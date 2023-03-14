فريد أستير (Fred Astaire) يخطو أولى خطواته في منطقة الخليج

دبي, 14 مارس 2023 /PRNewswire/ -- تم الإعلان عن افتتاح استوديو فريد أستير(Fred Astaire) لرقص الصالونات خلال حفل أقيم مساء الجمعة في 10 مارس 2023، وهو إضافة جديدة لاستوديوهات فريد أستير العالمية والأول في منطقة الخليج. ويمتلك استوديو دبي كل من السيدة رنده خوري والسيد فلاديمير بوبوفيتش بعد استحواذهما على الامتياز للعلامة التجارية من شركة فريد أستير العالمية في الولايات المتحدة.

وأقيم حفل استقبال في الاستوديو الواقع في سيتي ووك، دبي، بحضور حشد كبير من الشخصيات وهواة الرقص، تخلله لوحات استعراضية راقصة تم أداؤها من قبل المدربين المحترفين في الاستوديو على موسيقى الفوكس تروت والتشا تشا.

Highlights from FADS Dubai opening event on March 10, 2023 FADS Dubai, located in City Walk, Blvd 2, Bldg 19, Unit 19-05 FADS Dubai opening event on March 10, 2023

وجاء في الكلمة التي وجهها إلى الحاضرين كل من السيدة لوآن بوليام، الرئيسة التنفيذية لفريد أستير أنترناشونال والسيد ستيفن نايت، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبرامج الرقص: "على مدى 75 عاماً لم يتوقف فريد أستير عن تعليم الرقص للعالم. نتمنى لفلاديمير ورنده النجاح الدائم ولا شك بأنهم سيضفون أجواء من السحر على مدينة دبي."

يتميز استوديو فريد أستير دبي بمعايير حديثة فائقة الجودة تم اعتمادها في استوديوهات فريد أستير حول العالم. وإلى جانب السيد بوبوفيتش، الشريك ومدير الاستوديو، وهو صاحب الخبرة الواسعة والمشهود له في مجال رقص الصالونات، تم اختيار راقصين محترفين حائزين على جوائز في مباريات عالمية لتدريب التلامذة على الرقص.

وفي تعليق له، صرح السيد بوبوفيتش: "نحن فخورون جداً بانتمائنا إلى عائلة فريد أستير وبكوننا جزءً من أرث هذا الراقص العظيم. ونحن ملتزمون بتأمين البيئة التعليمية الأفضل لتلامذتنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال المنافع المتعددة للرقص."

يقع الاستوديو في سيتي ووك وهي من أكثر المناطق النايضة بالحياة في دبي. وهو يضم قاعتين للتدريب على الرقص ومساحة لعرض منتجات خاصة بالراقصين. وهو يقدم دروساً في الرقصات الأكثر شهرة، من خلال فريق من المدربين المحترفين. أما أسلوب التدريب فهو يعتمد على الفردية حيث يتم مقاربة الحصص لتتناسب مع الاحتياجات والطموحات الخاصة لكل من يرغب في تعلم رقص الصالونات. بالاضافة إلى ذلك، يقدم الاستوديو دروساً جماعية وحلقات تدريبية. وسوف يقيم الاستوديو نشاطات اجتماعية على مدار السنة مما يتيح بالمجال أمام التلامذة لاستعراض قدراتهم في أجواء تنافسية.

وصرحت السيدة خوري: "نشعر اليوم بسعادة عارمة لتمكننا من استحضار عراقة هذه العلامة التجارية إلى دبي والمساهمة في نشر ثقافة الرقص الراقي باعتماد الأسلوب والأناقة والحماسة التي كان المؤسس وصاحب الإسم، فريد أستير، يتحلى بهم."

يستقبل الاستوديو تلامذته أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الواحدة ظهراً لغاية التاسعة ليلاً، ويومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر، وذلك في مقره الواقع في سيتي ووك في المبنى 19، الوحدة رقم 05-19 في دبي.

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للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.fredastaire.com/dubai-uae/ +971 4 433 8660

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Fred Astaire Dance Studios SOURCE