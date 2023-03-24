اختارت مجلة فاينانشال تايمز (FT) وشركة Statista شركة RSQUARE كواحدة من الشركات عالية النمو في آسيا لعامين متتاليين.

· حققت شركة RSQUARE أكثر من أربعة أضعاف النمو في خلال أربعة أعوام فقط، من عام 2018 إلى عام 2022.

· من المتوقع تحقيق "نمو مستمر" حتى في وقت الركود، وتخطط RSQUARE لتنفيذ أعمال جديدة مثل الاستشارات في مجال الاستثمار، وتحليلات البيانات، وبناء أساس قوي للعمل الحالي."

سيول, كوريا الجنوبية, 24 مارس 2023 -- /PRNewswire/شركة RSQUARE, بقيادة المدير التنفيذي جون وو لي, هي شركة بيانات عقارية تجارية اكتسبت مكانة كبيرة مؤخرًا لتوسعها الاستثنائي في آسيا والمحيط الهادي. وحصلت الشركة على وسام الشرف "كشركة عالية النمو في آسيا والمحيط الهادي" لعامين متتاليين من جريدة فاينانشال تايمز العالمية (FT) وشركة أبحاث السوق الدولية .Statista.

RSQUARE, a commercial real estate data company, has once again been recognized as an 'Asia Pacific High Growth Company' by the esteemed global economic media, Financial Times (FT), and the leading market research agency, Statista. This is the second consecutive year that RSQUARE has been bestowed with this honor.

في منتصف الشهر (بالتوقيت المحلي)، كشفت كل من فاينانشال تايمز وStatista عن قائمتهما التي تضم أسرع الشركات نموًا في آسيا والمحيط الهادي من عام 2018 إلى 2021. ووفقًا للتقرير، شهدت شركت RSQUARE نموًا ملحوظًا في المبيعات بمعدل 143.1%، حيث ارتفعت المبيعات من 34.5 مليون دولار في عام 2018 إلى 85 مليون دولار في عام 2021.

وأظهرت شركة RSQUARE نموًا كبيرًا خلال الأربعة أعوام الماضية. ففي السنة الماضية وحدها، حققت الشركة مبيعات قدرها 185 مليار (نحو 141,44مليون دولار). ويشير ذلك إلى زيادة كبيرة قدرها 362.7% في عدد وحدات العملة المعادلة بالدولار مقارنة بعام 2018. وخلال أربعة أعوام فقط، زادت مبيعات شركة RSQUARE بمقدار أربعة أضعاف.

تمكنت شركة RSQUARE من الصمود في ظل بيئة إدارة مؤسسية مضطربة تتميز بمعدلات فائدة عالية، وركود اقتصادي، وانخفاض في سوق الاستثمارات، واستمرت في النمو من خلال تقوية أعمالها الحالية والجديدة. ومن الملحوظ أن مساهمة شركة RSQUARE في مشروعات عمل جديدة مثل الاستشارات الاستثمارية، وتقديم المشورة في بيع وشراء الأصول الكبيرة والصغيرة إلى المتوسطة، وتحليلات البيانات التي توظف بيانات من 300,000 شركة محلية ودولية لتقديم رؤى قيمة كان له بالغ الأثر في نجاحها المتزايد.

بالإضافة إلى ذلك، فإننا في مرحلة تطوير حل يقدم عرضًا بصريًا لمعلومات سوق العقارات التجاري. وسيقدم حلنا معلومات شاملة عن بناء المواصفات، والإمداد، والإيجارات، والمبيعات، وحالات الصفقات، والمستجدات المحلية، وحالة المستأجر، ومعدلات الوظائف، ومعدلات الرسملة (العائد على الاستثمار) بناء على البيانات التي أجرينا استطلاع رأي حولها مباشرة من خلال الشركات والمؤسسات المالية مثل المكاتب والمراكز اللوجيستية. ونخطط في المستقبل لتوسيع دائرة العمل على الأصول لتشمل مراكز البيع بالتجزئة ومراكز صناعة المعرفة.

يشهد هذا العام النسخة الخامسة من فعالية "الشركات عالية النمو في آسيا والمحيط الهادي" التي تشارك في استضافتها جريدة فاينانشال تايمز وشركة .Statista وقد أٌجري هذا الاستبيان على الشركات التي حققت مبيعات بمقدار 100,000 دولار أو أكثر في عام 2018 و1 مليون دولار أو أكثر في عام 2021.

وفي تصنيف الدول، تصدرت اليابان بأكبر عدد من الشركات وعددها 136، تلتها كوريا الجنوبية (78)، ثم سنغافورة (75)، ثم الهند (73). ووفقًا لجريدة فاينانشال تايمز فإن 26.4% من الشركات عالية النمو في آسيا والمحيط الهادي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، في حين أن 8% يعملون في مجال التسويق والإعلان.

https://mma.prnewswire.com/media/2038984/image__17.jpgصورة

RSQUARE SOURCE