة الفقر والارتقاء بالريف في السنوات الأخيرة.

التخفيف المستهدف للفقر

طرح الرئيس شي مفهوم "التخفيف المستهدف للفقر" خلال جولة تفقدية في مقاطعة هونان الواقعة وسط الصين في نوفمبر 2013.

وتعد التنمية الصناعية المخصصة، وإعادة التوطين، والتعويض الإيكولوجي، هي من بين التدابير المستهدفة والمتبعة للقضاء على الفقر.

ومنذ ذلك الحين، فإن حوالي 98.99 مليون ساكن من سكان الريف الفقراء فقرًا مدقعًا ممن يعيشون تحت خط الفقر قد انتُشلوا من براثن الفقر، وأُزيلت 832 منطقة فقيرة و 128,000 قرية فقيرة من قائمة الفقر، حسبما صرح شي في تجمعٍ للاحتفال بإنجازات البلاد عقد في بكين في 25 فبراير 2021.

وبالتزامن مع القضاء على الفقر المدقع بالبلاد، أصبح تعزيز الإنجازات المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر والنهوض بالريف من أولويات البلاد في تحقيق تحديث الرخاء المشترك.

جهود حثيثة لتنمية المناطق الريفية

تجدُر الإشارة إلى أن المهام الأكثر تحديًا وصعوبة التي تواجهها الصين في بناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي لا تزال في المناطق الريفية، لذا فقد تعهد شي أثناء تسليمه التقرير إلى المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي، ببذل المزيد من الجهود للنهوض بالريف في جميع المجالات.

إذ إن النهوض بالمناطق الريفية هو من الأهمية بمكان في دورتي هذا العام - وهو الحدث الأهم في التقويم السياسي للصين.

كما تهدف الصين إلى تحقيق الاستقرار في إنتاج الحبوب ودفع عملية النهوض بالريف هذا العام، وفقًا لتقرير عمل الحكومة لعام 2023، والذي قُدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمناقشته في 5 مارس.

وقد جاء ف التقرير أن الدولة تخطط للحفاظ على إجمالي مساحة الحبوب عند مستوى مستقر، وإطلاق حملة جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للحبوب بمقدار 50 مليون طن، كما ستنشط صناعة البذور وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والمعدات الزراعية.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-11/China-strives-for-better-rural-living-in-its-modernization-drive--1i5p7ULP2Te/index.html

CGTN SOURCE