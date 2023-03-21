شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): زيارة شي لروسيا لإطلاق "رؤية جديدة" للعلاقات الثنائية

بكين 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبني رؤية جديدة ومخطط جديد وتدابير جديدة لنمو شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في السنوات القادمة في مقاله الموقع الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية يوم الاثنين.

ونشر المقال الذي حمل عنوان "المضي قدمًا لفتح فصل جديد من الصداقة والتعاون والتنمية المشتركة بين الصين وروسيا" في جريدة روسية وموقع ريا نوفوستي الإخباري قبيل زيارته الرسمية لروسيا.

وفي إشارة إلى أن روسيا كانت أول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسًا قبل عشر سنوات، قال شي إنه قام بثماني زيارات لروسيا خلال العقد الماضي وإنه ذهب في كل مرة بتوقعات كبيرة وعاد بنتائج مثمرة.

تم تسليط الضوء على دور التفاعلات رفيعة المستوى بين الزعيمين في قيادة العلاقات الصينية الروسية في مقال شي. وقد اجتمعوا 40 مرة في مناسبات ثنائية ودولية حيث وضعوا خطة للتعاون وأجروا اتصالات في الوقت المناسب بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار شي إلى أن الصين وروسيا عززتا الثقة السياسية المتبادلة وعززتا نموذجًا جديدًا للعلاقات بين الدول الكبرى على أساس التزام الجانبين بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث.

في السنوات العشر الماضية، كان هناك تعزيز كبير في التعاون متعدد المستويات بين البلدين. وتجاوز حجم التجارة بين الصين وروسيا العام الماضي 190 مليار دولار بزيادة 116 بالمئة عن مستواها قبل عشر سنوات. كما تعاون الجانبان في مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك الابتكار العلمي والتكنولوجي والتجارة الإلكترونية عبر الحدود وغيرها من المجالات الناشئة.

في المقال، أشار الرئيس الصيني إلى مصدر إلهامه لاقتراح مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية. كان ذلك عندما تحدث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في مارس 2013، حيث لاحظ أن "الدول مرتبطة ببعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل".

وقال شي "المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء هي في عالم موحد وسلمي وليس منقسما ومتقلبا".

وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد شي مجددًا موقف الصين "الموضوعي والمحايد"، الذي ترافقه مقترحاته مثل دعم جميع الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للأزمة وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأشار إلى أن موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وهي وثيقة صدرت الشهر الماضي، كان "بناء في التخفيف من تداعيات الأزمة وتسهيل تسويتها السياسية".

ومع الاعتراف بأنه لا يوجد حل بسيط لقضية معقدة، يعتقد شي أنه ما دامت جميع الأطراف تتبنى رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وتواصل الحوار والتشاور المتساويين والعقلانيين والموجهين نحو تحقيق النتائج، فإنها ستجد طريقة معقولة لحل الأزمة وكذلك طريقًا واسعًا نحو عالم يسوده السلام الدائم والأمن المشترك.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/Xi-s-Russia-visit-to-adopt-new-vision-for-bilateral-ties-1iknim761mE/index.html

CGTN SOURCE