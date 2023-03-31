الاعتراف بشركة Accops في دليل سوق شركة Gartner® لعام 2023 لطرحها سطح المكتب كخدمة

بونا، الهند،

31 مارس / آذار 2023

/PRNewswire/ -- شركةAccops ، شركة منتجات رائدة في القطع الافتراضية الحوسبية الموجهة للمستخدم النهائي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، عٌينت ممثلًا للمبيعات في دليل سوق Gartner لطرحها سطح المكتب كخدمة (DaaS) لعام 2023.

وتؤمن الشركة بأن هذا التقدير هو اعتراف ظاهر بكفاءة شركة Accops ويؤكد من جديد على التزام الشركة بتقديم حلول جديدة ودعم لا مثيل له لعملائها، مما يساعد المنظمات بكافة أحجامها أن تصير أسرع تطورًا، وأكفأ، وأكثر إنتاجية لتحقيق أهدافها في العمل.

تقدم شركة Accops حل سطح المكتب كخدمة (DaaS) كمنتج جاهز مدار بالكامل يٌمَكٍن المنظمات من تزويد مستخدميهم النهائيين بأجهزة كمبيوتر مكتبية آمنة على السحابة. بخلاف المقدمين الآخرين لحل سطح المكتب كخدمة (DaaS)، تقدم Accops بنية أساسية للعمل عن بُعد جاهزة للمؤسسات مع نموذج أمان الثقة الصفرية ZTNA المدمج، و المصادقة متعددة العوامل MFA القائمة على القياس الحيوي، وخدمة الدخول الموحد SSO، ورصد الإنتاجية، وفحوصات الامتثال لنقطة النهاية، وقدرات متقدمة لحماية البيانات.

وصرح هاريش مينون، المدير التنفيذي لشركة Accops "نحن سعداء للاعتراف بنا في دليل سوق غارتنر (Gartner) لطرحنا حل سطح المكتب كخدمة.

وأضاف "بالنسبة لنا لا تعكس هذه الاعترافات حصتنا السوقية المتزايدة في مساحة العمل الرقمية وأعمال تحول نقطة النهاية فحسب، ولكنها تؤكد على أن عملائنا في جميع أنحاء العالم يتلقون قيمة وتجربة استثنائيين من استثماراتهم في Accops."

ووفقًا لدليل سوق غارتنر (Gartner)، تتزايد الاستثمارات في حل سطح المكتب كخدمة، حيث يبحث العملاء عن حلول آمنة أقل عرضة للتهديدات السيبرانية. أخبر خمسة وخمسون من العملاء شركة (Gartner) أنهم يخططون لزيادة الإنفاق في سطح المكتب كخدمة خلال 2024. ومن المتوقع زيادة سوق سطح المكتب كخدمة خلال عام 2026، ولكن بنسب أقل بكثير. ويٌتوقع أن ينخفض معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2022 إلى 2026 إلى 14% تقريبًا، مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب بين عامي 2019 و2022، والذي بلغ 59%.

لمعرفة المزيد عن سطح المكتب كخدمة المقدم من شركةAccops، اضغط هنا: https://accops.com/cloud-services/Accops-DaaS

تُعد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة غارتنر (Gartner) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي وتُستخدم في هذه الوثيقة بتصريح. جميع الحقوق محفوظة.

إخلاء مسئولية الموضوعية : لا تصادق شركة غارتنر (Gartner) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتألف منشورات غارتنر البحثية من آراء شركة غارتنر البحثية، ويجب ألا تُفسّر على أنّها بيانات تعبّر عن حقائق ثابتة. تُخلي غارتنر مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن Accops

تساعد Accops الشركات على تمكين الوصول الآمن والمتوافق عن بعد لتطبيقات الأعمال من أي جهاز وشبكة. إن استخدام حزمة مساحة العمل الرقمية من Accops التي تتضمن بوابة الوصول إلى تطبيق أمان الثقة الصفرية، وحوسبة المستخدم النهائي الافتراضية (EUC)، والمحاكاة الافتراضية لسطح المكتب (VDI)، وحلول إدارة الهوية والوصول يمكن المنظمات من تقديم أي نوع من تطبيقات العمل إلى موظفيهم وبائعيهم، مما يمنحهم الحرية للعمل من أي مكان. تعمل Accops كنافذة واحدة للأعمال لبناء مساحة عمل بسيطة ومتكاملة للمستقبل تستبدل حلول منتجات عديدة.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1168196/Accops_Systems_Logo.jpg

Accops Systems SOURCE