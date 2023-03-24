دشّنت مجموعة سيارات GWM TANK500 HEV الصينية دخولها إلى تايلاند وافتتحت خدمة للبيع المسبق الأولى من نوعها عالميا

باودينغ، الصين, 24 مارس/ آذار 2023 /PRNewswire/-- عقدت مجموعة GWM للسيارات في 21 مارس/ آذار مؤتمرا صحفيا ضمن فعاليات معرض بانكوك الدولي 44 للسيارات، وذلك للإعلان عن إطلاق الشركة الصينية خدمة البيع المسبق لـسياراتها نوع GWM TANK500 HEV لأول مرة من نوعها، وقد جذب الحدث انتباه وسائل الإعلام وكذا الحاضرين.

"يمثل وصول سيارات GWM TANK500 HEV إلى تايلاند فصلاً جديدًا لتطوير صناعة سيارات المعتمدة للطاقات الجديدة NEV في البلاد. وعلقت Wongautocar، وهي من أشهر المنصات الإعلامية المحلية، ''أن هذه السيارات ستضمن المزيد من الراحة لمستعمليها خلال السفر، ما يجعلنا نرغب نحن أيضًا في تجربة أدائها القوي.

GWM TANK500 HEV Launches in Thailand and Opens Global First Pre-sale

تتميّزُ سيارات GWM TANK500 HEV بقدرتها الفائقة على التأقلم مع الطرق الوعرة، وبالقيادة المريحة، وبالوظائف الذكية المتطورة. سيمكّن هذا النموذج من تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين أثناء القيادة والركوب.

يعتمد النموذج على الهندسة الهجينة الرفيعة لسيارات GWM TANK. تمكّنُ مزايا السيارة المتمثلة في البنية، والتكامل بين المحركات، المحركات، الأقفال التفاضلية ونظام الدفع الرباعي TOD من تعزيز خصائص أخرى من قبيل الأداء العالي، وانخفاض استهلاك الوقود، والقدرة الذكية على التأقلم مع على الطرق الوعرة. يمكن لهذه المزايا أن تساعد المستخدمين على تفادي الصعوبات المختلفة في الطرق الوعرة، بما في ذلك التسلق وكذا الخوض في الأرضيات المكسوة بالماء أو الموحلة.

تراهنُ GWM TANK500 HEV على تقديم تجربة متميّزة ومريحة للمستهلكين. تضفي تفاصيل التصميم الداخلي كشاشة التحكم المركزية الذكية كبيرة الحجم وشاشة العرض الرقمية لبيانات الطريق وكذا المقاعد الجلدية لمسة فاخرة على السيارة. يعتمدُ النموذج نظام القائم المستعرض المزدوج وكذا نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، مما يمكّنُ السائقين من تجربة سياقة مريحة في مختلف الظروف في المجال الحضري والطرق الوعرة.

تعتبر خاصية الذكاء من أبرز المزايا التي يتمتّع بها هذا النموذج. GWM TANK500 HEV التي تم إطلاقها في السوق التايلاندية هذه المرة مزودة بنظام السائق الذكي المطوَّر، تكامل الأقفال التفاضلية الكهربائية الأمامية والخلفية، خاصية TANK Turn، وأنظمة خاصة باستشعار عمق الخوض وبالتحكم في السرعة على الطرق الوعرة، إضافة إلى المظهر الشفاف. ويمكن هذا المظهر الخارجي الشفاف السائقين من فهم حالة الطريق بسرعة من خلال تحديد الظروف المحيطة عن طريق الكاميرات، مما يزيد من نسبة السلامة أثناء القيادة.

وتم خلال هذا المؤتمر الصحفي إطلاق العلامة التجارية GWM TANK في سوق تايلاند بشكل رسمي. تعملُ GWM TANK، التي تُصنّفُ عالميًا على أنها «علامة تجارية ممتازة لسيارات الدفع الرباعي المستعملة على الطرق الوعرة»، على إحداث فئة منتجات جديدة تلبي أنماط الحياة المختلفة للمستهلكين على الصعيد العالمي من خلال شعار علامتها التجارية «وعرة ومميزة ومجانية».

تم إطلاق GWM TANK في العديد من الأسواق العالمية، مثل الشرق الأوسط وأستراليا، وقد تم التعرف على النموذج من قبل وسائل الإعلام المحلية والمستخدمين. يعد هذا الاطلاق الاول في تايلاند إحدى المراحل المهمة التي أنجزتها GWM TANK قصد التوسع في السوق العالمية. كما تعتزم GWM TANK أيضًا دخول أسواق أخرى في بلدان الآسيان في المستقبل القريب.

باعت GWM TANK أكثر من 200000 وحدة في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسها عام 2021. ستعملُ المجموعة على استثمار التقنيات الرائدة لإحداث باقة متنوّعة قادرة على إعطاء الفرصة للمزيد من المستهلكين في العالم للحصول على تجربة ذكية وآمنة وموثوقة أثناء السفر على الطرق الوعرة.

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