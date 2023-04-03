دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 1 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- أجرت منصة Dragos تقريرًا مسهباً يقدم تحليلاً شاملاً للحالة الحالية للأمن السيبراني في أنظمة التحكم الصناعي (ICS) وقطاعات التكنولوجيا التشغيلية (OT). يستند التقرير إلى البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك منصة Dragos الاستخباراتية للتهديدات الإلكترونية، ويقدم رؤى قيمة حول أحدث التهديدات والاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي (ICS) والتكنولوجيا التشغيلية (OT).

The Dragos ICS/OT Cybersecurity Review 2022

تتمثل إحدى النقاط الرئيسية الواردة في التقرير في التطور المتزايد للهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعي (ICS) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) بما في ذلك PIPEDREAM من CHERNOVITE. يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد للتهديدات المتقدمة المستمرة (APTs) وهجمات برامج الفدية، والتي أصبحت أكثر استهدافًا وتخصيصًا لاستغلال نقاط ضعف معينة في بيئات أنظمة التحكم الصناعي (ICS) والتكنولوجيا التشغيلية (OT). في الواقع، تضاعفت هجمات برامج الفدية على مؤسسات البنية التحتية الصناعية تقريبًا في عام 2022. لهذه الهجمات القدرة على التأثير على الأجهزة التي تتحكم في البنية التحتية الحيوية - الأجهزة التي تدير الشبكة الكهربائية وخطوط أنابيب النفط والغاز وأنظمة المياه ومعامل التصنيع. بالنسبة للمشغلين الصناعيين، تعد هذه الهجمات إحدى مخاطر سلسلة التوريد، حيث تستهدف الأساليب أنظمة البائعين الرئيسية. PIPEDREAM هي أول قدرة قابلة لإعادة الاستخدام عبر الصناعة تؤثر على الوظائف الأصلية في البروتوكولات الصناعية ومجموعة متنوعة من الأجهزة. اكتشفت Dragos وشركاؤها الخارجيون قدرات PIPEDREAM وحللوها قبل استخدامها.

وردا على ذلك، يؤكد التقرير على أهمية تنفيذ تدابير أمنية قوية، مثل تجزئة الشبكة، وضوابط الوصول، وخطط الاستجابة للحوادث، للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

يعد تقرير الأمن السيبراني من Dragos لأنظمة التحكم الصناعي (ICS) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) لسنة 2022 موردًا أساسيًا لأي شخص يشارك في تأمين أنظمة ICS/OT. يوفر التقرير ثروة من المعلومات حول أحدث التهديدات والاتجاهات في هذا المجال، ويقدم نصائح عملية حول كيفية تحسين وضع الأمن السيبراني. مع تزايد تكرار الهجمات الإلكترونية على أنظمة التحكم الصناعي (ICS) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وتعقيدها، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى البقاء على اطلاع واتخاذ خطوات استباقية لحماية البنية التحتية الحيوية.

قم بتحميل التقرير الكامل من هنا: https://www.dragos.com/year-in-review/

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2045297/Dragos.jpg

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