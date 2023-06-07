هواوي تطلق حلول شبكات F5G OptiX الذكية لأفريقيا للمساعدة في إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية الخضراء

مراكش، المغرب, 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات معرض جيتكس أفريقيا، أطلقت هواوي شبكة F5G OptiX الذكية لأول مرة في القارة الأفريقية وأصدرت سلسلة من الحلول والمنتجات لمباني المقرات الصغيرة والمتناهية الصغر وشبكات الإنتاج في صناعات الطاقة الكهربائية والنقل وفحص خطوط الأنابيب وسيناريوهات حماية المحيط. وعرضت هواوي أيضًا تطبيق حل FTTO في المباني الرئيسية لمقرها.

Chen Zeyu, Director of Huawei Enterprise Optical Network Marketing & Solutions Sales Dept

قال تشين زيو، مدير قسم مبيعات تسويق وحلول الشبكات الضوئية للمؤسسات من هواوي: «الألياف الضوئية صديقة للبيئة وتوفر زمن انتقال منخفض وعرض نطاق ترددي عالٍ، مما يجعلها الخيار الأفضل لنقل الاتصالات الذكية. وعلى هذا الأساس، يمتد تطبيق الألياف الضوئية إلى مجال الاستشعار، مما يعزز الانتقال من مفهوم ''إنترنت لكل شيء'' إلى مفهوم ''الاتصال الذكي لكل شيء''، ويوفر المزيد من الإمكانيات للتحول الرقمي للصناعات».

حل MiniFTTO للمقرات الصغيرة والمتناهية الصغر: يتم تطبيق هذا الحل عادةً على سيناريوهات مثل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والعيادات والمطاعم والمتاجر. واستنادًا إلى تقنية F5G التي تتميز بتحقيق أقصى استفادة وبالنشر السريع وسهولة التشغيل والصيانة، مما يوفر سعات اتصال بالجيجابت حقيقية.

حل وحدة الخدمة البصرية الشاملة (OSU) لمختلف سيناريوهات شبكة الإنتاج مثل الطاقة الكهربائية والنقل: أطلقت هواوي أول حل من نوعه لوحدة الخدمة البصرية الشاملة، والذي ينفذ عزلًا ماديًا بنسبة 100٪ باستخدام تقنية الأنابيب الصلبة الأصلية (NHPs) من الشبكة الأساسية إلى شبكة الوصول، ويرث الخدمات التقليدية، ويخترق قيود النطاق الترددي للتسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH).

حل الاستشعار البصري الشامل لسيناريوهات الاستشعار الصناعية: أطلقت هواوي منتج سلسلة استشعار الألياف الضوئية - OptiXsense EF3000. ويمكن استخدام هذا المنتج في سيناريوهات حماية خطوط الأنابيب والحماية المحيطة الشاملة. إنه يمنح دقة تزيد عن 95٪ في تحديد الأحداث والاستشعار وتحديد الموقع بالأمتار، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق فحص دقيق للغاية.

علاوة على ذلك، عرضت هواوي عملية تطبيق حل FTTO على شبكات المكاتب في مقرها في دونغقوان، الصين. يساعد الحل في تقليل مساحة غرفة المعدات بنسبة 60٪، واستهلاك الطاقة بنسبة 30٪، والتكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30٪، وبالتالي يؤدي إلى توفير شبكات مكتبية متميزة بنطاق ترددي عالٍ للغاية للموظفين.

وستواصل هواوي، في المستقبل، تقديم ابتكارات لتعزيز تطور F5G، وتطوير المنتجات والحلول الرائدة، والعمل مع جميع الشركاء لمساعدة الصناعات المختلفة على التحول إلى البيئة الرقمية.

لمزيد من المعلومات حول حلول شبكات F5G OptiX الذكية من هواوي ‎(Huawei F5G Intelligent OptiX Network)، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network

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