تضافر جهود ميلا Mila واليونسكو للتأكيد على الحاجة الملحة لتحسين إدارة الذكاء الاصطناعي

مونتريال، 21 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- ميلا Mila - كشف معهد الذكاء الاصطناعي في كيبيك ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم في ميلا Mila، النقاب عن كتاب مشترك حول الحاجة الملحة لإدارة أفضل للذكاء الاصطناعي في مواجهة التغيير التكنولوجي غير المسبوق.

يتضمن كتاب الروابط المفقودة في حوكمة الذكاء الاصطناعي 18 مقالاً عن حوكمة الذكاء الاصطناعي، كتبها أكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني ومبدعون وصانعو سياسات في وقت توفر فيه الثورات التكنولوجية فرصاً علمية واقتصادية واجتماعية جديدة بينما تطرح أسئلة أخلاقية وتطرح تحديات تنظيمية.

يستكشف الكتاب موضوعات مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على مجتمعات السكان الأصليين ومجتمع الميم، والإدماج الضروري لبلدان الجنوب في الحوكمة العالمية أو استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار لأغراض مفيدة اجتماعيًا. إنه يرسم الحلول الممكنة لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يتسم بالأخلاق والشمول ويحترم حقوق الإنسان.

يحذر المؤلفون أيضًا من استخدام الذكاء الاصطناعي في السياقات التي قد تكون ضارة مثل الأسلحة المستقلة أو التلاعب بالمحتوى الرقمي لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، واستنكروا المركزية المتزايدة لسلطة صنع القرار في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحيزات المضمنة فيها، ونقص الشفافية والمساءلة في الصناعة.

يمكن تحميل الكتاب من هنا .

للاحتفال بالإطلاق، استضافت ميلا Mila اليوم محادثة في Agora بين صوتين رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي المساهمين في الكتاب: يوشوا بنجيو، أستاذ في جامعة مونتريال، والمؤسس والمدير العلمي لميلا Mila، والمدير العلمي لِـ IVADO وCanada CIFAR AI Chair، وكيت كروفورد، أستاذة أبحاث في جامعة جنوب كاليفورنيا أنينبرغ Annenberg، وباحثة رئيسية في أبحاث Microsoft ورائدة خبيرة في التأثيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية للذكاء الاصطناعي.

ناقشا الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشاف العلمي، لا سيما في مجال الرعاية الصحية والعلوم البيئية. كما تناولا فرص الثورات التكنولوجية الأخيرة، والمزالق والتحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية والحاجة إلى الإشراف الأخلاقي والتنظيمي على المجال لضمان أن التكنولوجيا تخدم البشرية ككل.

سبقت هذه المحادثة حول حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي كلمات من ممثلي اليونسكو وحكومة كيبيك. تتوفر إعادة الإرسال على قناة ميلا Mila على يوتيوب YouTube .

تم تمويل هذه المبادرة جزئيًا من قبل وزارة العلاقات الدولية والفرانكفونية بالكيبيك وصناديق أبحاث كيبيك.

اقتباسات

"نحن فخورون جدًا بالكشف عن هذا الكتاب في وقت حرج في تطوير الذكاء الاصطناعي. سيكون للخيارات التي نتخذها كمجتمع على مدى السنوات القليلة المقبلة تأثير كبير على مستقبل البشرية، ونأمل أن توفر هذه الصفحات غذاءً للفكر وتوجيه القرارات لضمان تطور تكنولوجي أكثر أخلاقية ومسؤولية وشمولية". - فاليري بيسانو، الرئيس والمدير التنفيذي لميلا Mila

"يجمع هذا الكتاب مجموعة من الأصوات المتفائلة أحيانًا، والمتضاربة أحيانًا أخرى، ولكنها دائمًا ما تكون ذات صلة بحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي. كما يوفر أداة للتفكير في الدور الذي نريد أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في حياتنا وفي العالم، مع إبراز الحاجة إلى أطر تنظيمية لتأطير تطوير التكنولوجيا بشكل أفضل، والاستفادة من الفرص التي توفرها، وتقليل المخاطر التي يشكلها". - بنجامين برودهوم، محرر مشارك ومدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي بِميلا Mila

"إن تحديد الروابط المفقودة في حوكمة الذكاء الاصطناعي ليس ضروريًا فقط للتنمية المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي." - الدكتور توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام للاتصال والمعلومات، اليونسكو

"نحن فخورون بتقديم الدعم المالي لهذا العمل الدولي، الذي تشارك في إدارته اليونسكو وميلا Mila، الرائد في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في كيبيك. من خلال المساعدة في تعزيز خبرة كيبيك في هذا المجال لدى اليونسكو والدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، تدرك حكومة كيبيك الطبيعة الاستراتيجية للغاية للذكاء الاصطناعي بالنسبة لاقتصاد كيبيك وتأثيرها الدولي ". - ميشيل بونسانت، ممثل حكومة كيبيك في الوفد الدائم لكندا لدى اليونسكو

لمزيد من المعلومات حول ميلا Mila، يُرجى زيارة mila.quebec .

لمزيد من المعلومات حول اليونسكو، يرجى زيارة unesco.org .

إريك آش، [email protected]، 514-569-3594

Mila - Quebec AI Institute SOURCE