قوة تصاعدية وتحكم دقيق: GAC MOTOR EMPOW تصدر رسميًا في السعودية

قوانغتشو، الصين، 16 مارس 2023 /PRNewswire/ -- في 14 مارس GAC MOTOR أطلقت EMPOW، وهي سيارة سيدان رياضية تتميز بالتصميم المتطور والابتكارات، في المملكة العربية السعودية.

أقيم حدث إطلاق EMPOW، الذي حضره منشورات إعلامية محترمة تتضمن Arab News وSaudi Auto وAl-Sharq Alawsat، في حلبة رياضة السيارات الشهيرة The Track Jeddah.

أرسل نجم كرة القدم وسفير العلامة التجارية لشركة GAC MOTOR السعودية سالم الدوسري تحياته عن بعد عبر الفيديو. "أعتقد أن الطراز الجديد الذي يتميز بتصميم سيدان الرياضي، والتحكم في القيادة في نهاية المطاف، والميزات الذكية العصرية من GAC MOTOR سيجلب لك تجربة قيادة مذهلة."

حدث اختبار قيادة أكبر، فقد حضره أصحاب السيارات المحتملين في GAC، وهواة السيارات، والمؤثرين في اليوم التالي. شهد الحضور الأداء الاستثنائي لـ EMPOW في سلسلة من برامج اختبار القيادة على مضمار السباق.

تم تصميم EMPOW مع مراعاة كل من الأسلوب والأداء، وهي سيارة سيدان رياضية ستلبي متطلبات القيادة المتنوعة للمستهلكين الشباب.

مع محرك ذي سعة 1.5 لتر يعمل بالطاقة التوربينية يستخدم تقنية MegaWave المطورة داخليًا من GAC MOTOR، يمكن للطراز التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.95 ثانية فقط، مع ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات وعزم دوران 270 نيوتن متر.

كما اختبر الضيوف التعامل السلس مع EMPOW، ودعم التعليق القوي، والتحكم الدقيق من خلال مناورة السيارة عبر المنعطفات والعقبات المعقدة.

تتميز EMPOW بتصميم أنيق مع خطوط مستقبلية، وتتميز بشبكة أمامية كبيرة الحجم وسبائك جميلة مقاس 18 بوصة وعوادم رباعية في الخلف مما يمنح الطراز مظهرًا رياضيًا متميزًا.

تم تصميم المقصورة الداخلية بألواح جلدية زاهية الألوان ومواد من ألياف الكربون، وتم دمج EMPOW مع شاشات اللمس الذكية المزدوجة، مما يوفر للسائقين تجربة قيادة مستقبلية ومريحة.

جلب التميز في القيادة إلى الشرق الأوسط

تمثل EMPOW الجهود الرائدة لشركة GAC MOTOR لتقديم حقبة جديدة من متعة القيادة في السوق الدولية.

ستطرح GAC MOTOR طرازات مشهود لها في المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة، حيث ستقدم براعة مميزة للعملاء الكرام في البلاد وتعزز سمعتها كشركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات.

وقال Zeng: "تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لشركة GAC MOTOR في الشرق الأوسط". وأضاف "سنغتنم فرصة التعاون العميق بين الصين والسعودية لتعزيز تنمية السوق السعودية بشكل كامل".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2033576/GAC_MOTOR_EMPOW.jpg

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