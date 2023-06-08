عرض أحدث منتجات eufy Security و Anker PowerHouse في SecurEX بجنوب إفريقيا

بريتوريا، جنوب إفريقيا, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Premium Brand Distributors (PBD) الموزع الرائد للتكنولوجيا في جنوب إفريقيا، مؤخرًا في معرض SecurEX بجنوب إفريقيا، حيث عرضت أحدث منتجيها eufy Security و Anker PowerHouse. يمثل هذا الحدث محطة بارزة لشركة PBD حيث كشفت عن نظامها الأمني eufyCam 3 ومحطتي الطاقة Anker 535 و 521 PowerHouse، مما سيعيد تعريف الطاقة المحمولة والأمن في جنوب إفريقيا.

eufy Security and Anker PowerHouse at SecurEX South Africa

أعرب السيد جرانت نورتون، الرئيس التنفيذي لشركة Premium Brand Distributors، عن سعادته لجلب منتجي eufy Security و Anker PowerHouse من Anker Innovations إلى سوق جنوب إفريقيا النابض بالحياة. يوفر النظام الأمني eufyCam 3 المتطور، المزود بكاميرات 4K التي تعمل بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي، أمانًا وخصوصية محسّنين للمستهلكين في جنوب إفريقيا.

يستخدم النظام الأمني eufyCam 3، المدعوم من HomeBase 3 الجديد، الذكاء الاصطناعي BionicMind ™ الخاص بشركة eufy Security، مما يحقق دقة تصل إلى 99٪ في التعرف على الأفراد والحيوانات الأليفة والأشياء. يضمن HomeBase 3، المجهز بتقنية حاسوبية متطورة، إدارة فعالة لمقاطع الفيديو ويوفر 16 جيجا بايت من التخزين المحلي المشفر المجاني، القابل للتوسيع حتى 16 تيرابايت بفضل محرك أقراص ثابت خارجي. يتيح ذلك سنوات من تخزين الفيديو المحلي دون الحاجة إلى مسح المحتوى، مما يمنح المستخدمين راحة البال.

كما عرضت شركة PBD محطتي الطاقة Anker 535 و 521 PowerHouse. توفر هاتين المحطتين العاليتين السعة، اللتان تعملان ببطاريات ليثيوم فوسفات الحديد المتقدمة (LiFePO4)، أداءً ومتانة عاليان. بفضل منافذ الشحن المتعددة والتصميم القوي ومصابيح الإضاءة المدمجة، توفر محطتا الطاقة Anker 535 و 521 PowerHouse حلولًا طاقية محمولة موثوقة للهواتف الذكية والأجهزة والمعدات الطبية، مما يجعل المنتج أداة أساسية للأنشطة الخارجية وحالات الطوارئ.

اعترف السيد فراز مهدي، المدير العام لشركة Anker Innovations في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بقيمة سوق جنوب إفريقيا وأعرب عن ميزة تقديم حلول eufy Security و Anker PowerHouse من خلال شركة PBD. تم تصميم هذه المنتجات لتعزيز أمن المستخدم وتوفير حلول طاقية محمولة موثوقة، وتزويد المستخدمين بأفضل التقنيات المتاحة.

أكد السيد جرانت نورتون أن مشاركة شركة PBD في معرض SecurEX تهدف إلى تعزيز بيئة ذكية ومستقبلية في جنوب إفريقيا. من خلال الشراكة مع eufy Security و Anker PowerHouse، سعت شركة PBD إلى إحداث ثورة في كيفية تعامل المستهلكين مع الأمن والطاقة المحمولة.

خلال معرض SecurEX، عرض موزعو العلامات التجارية المميزة أحدث منتجاتهم، وقدموا عروضًا توضيحية مفصلة وأجابوا على الاستفسارات، وأظهروا التزامهم بتوفير حلول متطورة لسوق جنوب إفريقيا.

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