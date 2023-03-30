المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (SIIG) توافق على استثمار 70 مليون دولار أمريكي في Unibio

لندن وكوبنهاغن، الدنمارك, 29 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Unibio International PLC، الشركة الرائدة في مجال البروتين المستدام، أن تعلن أن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ("("SIIG، وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، قد وقعت اتفاقا لاستثمار ما يقرب من 70 مليون دولار أمريكي (59 مليون جنيه إسترليني) في Unibio. وسيتم توزيع العائدات لتمكين رؤية Unibio لإطعام سكان العالم المتزايدين بطريقة مستدامة. وستستخدم Unibio هذه الأموال لإطلاق قدرة إنتاج عالمية جديدة، وتنمية القدرات التشغيلية، وتسريع الابتكار والتسويق.

تحسين الأمن الغذائي العالمي

من خلال إنتاج البروتين الصناعي القائم على تقنية التخمير الفريدة من نوعها من Unibio - تقنية U-Loop® - من الممكن تحسين الأمن الغذائي وإطعام سكان العالم المتزايدين بطريقة مستدامة دون أي استخدام للأراضي الصالحة للزراعة ومع انخفاض استخدام المياه. تحاكي تقنية التخمير عملية تحدث في الطبيعة كل يوم وتستخدم الميثان (مثل الغاز الطبيعي أو الغاز الحيوي) كمادة وسيطة. إنتاج Uniprotein® فعال ومستقر ومستقل عن انحرافات الطقس التي تؤثر على إنتاج مصادر البروتين التقليدية.

تمت الموافقة على Uniprotein® للتغذية في الاتحاد الأوروبي والتسجيلات العالمية قيد التقدم. يوفر البروتين التغذية على قدم المساواة مع البروتينات الأخرى عالية الجودة أو أفضل منها، مثل مسحوق السمك، وقد تم اختباره بنجاح في مختلف الأنواع المائية والحيوانية. Uniprotein® خالية من المبيدات الحشرية، يمكن تتبعها بالكامل، وغير المعدلة وراثيًا. وقد تم إطلاق Uniprotein® تجاريًا، ويجذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا من شركات مركبات الأعلاف ومزارعي الحيوانات والأسماك. إنتاج بروتين Unibio للاستهلاك البشري المباشر قيد التطوير.

وعلق David Henstrom، المدير التنفيذي لـ Unibio قائلًا:

"يسعدنا أن نرحب بـ SIIG كمستثمر مهم في Unibio. سيمكننا استثمارهم من لعب دور محوري في تلبية احتياجات عملائنا من البروتين المستدام. ستعمل تقنية Unibio على تحسين الأمن الغذائي وتسريع عملية إطعام العالم بطريقة مستدامة. ويسعدنا أن تشاركنا SIIG طموحنا في توفير الأمن الغذائي لسكان العالم المتزايدين والمساعدة في وقف الجوع (# SDG2) ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق ذلك."

وأضاف Mr. Abdulrahman S. Alismail، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي :

"نحن سعداء للغاية بالاستثمار في Unibio ونرى أنها تتماشى بقوة مع استراتيجية SIIG الجديدة لتنويع استثماراتها، ودخول قطاعات جديدة تركز على الاستدامة والتقنيات الجديدة، وتطوير الشراكات مع الشركات العالمية. ويتماشى تركيز Unibio مع التزام المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج البروتين المحلي ودعم الأمن الغذائي من خلال الابتكار والتكنولوجيا. نحن نستثمر في Unibio على المدى الطويل ونعتقد أنه من خلال القيام بذلك سنساهم في اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".

سيتم دفع الاستثمار في Unibio على شريحتين: يتم دفع الشريحة الأولى التي تبلغ حوالي 25 مليون دولار أمريكي (21 مليون جنيه إسترليني) الآن مع إخضاع الشريحة الثانية لموافقات الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها. عملت شركة BofA Securities كوكيل توظيف لشركة Unibio فيما يتعلق بالصفقة.

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Unibio A/S Trine Leth، رئيسة الاتصالات/Kommunikationsdirektør [email protected] St Brides Partners Limited Ana Ribeiro / Isabel de Salis [email protected]

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