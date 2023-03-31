قامت شركتَي Huawei و bKash بتعزيز شراكتهما لزيادة الإدماج المالي في بنغلاديش لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

داكا، بنغلاديش, 31 مارس 2023 /PRNewswire/ -- اتفقت شركتَي Huawei و bKash على تعميق شراكتهما في بنغلاديش، لتعزيز الإدماج المالي وتمكين المزيد من الأشخاص من المشاركة والاستفادة من الاقتصاد الرقمي في البلاد. تقدم شركة bKash التي تعتبر أكبر شركة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في بنغلاديش، خدمات مالية عبر الهاتف المحمول لصالح 68 مليون شخص، وبالتالي فإنها تخدم كل أسرة في بنغلاديش. تدعم شركة Huawei خدمات bKash بواسطة حلولها المتطورة للتمويل الرقمي.

Representatives from Huawei Bangladesh and bKash are signing the MOU.

لتنفيذ هذا المشروع، وقع السيد بان جون فنغ، رئيس فرع شركة Huawei في جنوب آسيا والرئيس التنفيذي لفرع شركة هواوي بنغلاديش، والسيد كمال قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة bKash، مذكرة تفاهم في أكاديمية Huawei ببنغلاديش يوم الأربعاء، 29 مارس 2023 في داكا.

خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم تحت شعار "التكنولوجيا المالية الذكية: بنغلاديش. المندمجة. الملهمة"، سلط السيد كمال قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة bKash الضوء على أهمية هذه الشراكة قائلاً:

"يعتبر الإدماج المالي والخدمات الإدماجية جزءًا من هوية شركة bKash منذ إنشائها في عام 2011. منذ بداية الثورة الصناعية الرابعة ونحن نعمل بلا كلل من أجل بيئة مالية رقمية ونصبح أمة ذكية. وأضاف السيد كمال أن هدف الجهود المشتركة بين bKash و Huawei هو تعزيز الإدماج المالي والقضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحلول المبتكرة".

نشرت Huawei منصتها في أكثر من 30 سوقًا في آسيا وإفريقيا منذ تطويرها لمنتجات التكنولوجيا المالية. أصبح الآن أكثر من 400 مليون شخص حول العالم يستخدمون حلول التكنولوجيا المالية لشركة Huawei.

قال السيد بان جون فنغ، رئيس فرع Huawei في منطقة جنوب آسيا والرئيس التنفيذي لفرع شركة Huawei في بنغلاديش، أن هدف الشراكة بين Huawei و bKash في بنغلاديش هو تعزيز الإدماج الرقمي في البلاد.

وأضاف السيد بان: "تعمل Huawei عن كثب مع شركة bKash منذ عام 2017 في رقمنة خدماتها المالية المحمولة من خلال منصة Mobile Money الرائدة. تقدم المنصة خدمات مثل المحفظة الإلكترونية والقروض الصغرى، مما يوفر الإدماج المالي والابتكار للمجتمعات المحلية. سنواصل تعميق شراكتنا لتمكين المزيد من الناس في بنغلاديش من الاستفادة من فوائد الاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية. وأعتقد أن هذه الشراكة ستقود نمو الاقتصاد الرقمي في بنغلادش، لتكون مثالاً يحتذى به في دول الأسواق الناشئة الأخرى في المنطقة، عندما يتعلق الأمر بالإدماج المالي".

وفي مداخلته في الحدث، سلط السيد سردر أسد الزمان، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على مساهمة الحلول المالية المحمولة في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة قائلًا: "سوف تجلب مبادرة التكنولوجيا المالية الذكية الإدماج والإبتكار والإلهام إلى بنغلاديش وسيكون لها وزن كبير ورؤى واسعة. أنا متأكد من أن Huawei و bKash سيتفقان ويعملان على تحقيق ذلك. وستعزز شراكتهما هذه المبادرة بأكملها".

وقالت السيدة سوزان فيز، المسؤولة عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في داكا: "الغاية النهائية هي تحقيق هدف التنمية المستدامة بحلول 2030 ونحن نسير على الطريق الصحيح وهذه الشراكة حول التكنولوجيا المالية الذكية هي الوسيلة التي ستقودنا لتحقيق ذلك."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2044277/MOU_JPG.jpg

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