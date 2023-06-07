افتتحت دار HARRY WINSTON أول صالون بيع بالتجزئة لها في نانجينغ.

نانجينغ، الصين, 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تعلن دار HARRY WINSTON، "ملك الماس" الأسطوري والعلامة التجارية الفاخرة العالمية، عن افتتاح أول صالون بيع بالتجزئة لها في نانجينغ، الصين. يقع الصالون داخل مركز Deji Plaza، وهو وجهة تسوق فاخرة رائدة في حي شينجيكو، تبلغ مساحته 213 متر مربع. سيضم الصالون مجموعة مجوهرات وساعات هاري وينستون المتميّزة، بما في ذلك أفضل الماسات وأندر الأحجار الكريمة المتوفرة في الوقت الراهن.

Harry Winston Nanjing Deji Plaza Salon Harry Winston Nanjing Deji Plaza Salon

"يسعدنا أن نعلن عن افتتاح صالوننا الجديد في مركز Deji Plaza الراقي. صرحت نايلة حايك، الرئيس التنفيذي لشركة هاري وينستون ، قائلة: "بينما يمثل هذا الافتتاح الأول لنا في نانجينغ، إلا أنه يعد الموقع السابع لنا في الصين الرئيسية." تعتبر نانجينغ مدينة رئيسية مشهورة بإسهاماتها في مجال البحث والتعليم والسياحة، ونحن فخورون اليوم بتعميق وجودنا في مدينة تتمتع بتاريخ وثقافة غنية، حيث نواصل تقديم علامة هاري وينستون لجمهور يتجدّدُ باستمرار في جميع أنحاء البلاد.

تم تصميم الصالون بشكل يجسد أناقة وحميمية لمكان خصوصي، حيث يقع في الطابق الأرضي العصري، ويتميز بواجهته الزّرقاء الداكنة والذهبية المميزة لدار هاري وينستون، كما أنّ الولوجَ إليه مُيسّرٌ من داخل السوق التجاري. ودُخولاً إلى أطرافها الداخلية، تستخدم الدار لوحة ألوان رمادية فاتحة تحمل توقيعها كمكمل مثالي للأثاث المصنوع من اللك والبرونز العتيق المصمم حسب الطلب، والثريا المصنوعة خصيصًا من الكريستال، بالإضافة إلى نقشة الشعاع المميزة للدار باللّونين الأسود والأبيض. تُبرزُ الأروقة المخصصة تنوّعَ وجمالية عروض الدار الاستثنائية، من المجوهرات الفاخرة الفريدة من نوعها إلى المجوهرات المُخصّصة ليوم الزفاف.

وعلى شرف الافتتاح الجديد في نانجينغ، يُسعِدُ الدار عرض عمل فني مخصص يجمع بين عناصر التوقيع الخاصة بالدار من جهة وثقافة نانجينغ الغنية من جهة ثانية. يجسّدُ الرسم التوضيحي الخيالي تمثالين للأسد مزينين بالذهب أمام أبواب وينستون الأيقونية ومحاطين بأزهار البرقوق الجميلة، وهي الأزهارُ الرمزية للصين، في حين تمثل الطيور المحلقة الاتحاد بين مدينة نانجينغ وهاري وينستون.

نبذة عـــن HARRY WINSTON

تأسست دار هاري وينستون في مدينة نيويورك في 1932، ولا تزال تحافظ الدّارُ على المعيار القياسي لصناعة المجوهرات الفاخرة والساعات الراقية. من اقتناء بعض أشهر الأحجار الكريمة في العالم، بما في ذلك الماسة جونكر والماسة هوب والماسة وينستون ليغاسي والماسة وينستون الزرقاء، إلى تزيين نجوم هوليوود على السجادة الحمراء، لمدة تسعة عقود، كانت ولا زالت دارُ هاري وينستون رمزًا لتقديم أفضل ما يمكن.

للتواصل الإعلامي: Stephanie Montoya, [email protected]

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الصّورة - https://mma.prnewswire.com/media/2094696/Harry_Winston_Nanjing_Deji_Plaza_Salon_2.jpg

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Harry Winston, Inc. SOURCE