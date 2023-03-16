شركتا "اتصالات من e&" الإمارات و "Cyberint" تتعاونان معًا لتعزيز الأمن السيبراني

ستشهد الاتفاقية بين الطرفين تقديم Cyberint حلول الذكاء المؤثر وإدارة الهجمات السطحية لحماية البنية التحتية لشركة "اتصالات من e&".

دبي - الإمارات العربية المتحدة، وتل أبيب - إسرائيل, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cyberint، الرائدة في مجال الذكاء المؤثر، وشركة اتصالات من e&، ركيزة الاتصالات في مجموعة e& في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية مشتركة اليوم لتعزيز بنيتها التحتية للأمن السيبراني من خلال حلول الأمن والمتابعة في الوقت الفعلي.

تأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية لصناعة الاتصالات بسرعة بسبب عوامل مثل التكنولوجيا القديمة وأسطح الهجوم الكبيرة والمعلومات القيّمة التي يتعاملون معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات الكبيرة التي أدت إلى سرقة بيانات شخصية حساسة قد أبرزت المخاطر التي تواجه الصناعة .

توفر منصة Argos من Cyberint معلومات عن التهديدات في الوقت الفعلي ومراقبة التعرض للمخاطر الخارجية، وهذه المعلومات مخصصة لشركة "اتصالات من e&" من خلال سطح الهجوم الفريد من نوعه. يعزز التواجد الواسع لـ Cyberint عبر شبكة الويب المفتوحة والعميقة والمظلمة الأمن السيبراني لشركة "اتصالات من e&" من خلال توفير معلومات استخباراتية مؤثرة من الدرجة الأولى لاستباق التهديدات الناشئة.

قال "يوشاي كوريم"، الرئيس التنفيذي لشركة Cyberint: " لا تريد أي مؤسسة الانتظار حتى يتم اختراق معلوماتها أو تتأثر خدمتها حتى تتخذ إجراءات ضد مجرمي الإنترنت، ومع ذلك تظل العديد من الشركات عرضة للخطر .

"نحن فخورون باختيارنا من قبل "اتصالات من e&" ودعم برنامج التحول الرقمي. وتوضح اتفاقيتنا مع "اتصالات من e&" مدى تطلع الشركة إلى المستقبل الرقمي الآمن، لا سيما في قطاع حيوي مثل الاتصالات، وعزمها على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمكافحة مجرمي الإنترنت ".

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "يعكس تعاوننا مع شريك موثوق للأمن السيبراني مثل Cyberint مدى الجهود التي تتخذها الشركة لمواصلة حماية أصولها، وتأمين بيانات العملاء، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المساهمين في أعمالنا في هذا العالم المترابط رقمياً".

وأضاف مرشد: "تواصل اتصالات من e& التزامها بتوفير حلول الاتصال الآمنة للمشتركين عبر تبني أحدث تقنيات الأمن السيبراني. إذ يمثل استثمارانا في هذه التقنيات سعينا لتوفير أقصى معايير الحماية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار في هذا المشهد الرقمي".

ستتولى Cyberint تعزيز قدرات "اتصالات من e&" في الحماية السيبرانية بشكل فعال، وتحديد أولويات عوامل الخطر، واتخاذ تدابير استباقية ضد الهجمات أو الحملات المستهدفة قبل حدوثها.

نبذة عن Cyberint

يدمج حل الذكاء المؤثر الذي تقدمه Cyberint بين معلومات التهديدات في الوقت الفعلي مع إدارة سطح الهجوم حسب الطلب، مما يقدم للمؤسسات رؤية متكاملة شاملة في تعرضها الخارجي للمخاطر.

ومن خلال الاستفادة من الاكتشاف المستقل لجميع الأصول الخارجية، إلى جانب ذكاء الويب المفتوح والعميق والمظلم، يتيح هذا الحل لفرق الأمن السيبراني الكشف عن المخاطر الرقمية المعروفة وغير المعروفة ذات الصلة - في وقت مبكر.

يعتمد العملاء العالميون، بما في ذلك قادة شركات Fortune 500 في جميع قطاعات السوق الرئيسية، على Cyberint لمنع واكتشاف حالات التصيد الاحتيالي والاحتيال وبرامج الفدية وإساءة استخدام العلامة التجارية وتسرب البيانات ونقاط الضعف الخارجية وغيرها والتحقيق في هذه الوقائع ومعالجتها، مما يضمن الحماية الخارجية المستمرة من التهديدات السيبرانية.

نبذة عن "اتصالات من e&" الإمارات

"اتصالات من e&" هي العلامة التجارية التي تمثل ركيزة الاتصالات لشركةe& في الإمارات (المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات)، والتي تديرها اتصالات الإمارات في سوقنا المحلي. تماشيًا مع استراتيجيتها المُحدثة، فإن "اتصالات الإمارات" أمام مهمة تحقيق القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب عملاء متميزة، وتحقيق الأداء الأمثل للأعمال.

من خلال الاستفادة من عصر نهضة الاتصال، ستعمل اتصالات الإمارات على تنمية الخدمات الأساسية والرقمية، من خلال إثراء عروض القيمة للمستهلكين بالخدمات الرقمية التي تلبي أنماط الحياة الجديدة للمستهلكين والمتطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك مجالات مثل الألعاب والصحة والتأمين. كما ستواصل اتصالات الإمارات العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكينها من تحقيق متطلباتها فيما يخص الاتصال وما وراء الاتصال.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة في مجال خدمة العملاء في عالم رقمي فائق الاتصال، ستعمل اتصالات الإمارات على توجيه طلب جديد ومستدام في المساحات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

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Contact Details:

Danny Miller, VP Marketing at Cyberint

+972 54-520-9442

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