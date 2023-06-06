الموضة والوظيفة: Kieslect تحتفل بمرور 8 سنوات مع Lora2 و Ks Pro الجديدتين

شنتشن، الصين, 6 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- احتفالًا بالذكرى السنوية للشركة، أطلقت Kieslect الساعات الذكية Lora2 و Ks Pro. تمثل هذه الساعات الذكية الفريدة الخطوة التالية في المراقبة الصحية، بالإضافة إلى التصنيع الأنيق عالي الجودة للمستهلكين المهتمين بالأزياء.

20230523094302

مع ملاحظة التوازن بين الموضة والوظيفة التي ركزت عليها Kieslect خلال إنتاج الساعتين الذكيتين الجديدتين، قال Steven Wang，، الرئيس التنفيذي في الشركة: "تلتزم Kieslect بخلق ساعات ذكية عالية الجودة وعصرية، بحيث لا تكون الساعة الذكية مجرد منتج إلكتروني، ولكن أيضًا ملحق مطابق للموضة وعالي القيمة. واحتفالًا بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الشركة، نطلق هذين المنتجين الجديدين، لمواصلة الإبداع والأصالة المتسقة للعلامة التجارية."

يمكن للملحقات أن تتكلم مجلدات دون أن تنطق كلمة واحدة، وتعمل بمثابة اللمسة الأخيرة للمظهر العام. أحدث عروض Kieslect، Lora2 ، ليست فقط ساعة ذكية ولكن أيضًا ملحقًا للأزياء ينضح بالثقة والجمال. تتميز الساعة النسائية بالألمنيوم المتجدد كمادة أساسية، مما يضيف لمسة من الحداثة والعصرية إلى تصميمها. إن مظهرها الخفيف والحساس والأنيق، إلى جانب تنوعها، يجعل Lora2 الإكسسوار المثالي للمرأة العصرية.

بالنسبة للرجال، توفر Ks Pro وصولًا سريعًا وواضحًا إلى البيانات الصحية بفضل شاشة AMOLED مقاس 2.01 بوصة. Ks Pro، المزودة بوظيفة KIES OS 2.0، تتيح لمرتدينها إدخال بياناتهم الصحية في تطبيق الساعة الذكية لتلقي التنبيهات والتقارير والتحديثات حول معدل ضربات القلب والتنفس ومستويات الإجهاد ودورات النوم. يمكن للرجال أن يكونوا مطلعين بسهولة على صحة قلوبهم مع هذا الملحق الأنيق.

كلتا الساعتين متعددة الوظائف، مما يتيح المكالمات الصوتية وكذلك التفاعل السمعي البصري، وتنبه وظيفة تذكير المساعد الذكي مرتديها حول الأحداث القادمة في تقويماتهم، بالإضافة إلى توفير نصائح اللياقة البدنية و 100 وضع رياضي لتتبع إحصائيات التمرين. وتتوقع Kieslect أن تكون الساعات متوفرة في جميع أسواقها بحلول نهاية يونيو.

نبذة عن Kieslect

منذ عام 2015، جلبت Kieselect منظورًا جديدًا لصناعة الساعات الذكية، وصياغة الجودة، والساعات العصرية. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت أعمالًا في أكثر من 68 دولة، تتضمن تلك الموجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. فريق البحث والتطوير الداخلي وسلسلة التصنيع يتيحان تطويرًا أفضل للمنتجات التي تركز على المستخدم. وستتيح شراكتها مع مزودي التكنولوجيا اللاسلكية الرائدين وشركات التكنولوجيا الأخرى تحقيق نمو أكبر في السنوات المقبلة.

الموقع الإلكتروني: https://www.kieslect.com/

:Instagram https://www.instagram.com/kieslect/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2092548/20230523094302.jpg

Kieslect SOURCE