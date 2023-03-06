شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مدى إسهام مقترحات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC) في رسم السياسة الصينية

بكين، 6 مارس 2023 /PRNewseire/ -- طرح أعضاء المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC)، وهو الهيئة السياسية الاستشارية الأعلى في البلاد، عدة اقتراحات شدد واحد منها على تضافر الجهود من أجل القضاء على الفقر من خلال السعي لتحقيق الانتعاش الريفي.

كان لهذه الاقتراحات دور فعال في تغلب البلاد على الفقر المدقع وتحقيق الأسس لمجتمع مزدهر نسبياً على جميع الأصعدة، فكان بذلك إنجازا تاريخيا شهدته البلاد في عام 2021.

لقد أُعلن عن هذه الإنجازات جنباً إلى جنب مع دور مستشاري البلاد السياسيين في صياغة سياسة البلاد، في يوم السبت في بكين أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 التابع للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وصرح وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني الـ13 التابع للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أنه عندما كان يقدم تقرير عمل إلى الجلسة، كان المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يُجري أبحاثًا ومشاورات ومداولات حول مجموعة واسعة من القضايا. واختص قسم من هذه التقارير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، مثل تأسيس نمط جديد للتنمية، وتطوير الاقتصاد الحقيقي، وضمان الأمن الغذائي، واختص القسم الآخر بالمصالح المباشرة للشعب، مثل كيفية التعامل مع شيخوخة السكان وتحسين الخدمات الثقافية الأساسية في المناطق الريفية.

كما أشاد وانغ بالتقدم الذي أحرزته الهيئة الاستشارية في السنوات الخمس للدورة، ووعد بإسهامات جديدة في المستقبل.

مقترحات اثبتت فعاليتها

صرح شاو هونغ، نائب رئيس المجلس الوطني الـ13 التابع للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في الجلسة الافتتاحية يوم السبت، أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، أرسل أعضاء المجلس الوطني التابع للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني 29,323 مقترحاً أحيل 23,818 منه إلى الدراسة.

وأردف شاو قائلًا أنه بحلول نهاية شهر فبراير لهذا العام، ستسلم 99.8 بالمئة من هذه المقترحات.

وصرح أنه بعد إجراء مشاورات متعمقة مع الأطراف المعنية، تجلت العديد من هذه المقترحات في تخطيط السياسات وتدابير السياسة.

وأضاف شاو أن مقترحات مصالح المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وأدوارها لتطوير العملية الشاملة للتجربة الديمقراطية للشعب الصيني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد منحت حرية التطوير.

إسهامات جديدة

يُعد عام 2023 العام الأول الذي تنفذ فيه الصين تنفيذًا كاملاً للمبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني (CPC) الذي عقد في أكتوبر الماضي، إذ تمثلت المهمة الأساسية للصين في تجديد شباب الأمة الصينية على جميع الأصعدة بإيجاد مسار صيني أعد لهذا الغرض.

في الجلسة الافتتاحية يوم السبت، دعا وانغ، كبير المستشارين السياسيين، جميع أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى تقديم مقترحات رفيعة المستوى بشأن سلسلة من الخطط الاستراتيجية الصينية لبناء دولة اشتراكية حديثة على كافة الأصعدة.

وأضاف أنه سعيًا لتحقيق هذه الغاية، ينبغي بذل الجهود لاختيار موضوعات المقترحات، والبحوث الميدانية، والمشاورات المستهدفة.

صرح وانغ، قائلًا: "سوف يفي المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بواجباته، ويمارس الديمقراطية الشعبية بكاملها، ويعزز الوحدة الكبيرة بين جميع أبناء وبنات الأمة الصينية لتقديم مساهمات جديدة لتحقيق الأهداف والمهام التي حددها المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني".

https://news.cgtn.com/news/2023-03-04/How-CPPCC-proposals-contribute-to-China-s-policymaking-1hUap8kZAfS/index.html

CGTN SOURCE