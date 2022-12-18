تقرير الأداء السنوي لـ GWM 2022: 12.18 مليار يوان صيني استثمارات البحث والتطوير، بزيادة قدرها 34%

باودينغ، الصين، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- في 30 مارس أصدرت GWM تقريرها السنوي لعام 2022. في عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة GWM 137.34 مليار يوان صيني. بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركات المدرجة 8.27 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 22.90%.

في عام 2022، حافظت GWM على وضع مالي صحي ومستدام من خلال تسريع وتيرة التحول الذكي والجديد للطاقة، والإفراج عن إمكانات المنتج وزخم السوق. كما أحرزت تقدمًا في مجالات الطاقة الجديدة، والاستخبارات، والعولمة، وتحويل النظام.

GWM 2022 Annual Performance Report: 12.18 billion CNY R&D investment, up 34%

في عام 2023، ستواصل الشركة اتخاذ تطوير التكنولوجيا كأساس، واتخاذ التنمية العالمية كجناح، والالتزام بإعلان الطاقة الجديد "أكثر اخضرارا وأعلى وأكثر أمانًا"، والسماح للضمير والصدق أن يكون جوهر صناعة السيارات، والسماح للتكنولوجيا الأساسية بالقيادة بإعتبارها جوهر المنافسة، والسماح للتكنولوجيا أن تحقق المساواة في الحقوق لجميع الناس.

في ظل خلفية ثورة الطاقة الذكية والجديدة في الصناعة، واصلت GWM تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي. في عام 2022، استثمرت الشركة 12.18 مليار يوان صيني في البحث والتطوير، بزيادة سنوية قدرها 34.34%، وهو ما يمثل 8.87% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. وواصلت تعزيز قدرات البحث والتطوير، وترسيخ أسسها بالابتكار التكنولوجي، ومواصلة تعزيز قدرتها التنافسية الأساسية.

باعتبارها شركة السيارات الوحيدة في الصين والوحيدة من اثنتين في العالم التي أكملت تخطيطًا مسطحًا وشبكيًا ولا مركزيًا للسلسلة الصناعية بأكملها في المجالين الرئيسيين للطاقة والذكاء، أنشأت GWM نظامًا بيئيًا للغابات مع أنواع متعددة تتفاعل وتتطور باستمرار، وتشكل تخطيطًا صناعيًا كاملاً، مما يحقق تحكم مستقل في التقنيات الأساسية وتعاون فعال للأنظمة التنظيمية.

في مجال الطاقة الجديدة، أنشأت GWM استراتيجية تطوير موازية للطاقة الهجينة والكهربائية النقية والهيدروجين، مع طرق تكنولوجية متعددة. وقد بنيت نظام الطاقة الرائدة في صناعة "الطاقة الكهروضوئية + تخزين الطاقة الموزعة + تخزين الطاقة المركزي"، وأكملت تخطيط سلسلة القيمة بأكملها من "الطاقة الشمسية - البطارية - الطاقة الهيدروجينية - قوة السيارة".

حققت تقنية Hi4 الهجينة ذات الدفع الرباعي الذكية التي تم إصدارها مؤخرًا "تكوينًا جديدًا" لثلاثة مصادر طاقة مع توزيع ثنائي المحور، و "اختراقًا جديدًا" في نظام التحكم الذكي في ناقلات عزم الدوران iTVC، و "ارتفاعًا جديدًا" في أنظمة نقل الاقتران الكهروميكانيكية. سيتم تطبيق هذه التقنية لأول مرة على طراز الطاقة الجديد من هافال الذي تم إطلاقه حديثًا، وسيتم أيضًا تعميم المجموعة الكاملة من منتجات الطاقة الجديدة من GWM بالكامل في الدفع الرباعي بحلول عام 2024.

في المستقبل، في مواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة في السوق، سيستمر النظام البيئي للغابات في GWM في ممارسة قوته، ونشر مجالات الطاقة الجديدة الذكية بشكل شامل مع تسلسلات جديدة، وقنوات جديدة، ونماذج جديدة، وتقنيات جديدة، ومنتجات جديدة، لتحسين مزيج منتجاتها باستمرار وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

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