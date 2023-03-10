عرض "المنسوجات التراثية الإندونيسية Wastra" بأزياء محتشمة للعالم، في مهرجان IN2MOTIONFEST المقام في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- يقدم البنك المركزي الإندونيسي (BI)، مع غرفة الأزياء الإندونيسية (IFC) والقنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي، بفخر مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة (IN2MOTIONFEST) في دبي. كجزء من منتدى الاستثمار الإندونيسي في دبي (IIFD) الذي عقد في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 مارس/آذار 2023، يقدم عرض الأزياء المحتشمة جمال المنسوجات التراثية الإندونيسية (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"WASTRA") للجمهور الدولي اليوم.

IN2MOTIONFEST in Dubai, showcasing wastra in modest fashion runway

قال ك.كاندرا نيغارا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية: "يسعدنا إحضار IN2MOTIONFEST إلى دبي وعرض أفضل الأزياء المحتشمة الإندونيسية للعالم". "يوفر IN2MOTIONFEST منصة للمصممين الإندونيسيين لبث إبداعاتهم وتقديم جمال WASTRA. كما يسعى هذا الحدث إلى تعميق العلاقة بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، والتي نمت على مر السنين".

يضم مهرجان IN2MOTIONFEST في دبي ثلاثة مصممين إندونيسيين مشهورين يتعاونون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة WASTRA في إطار برنامج تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك إندونيسيا. تشير WASTRA إلى الأقمشة المصنوعة يدويًا المنتشرة في جميع أنحاء الأرخبيل الإندونيسي، حيث تتميز كل منطقة بتقنيات أو أنماط فريدة. يعمل المصممون المميزون مع WASTRA التي تمثل ثلاث مناطق في إندونيسيا: جافا، سومطرة، وشرق إندونيسيا. يتعاون إيتانغ يوناس مع Isam's Silk Woven from Garut West Java، وخانعان شملان مع Siak Sri Kemuning Woven من رياو، وآيو دياه أنداري مع Dayang Songket Sintang Woven من غرب كاليمانتان.

قالت إيتا رولين، مديرة قسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي في بنك إندونيسيا: "لقد دعم البنك المركزي الإندونيسي (BI) بنشاط تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الأزياء المحتشمة الإندونيسية من خلال تسهيل البرامج المختلفة، نظرا لأنها تلعب دورًا مهمًا في نمو الصناعة. إن إقامة أحداث مثل مهرجان IN2MOTIONFEST سيوفر الأساس والوعي الضروريين للأزياء المحتشمة الإندونيسية في الشرق الأوسط، وهو أمر حيوي لمستقبلها في السوق العالمية".

يتألف ضيوف IN2MOTIONFEST البارزون في دبي من ممثلين عن حكومة الإمارات العربية المتحدة وممثلين عن القنصلية العامة الإندونيسية والسفارة الإندونيسية في أبو ظبي. ومن الضيوف البارزين الآخرين شركاء الأعمال في إندونيسيا، وممثلو صناعة المنسوجات والأزياء، ومجمعات دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ومركز ترويج الاستثمار الإندونيسي (IIPC)، ومركز ترويج التجارة الإندونيسي (ITPC).

شهدت صناعة الأزياء المحتشمة الإندونيسية نموًا هائلاً وأصبحت واحدة من أكثر الصناعات ربحية في إندونيسيا. وفقًاhttps://salaamgateway.s3.us-east-2.amazonaws.com/special-coverage/sgie22/pdf/State of the Global Islamic Economy Report 2022 - Eng. Summary -.pdf لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 ، يبلغ حجم سوق الأزياء الإسلامية العالمية حاليًا حوالي 313 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 375 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. مع المسار الحالي لإندونيسيا، يستعدون للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الأزياء المحتشمة العالمي في السنوات القادمة. يعد الشرق الأوسط سوقًا مهمًا لصناعة الأزياء المحتشمة الإندونيسية لتسخيره، وتساعد أحداث مثل IN2MOTIONFEST في الترويج لأفضل منتجات الأزياء المحتشمة الإندونيسية للعالم.

حضر مهرجان IN2MOTIONFEST، الذي أقيم في إندونيسيا العام الماضي، 950 جهة أعمال واستقبل أكثر من 5000 شخص محلي ودولي. تم عرض أكثر من 1200 مظهر من 163 مصممًا، بما في ذلك ثلاثة مصممين عالميين من ماليزيا وتايلاند وفرنسا. بناءً على النجاح وبناء الاهتمام المستمر بالحدث، تعد هذه النسخة الحالية في دبي بأن تكون أكبر وأفضل. يهدف IN2MOTIONFEST إلى أن يصبح حدثًا متواضعًا ذا شهرة عالمية يدعم المصممين والعلامات التجارية الإندونيسيين للمنافسة في مشهد عالمي. يسعى الحدث إلى تعزيز القدرة والترابط بين الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والعالمية.

لمزيد من المعلومات حول IN2MOTIONFEST، يرجى زيارةhttp://www.indonesianfashionchamber.com/ يوتيوب IN2MOTIONFEST Youtube وإنستغرام @ IN2MOTIONFEST Instagram ، و يوتيوب Indonesian Fashion Chamber YouTube و إنتسغرام @Indonesianfashionchamber Instagram .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2029459/dubai_baru.jpg

Indonesian Fashion Chamber (IFC) SOURCE