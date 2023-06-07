اختيار مختبرات بنك ABC كأحد "أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم" من قبل مجلة جلوبال فاينانس

تم تكريم المجموعة المصرفية الدولية من قبل أفضل الخبراء الماليين والتقنيين حول العالم بعد حصولها على جائزة "أفضل الابتكارات في قطاع التمويل" وأحد "أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم" من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

المنامة، البحرين, 7 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- حصد بنك ABC جائزتين مرموقتين ضمن جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2023. وقد تم اختيار مختبرات ABC، التي تعتبر مركز الابتكار والرقمنة في البنك، كإحدى "أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم"، وذلك تقديرًا لجهود مختبرات الابتكار المالي الرائدة في قيادة التغييرات الجذرية الرقمية ضمن الصناعة المصرفية العالمية. وقد تم الإشادة بمختبرات ABC بعد إطلاقها العديد من المبادرات المبتكرة التي تصحبها رؤية مستقبلية ثاقبة ونهج ابتكاري مرن، مما أدى بدوره إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة وخارجها.

Sael Al Waary- Bank ABC Group CEO

تم إطلاق مختبرات ABC في عام 2019، بقيادة وحدة الابتكار للمجموعة، وهي مزودة بأحدث الأدوات الرقمية في الصناعة المصرفية. ويشرف المختبر على برنامج ابتكاري واسع النطاق وفريد من نوعه على مستوى المؤسسات، ويهدف إلى تجاوز النماذج المصرفية التقليدية. ومن خلال تواجده عبر نطاق عالمي، يتعاون فريق مختبرات ABC على نحو وثيق مع العملاء والأجهزة الرقابية ومقدمي الخدمات التكنولوجية والمؤسسات المالية ومؤسسات التكنولوجيا المالية وذلك لتعزيز النمو والتحول في الصناعة والتوجه نحو اقتصاد أوسع.

وتُعتبر جائزة "أفضل الابتكارات في التمويل" التي حصدها بنك ABCخير دليل على تميز برنامجه للتحول الرقمي، والذي يقدم خدمات مصرفية منقطعة النظير تم تصميمها خصيصًا لعملائه من الشركات والأفراد.

إن رحلة البنك المستمرة في التحول الرقمي تهدف إلى بناء "بنك المستقبل" المستدام الذي يتم دعمه رقميًا. ومعتمدة على استراتيجية ابتكار رقمية مرنة تستند على السحابة أولًا، تم تصميم هذه المبادرة لعدة سنوات، وذلك بهدف قيادة المزيد من الكفاءات التشغيلية، وتجاوز النماذج والأنظمة القديمة، وتمكين البنك من تحقيق الريادة الرقمية من خلال تقديم حلول مصرفية مطورة لعملائه.

وقد علق السيد صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC قائلًا: "يُمثل الابتكار حجر الأساس بالنسبة لاستراتيجيتنا، ونحن نمضي قدماً في رحلتنا في التحول الرقمي لبناء بنك المستقبل الذي يتسم بسهولة الاستخدام والاستدامة.

ونحن فخورين بهذ التقدير المرموق لمختبرات ABC للإبتكار ذات المستوى العالمي. تعد هذه الجائزة ثمرة التزامنا بقيادة وتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين وتحليلات البيانات. إنها شهادة على التزامنا بتقديم تجربة مصرفية محسنة لعملائنا وتشجعنا على مواصلة الاستثمار في مبادراتنا في مجال التحول الرقمي والابتكار."

وأضاف السيد الوعري قائلًا: "أود أن أشكر مجلة جلوبال فاينانس على هذا التقدير، كما أود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمه المتواصل لرحلة التحول الرقمي وابتكاراتنا الطموحة، كما أتوجه بالشكر لموظفينا المخلصين في المجموعة لتبنيهم للإبتكار والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية البنك لبناء بنك المستقبل."

ومن جانبه، قال السيد جوزيف جيارابوتو، رئيس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس: "يواصل بنك ABC إعطاء الأولوية للابتكار الرقمي كاستراتيجية رئيسية عند تقديم مبادرات مصرفية مرموقة تركز على العميل، كما يؤدي دورًا رئيسيًا في تقديم أول حل للدفع الفوري عبر الحدود يستند على البلوكتشين في منطقة الخليج العربي. يتعاون البنك من خلال مختبرات ABC مع العديد من البنوك المركزية ولاسيما مصرف البحرين المركزي للقيام بدراسة وإطلاق عملات رقمية خاصة بالبنك المركزي، وهو يقوم الآن بتوسع نطاق خدمات الدفع للعملاء من الشركات."

ومنذ إنشائها، قامت مختبرات ABC بتأسيس البنية الرقمية ووضع منهجيات مرنة لتمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وقد أثمرت تلك الخطوات عن إطلاق "بنك إلى" – بنك التجزئة الرقمي المتوفر عبر الأجهزة الذكية فقط، والذي أحدث تغييرًا نوعيًا في الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تطوير مساعد رقمي يتمتع بالذكاء العاطفي ومدعوم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي "فاطمة"، إلى جانب إنجازات أخرى.

وقد أسفر برنامج التحول الرقمي التابع لبنك ABC عن إطلاق عمليات نشر رقمية متعددة رائدة. وقد طرح البنك في الآونة الأخيرة خدمة فتح حساب رقمية للشركات تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مما قلل من وقت انتظار عملية فتح الحساب لأقل من يوم واحد. كما يقوم البنك أيضًا برقمنة تمويل سلسلة التوريد وتمويل التجارة المستندية وإدارة النقد.

تحتفي جوائز جلوبال فاينانس للمبتكرين في نسختها الحادية عشر بالكيانات التي يمكنها تحديد مسارات وطرق جديدة باستمرار بالإضافة إلى تصميم أدوات ابتكارية في قطاع التمويل. وقد تم اختيار الفائزين من قبل أسرة تحرير فريدة بعد التشاور مع خبراء في مجالات تركز على المبتكرين. وقد تفوقت مختبرات ABC بعد بتجاوزها معايير الاختيار وبرزت كفائزة في فئة مختبرات شركات الخدمات المالية.

نبذة عن بنك ABC

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وأسواق رأس المال والمعاملات المصرفية والتمويل المخصص والتمويل الإسلامي والتمويل العقاري للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" المتوفر على الهواتف الذكية في البحرين والأردن.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095325/Sael_Al_Waary_Bank_ABC_Group_CEO.jpg

Bank ABC Group SOURCE