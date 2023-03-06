إعلان شركة GA Telesis وTokyo Century Corporation لإصدار منصة HALO AirFinance، منصة الإقراض للطيران المباشر

فورت لودرديل، فلوريدا، وطوكيو، 6 مارس 2023 /PRNewswire/ -- تعلن شركة GA Telesis, LLC ("GAT") و Tokyo Century Corporation ("TC") إطلاق منصتهم المشتركة الجديدة، HALO AirFinance ("HALO") . ستخدم منصة HALO كقناة إنشاء القروض الحصرية لشركة GAT وشركة TC ، مع التركيز على الإقراض المباشر الآمن لشركات الطيران، وشركات التأجير، والمستثمرين، وتغطية مدى التأمين مقابل القرض بدايًة من الطائرات الجديدة حتى المتوسطة. ستتمركز منصة HALO بشكل فريد في قطاع تمويل الطيران كمزيج من الهيكلة الخاصة وخبرات التمويل والأصول والكفاءات التقنية الخاصة بشركة GAT وشركة TC . ستلبي منصة HALO حاجة السوق شديد الحاجة للخدمات الذي يحتاج إلى جهة إقراض عالمية ومستقلة ومميزة بضمان الأصول.

تُصدر منصة HALO صندوقها الأول باسم HALO One، بالتعاون مع InterVest Capital Partners (f/k/a Wafra Capital Partners)، المستثمر القديم في كل من الطيران وقطاعات التمويل المُتخصصة. كما علق مايكل جونتار، الرئيس التنفيذي لشركة InterVest Capital Partners قائلًا: " GA Telesis هي شريكتنا في الاستثمار طويل الأمد في الطيران لأكثر من عشرة أعوام، وتُمثل إستراتيجية الإقراض الخاصة بمنصة HALO تقييم مناسب وطبيعي لقدراتنا الطبيعية".

سيستفيد صندوق HALO Oneمن التسهيلات الائتمانية المتجددة المُبتكرة برئاسة Citigroup بصفتها وكيل تنظيمي ومُنظم مشارك وأيضًا Fifth Third Bank ، المؤسسة الوطنية، بصفته مُنظم مشارك.

كما علق عبدول موابري الرئيس التنفيذي لشركة GA Telesis قائلًا: "هناك فرصة قيّمة لتلبية الحاجة إلى القروض بضمان الأصول في قطاع الطيران". وعلق عبدول موابري أيضًا قائلًا: " HALO لا مثيل لها في منصات الإقراض نظرًا بصمتها الواسعة المُبتكرة، وإمكانية الوصول المباشرة لقيم السوق، والإمكانيات التقنية الداخلية الشاملة".

لمزيد من المعلومات:

https://www.haloairfinance.com/

https://www.gatelesis.com

www.intervest.com

للاستفسارات، يرجى التواصل مع كاثي موابري عبر [email protected]

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