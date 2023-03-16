أعلنت شركة Augnito عن شراكة مع شركة عطية الطبية لتعزيز التوثيق الطبي في المملكة العربية السعودية

لقد تعاونت الشركة المزودة لخدمات الذكاء الاصطناعي الصوتي في المجال الطبي مع الشركة الموزعة للمعدات والخدمات الطبية من أجل جلب تقنية التعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية الرائدة في القطاع إلى المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Augnito ، وهي واحدة من أسرع مزودي تقنية التعرف على الكلام السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سوق الرعاية الصحية العالمي، مؤخرًا عن تحالف مع شركة عطية الطبية. ستعمل الشركتان معًا لتحقيق رؤية المملكة لسنة 2030 من خلال تبسيط وأتمتة ورقمنة تدفقات بيانات العمل السريري لتحقيق نتائج أفضل للمرضى. تشمل أهداف المملكة العربية السعودية زيادة الحلول التكنولوجية والاستثمار بكثافة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية. أكدت شركة Augnito أن إنشاء بنية تحتية حديثة للتوثيق السريري للسجلات الطبية الإلكترونية (EMR) وأنظمة الصحة الإلكترونية (EHRs) سيشكل العمود الفقري لأي شبكة للرعاية الصحية المركزية الشاملة.

Augnito Announces Partnership With ATTIEH Medico To Enhance Medical Documentation In The Kingdom Of Saudi Arabia

من خلال الرؤية المشتركة للتميز في البحث وتجربة المستخدم والرعاية المعززة للمرضى، تتطلع كل من شركة Augnito وشركة عطية الطبية إلى خدمة العملاء الرئيسيين في المملكة العربية السعودية.

بخصوص اختيار التعاون مع شركة Augnito عوض العديد من مزودي حلول VR الآخرين، قال أحمد الناجي، الرئيس التنفيذي لشركة عطية الطبية: "بالإضافة إلى تقديم خدمة ممتازة ومنتجات عالية الجودة، تتوفر شركة Augnito على الكثير من الكفاءات الأساسية. يتمتع مؤسس الشركة، السيد رستم لوير، بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في إنشاء حلول رائدة في مجال التوثيق السريري. إلى جانب حضورها القوي في الهند والمملكة المتحدة، من بين الأسواق العالمية الأخرى، فإن منتجات شركة Augnito محبوبة من قبل الأخصائيين الطبيين الذين يستخدمونها. في غضون ثلاث سنوات فقط، قامت هذه الحلول بتقليص الجداول الزمنية للتوثيق السريري، وساعدت في تخفيف إرهاق الأطباء، وزيادة الإيرادات لمؤسسات الرعاية الصحية، وتقليل رفض مطالبات التأمين، وتحسين النتائج الإجمالية للمرضى".

السيد رستم المحامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Augnito متفائل للغاية بشأن إمكانية إحداث ثورة في الرعاية الصحية في المملكة من خلال أحدث حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي. حسب قوله: "أبدت المملكة العربية السعودية طموحاً كبيراً في تبني التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ابتكارات وقيادة ورؤية غير مسبوقة لإنشاء بنية تحتية حديثة للرعاية الصحية في المنطقة. إنه لفخر كبير لنا أن نقيم شراكة مع مؤسسة لديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة والتميز في هذا القطاع. نتطلع إلى علاقة مفيدة ومجزية للطرفين".

تم اعتماد الذكاء الاصطناعي الصوتي الطبي لشركة Augnito من قبل العديد من المستشفيات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك مستشفى الملك عبد العزيز. يستوعب هذا الذكاء الاصطناعي لغة الطب بأكملها، ويغطي تخصصات مثل الطب العام وطب الأورام وطب أمراض القلب والجراحة العامة والأشعة وغيرها. إنه يفهم جميع اللهجات العالمية، دون أي حاجة للتدريب الصوتي. بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي لشركة Augnito يتعلم ذاتيًا من ملايين الإملاءات الصادرة من جميع أنحاء العالم، يتم أيضًا تحديثه بانتظام للتعرف على الأدوية والإجراءات المعتمدة حديثًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

منتجات شركة Augnito هي عبارة عن حلول SaaS آمنة وقائمة على السحابة وبالتالي فإنها تتجنب تعقيدات الخوادم والاستضافة. يمكن للمستخدمين البدء بدون أي استثمار على الإطلاق في البنية التحتية. يتم استضافة هذا الذكاء الاصطناعي محليًا، ويركز على منطقة محددة، ويحترم لائحة حماية البيانات العامة، ويتوافق مع HIPAA وحائز على شهادة ISO 27001. كما تقدم الشركة أيضًا شبكات محلية، مما يسمح للمؤسسات بالسيطرة الكاملة على بيئة شبكتهم.

نبذة عن شركة عطية الطبية

اشتهرت شركة عطية الطبية لأكثر من 30 عامًا بجمعها بين تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة والأنظمة الطبية والمختبرات التعليمية والصناعية وإدارة سير العمل وخدمات الاستشارات والدعم، من أجل مساعدة العملاء على تحقيق نتائج طبية ومالية مستدامة. تغطي مجموعة المنتجات الموسعة للمؤسسة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها مجموعة من المجالات والمستلزمات الطبية. من خلال الشراكة مع الشركات العالمية البارزة، تلتزم المجموعة بتحسين رعاية المرضى في مجموعة من المجالات الطبية، بما في ذلك التصوير التشخيصي، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، وطب وظائف الأعصاب، وطب الأورام، والطب النفسي، و IT-PACs، وغيرها من المجالات.

نبذة عن شركة Augnito

Augnito هي شركة متقدمة في ابتكاء حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي البديهية، أحدث ثورة في التوثيق السريري في سوق الرعاية الصحية العالمي. تتيح تقنية التعرف على الكلام بالذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة بإدخال البيانات بشكل مريح بدقة تصل إلى 99% في أي مكان ومن أي جهاز. تساعد شركة Augnito في تبسيط سير العمل السريري، وتسهل الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية بشكل آمن، وتضمن حصول الأطباء على مزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتهم الأساسية: رعاية المرضى. تُستخدم حلولها حاليًا في أكثر من 300 مستشفى في أكثر من 20 بلدًا.

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