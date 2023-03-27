خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) تطرح عروضاً ترويجية وترفيهية خلال شهر رمضان

دبى، الامارات العربية المتحدة, 27 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- في إطار استعدادها لاستقبال شهر رمضان، تعتزم خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) طرح عروضاً ترويجية وترفيهية احتفالاً بشهر رمضان، للعديد من منتجاتها المتنوعة، بما فيها، متجر HUAWEI AppGallery، وHUAWEI Themes وHUAWEI Mobile Cloud وخرائط Petal وبحث Petal، مما يتيح للعملاء عيش تجربة رمضانية لا تُنسى. توفّر هواوي للمستخدمين العديد من التطبيقات التي تساعدهم على تحفيز طاقتهم الذهنية خلال الشهر الفضيل، وتُعينهم على تحقيق التوازن الأنسب بين الترفيه والكفاءة، بدءاً من التطبيقات الأكثر رواجاً وصولاً إلى تطبيقات تمارين الرشاقة والموضوعات العامة والتسوق.

HMS Ramadan Offers 2023



ومن دواعي سرور متجر AppGallery HUAWEI الإعلان عن أضخم عرض لهذا العام في رمضان، حيث يتيح للمستخدمين فرصة الفوز باسترداد نقدي لحصة من 1 مليون دولار أمريكي وجوائز رائعة بمجرد إضافة رصيد على متجر HUAWEI AppGallery. ومن خلال قيام المستخدم بإضافة رصيد إلى تطبيقات مثل Bigo، Likee وYoho وألعاب محددة مثل "ببجي" (PUBG)، و"فري فاير"، و"موبايل ليجندز: بانغ بانغ" (MLBB) و"حرب الممالك"، و"يالا لودو"، سيجمع المستخدمون نجوم التي يمكنهم استخدامها لإضاءة أحد الفوانيس الموجودة على الصفحة الخاصة بعرض رمضان. أما عرض "لڤلها" سيتيح أمام المستخدمين الفرصة لاستلام القسائم وفقاً للمبلغ الذي تم إنفاقه. فكلما قام المستخدمون بالشحن داخل اللعبة، زادت مكافآتهم.

تعاونت HUAWEI Themes مع محمود العبّادي، الفنان الإماراتي الموهوب، المتخصص بالخط العربي، والذي يملك خلفية واسعة في الفن والنحت لابتكار مجموعة من التصاميم الجديدة والجذابة. سيحصل المستخدمون على فرصة للفوز بأجهزة هواوي المميزة أو قسائم توفير لدى قيامهم بتنزيل الإصدار الجديد والمحدود من تصاميم محمود العبّادي، بما في ذلك التصاميم الخاصة برمضان. كذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بخصم حتى 90% على المجموعة المختارة من تصاميم HUAWEI Themes وأوجه الساعات. وبالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون بإضافة مساحة أكبر إلى هواتفهم الذكية، يتوفر لديهم خصم بنسبة 70% على مساحة 200 جيجابايت لمستخدميHUAWEI Mobile Cloud . ومع خرائط Petal، يحظى مستخدمو هواوي بفرصة الاستمتاع بوجبة الإفطار في بعض من أفضل المواقع في المدينة والصلاة في المساجد القريبة منهم.

سيفوز مستخدمو بحث Petal بجوائز رائعة بكل بساطة عن طريق استخدام أداة البحث للحصول على معلومات رمضانية مهمة مثل مواعيد الصلاة والقرآن الكريم ووصفات الإفطار. وأثناء الصيام، من المهم لك الاعتناء بصحتك خلال شهر رمضان، وتحقيقاً لذلك، يوفّر تطبيق HUAWEI Health الحل الأكثر ملاءمة للعملاء. والشيء الرائع في هذا الإطار أن بإمكان المستخدمين التنافس في المشي في رمضان على ثلاثة مستويات مختلفة (2,000 خطوة و6,000 خطوة و9,000 خطوة) والحصول على ميداليات رقمية مخصصة كمكافآت على التقدم الذي يحرزونه.

وقال وليام هو، المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "إن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة تولي أهمية قصوى لمكافأة عملائها، وهذا الشهر ليس استثناءً من ذلك. نحن نسعى جاهدين خلال شهر رمضان إلى مساعدة العملاء في العثور على أفضل العروض وجعل حياتهم أكثر سهولة قدر الإمكان. كما أننا نعمل باستمرار على تحسين تجربة المستخدم وجعل عروضنا أكثر تميّزاً وتخصيصاً."

تهدف هواوي إلى تحسين حياة الناس وإحداث تأثير إيجابي على العالم يومياً، خطوة بخطوة. وباعتبار أن رمضان له مكانته وخصوصيته لدى المستخدمين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو موسم الاحتفالات الجماعية والتواصل، فإن هواوي تحرص دائماً على منح الأولوية لسعادة ورفاهية عملائها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير التطبيقات التي يمكن أن تحفز عقولهم، وتمنحهم التوازن الصحيح بين الترفيه والكفاءة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة لا تُنسى في رمضان. مع هواوي، بإمكان العملاء الاحتفال بفرحة العطاء خلال هذا الشهر الفضيل. لمعرفة المزيد حول عروض خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) خلال رمضان، تفضلوا بزيارة هذا الرابط.

نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر AppGallery و HUAWEI Mobile Cloudو HUAWEI Themes و HUAWEI Video وبحث Petal وخرائط Maps وغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

لمعرفة المزيد عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة ، يرجى زيارة الرابط التالي: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:Adnan Wahidi, [email protected], +971559688297

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2040971/HMS_Ramadan_Offers_2023.jpg

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