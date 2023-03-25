شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تواصل الصين تحسين استجابتها لـ COVID-19 وسط تفشي الأمراض الأخرى

بكين، 25 مارس 2023 /PRNewswire/ -- دخلت الصين مرحلة جديدة من الوقاية من الأوبئة ومكافحتها بعد أن خفضت إدارة الاستجابة لـ COVID-19 إلى أمراض معدية من الفئة ب. "الوضع العام للاستجابة للوباء جيد على الصعيد الوطني" وفقًا لاجتماع عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 16 فبراير.

الوضع الحالي لـ COVID-19 في الصين

من أحدث البيانات الصادرة عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ((CDC، كان عدد اختبارات الحمض النووي الإيجابية في الصين في الأساس في اتجاه هبوطي اعتبارًا من 16 مارس، حيث انخفض إلى أقل من 8000 حالة لأكثر من أسبوع.

لا تزال العدوى من الوباء تحدث في الصين على مستوى محلي ومتقطع، هذا ما قاله Wu Zunyou، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض في الصين، في مقابلة في أوائل مارس.

وقال Wu إنه لا يمكن لأحد أن يعرف كيف سينتهي COVID-19 في نهاية المطاف، مضيفًا أن فيروس كورونا الجديد سيتعايش مع البشر على الأرض لفترة طويلة.

وكرر Zhan Qingyuan، نائب مدير قسم طب الرئة والرعاية الحرجة في مستشفى الصداقة الصيني الياباني ( (CJFH، نفس الشيء لـ CGTN: "قد يضطر الناس إلى العيش مع الكائنات الحية الدقيقة، حيث أنه لا يمكننا قتل كل فيروس كورونا."

نظرًا لأن وباء COVID-19 قد "انتهى بشكل أساسي" في البلاد، فقد كان المستشفى يعمل على مستوى ما قبل الوباء وسط موجة من الأنفلونزا الموسمية، وقد ارتفع معدل الإصابة بفيروس الأنفلونزا الإيجابي إلى 53.2 في المائة في الأسبوع من 6 إلى 12 مارس، أعلى بكثير من البيانات في أوائل فبراير – أقل من 1 في المائة، وفقًا لإحصاءات مركز السيطرة على الأمراض في الصين.

نصح Zhan كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف كامنة بأخذ لتطعيم، والاحتفاظ بمقياس حرارة في متناول اليد وكواشف مستضد وأدوية COVID-19. "أوصي بتناول الدواء بمجرد أن يكون اختبار الحمض النووي إيجابيًا، لأنه كلما تم استخدام الأدوية المضادة لـ COVID-19 في وقت مبكر، كان التأثير أفضل."

لا تزال الاستعدادات جارية لـ COVID-19

كل شيء في الصين عاد إلى طبيعته، في حين أن المؤسسات الرئيسية مثل المستشفيات لا تزال تستعد.

وسط الأنفلونزا الموسمية، قال Zhong Lintao، مدير مكتب إدارة عدوى المستشفيات التابع لـ CJFH، إن الأطباء في عيادة الحمى بالمستشفى قاموا بتصنيف المرضى بناءً على شدة حالتهم، بدلًا من نتائج اختبارات الحمض النووي في السنوات الثلاث الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستشفى مكرس أيضًا للوقاية من العدوى ومكافحتها يوميًا، وفقًا لـ Zhong، "على سبيل المثال، نحن نقدم إرشادات حول الحماية الشخصية للموظفين الطبيين والمرضى، وتنظيف وتطهير العناصر التي يتم لمسها بشكل متكرر على أساس يومي لمنع انتشار الفيروس في المؤسسات الطبية."

قال Zhong إنهم اكتسبوا الكثير من الخبرة في الجولة الأخيرة من وباء COVID-19 ويمكنهم التحول من العمليات العادية إلى الاستجابة السريعة لتفشي المرض، بما في ذلك تخصيص موظفين طبيين لعيادة الحمى وقسم الطوارئ والأجنحة وتخزين الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال Zhong: "سنقوم أيضًا بتوسيع قدرة قسم الطوارئ من خلال تحويل الأجنحة المتخصصة في الإدارات الأخرى لعلاج الحالات الشديدة بمجرد الحاجة".

قام المستشفى بتحويل مبنى إلى عنابر لرعاية مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من أنه تم استئناف الخدمة العادية، قال Zhong إنه يمكنهم تحويله إلى عنابر مرة أخرى بسرعة إذا لزم الأمر.

تعزيز الروابط الضعيفة

اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين ( (NDRC، واللجنة الوطنية للصحة وست إدارات أخرى أصدروا إشعارًا ونشروا عملًا نسبيًا على تعزيز الإنجازات الرئيسية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وتعزيز الروابط الضعيفة في الرعاية الطبية والصحية الحضرية والريفية وحماية البيئة، هذا ما قاله Liu Dechun، مدير إدارة الحفاظ على الموارد وحماية البيئة في NDRC، في مؤتمر إعلامي يوم الخميس الماضي.

وأشار Liu إلى أن الصين ستعزز قدرات مراقبة الأوبئة ونظم الإنذار المبكر والاستجابة المنتظمة، وتحسين مرافق المراقبة الصحية والقدرة في المؤسسات الرئيسية مثل المؤسسات الطبية ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز التسوق الكبيرة.

كما حثت على تنسيق وتخصيص الإمدادات والموارد الطبية، وبناء نظام رعاية صحية متعدد المستويات وقائم على الإحالة بطريقة منتظمة وبناء شبكات رعاية صحية ثلاثية المستويات- المستشفيات الأولية والثانوية والثالثية – مع المؤسسات الطبية العامة باعتبارها الدعامة الأساسية.

وقال Liu إن البلاد ستعمل على تحسين مرافق الصرف الصحي في الأماكن المزدحمة وتنفيذ إدارة الصحة البيئية في أماكن مثل القرى الحضرية وأسواق المزارعين.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-23/How-China-continues-optimizing-its-COVID-19-response-1ioIE5SJ82c/index.html

CGTN SOURCE