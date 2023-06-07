أعلنت شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر مايو 2023 حيث حققت مجموعة MIAX للصرافة نموًا قويًا بأرقام قياسية من حيث حجم وحصة السوق في الخيارات والأسهم

برينستون، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings اليوم عن نتائج تداول شهر مايو من العام 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم MIAX Exchange Group)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).

مايو 2023 وحجم التداول منذ بداية العام وحتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 140.9 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 27.8% وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 16.30%، بزيادة سنوية قدرها 18.4%. بلغ إجمالي حجم العقود حتى تاريخه رقماً قياسياً بلغ 687.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 22.6٪ على أساس سنوي.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 56.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 17.4% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 6.48%، بزيادة سنوية قدرها 8.8%. بلغ حجم خيارات MIAX رقماً قياسياً بلغ 273.9 عقداً حتى تاريخه، بزيادة قدرها 18.9٪ على أساس سنوي.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 58.7 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 60.6% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 6.79%، بزيادة سنوية قدرها 48.8%. بلغ حجم خيارات MIAX Pearl رقما قياسيا بلغ 283.5 مليون عقد حتى تاريخه، بزيادة قدرها 55.9٪ على أساس سنوي.

كما وصلت MIAX Emerald لحجم تداول شهري قدره 26.2 مليون عقد، بانخفاض سنوي قدره 0.6% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 3.03%، بانخفاض سنوي قدره 6.8%.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities ™ حجم تداول شهري قياسي قدره 4.0 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 43.7% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.71%، بزيادة سنوية قدرها 70.4%. بلغ حجم أسهم MIAX Pearl رقماً قياسياً بلغ 16.5 مليار سهم حتى تاريخه، بزيادة قدرها 27.6٪ على أساس سنوي.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم بلغ 251517 عقدًا، بانخفاض سنوي بنسبة 4.4% وانخفاض بنسبة 4.7% عن أبريل 2023.

بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES® 34768 عقدًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي وزيادة بنسبة 87.5٪ عن أبريل 2023. بلغ متوسط الحجم اليومي لعقود SPIKES الآجلة 1580 عقدًا.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود خيارات متعددة القوائم مايو 2023 مايو 2022 % صرف أبريل 2023 % صرف مايو 2023 مايو 2022 % صرف أيام التداول 22 21

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103 103

قطاع خيارات الأسهم الأمريكية 864289702 800674708 7.9 % 693547556 24.6 % 4188668980 4013737500 4.4 % MIAX Exchange Group 140868015 110256695 27.8 % 112917882 24.8 % 687742431 560854464 22.6 % MIAX Options 55976399 47678592 17.4 % 44135910 26.8 % 273913401 230340929 18.9 % MIAX Pearl 58677926 36530553 60.6 % 46521551 26.1 % 283457759 181841635 55.9 % MIAX Emerald 26213690 26047550 0.6 % 22260421 17.8 % 130371271 148671900 -12.3 % متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم مايو 2023 مايو 2022 % صرف أبريل 2023 % صرف مايو 2023 مايو 2022 % صرف قطاع خيارات الأسهم الأمريكية 39285896 38127367 3.0 % 36502503 7.6 % 40666689 38968325 4.4 % MIAX Exchange Group 6403092 5250319 22.0 % 5943046 7.7 % 6677111 5445189 22.6 % MIAX Options 2544382 2270409 12.1 % 2322943 9.5 % 2659353 2236320 18.9 % MIAX Pearl 2667178 1739550 53.3 % 2448503 8.9 % 2752017 1765453 55.9 % MIAX Emerald 1191531 1240360 -3.9 % 1171601 1.7 % 1265740 1443417 -12.3 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم مايو 2023 مايو 2022 % صرف أبريل 2023 % صرف مايو 2023 مايو 2022 % صرف MIAX Exchange Group 16.30 % 13.77 % 18.4 % 16.28 % 0.1 % 16.42 % 13.97 % 17.5 % MIAX Options 6.48 % 5.95 % 8.8 % 6.36 % 1.8 % 6.54 % 5.74 % 14.0 % MIAX Pearl 6.79 % 4.56 % 48.8 % 6.71 % 1.2 % 6.77 % 4.53 % 49.4 % MIAX Emerald 3.03 % 3.25 % -6.8 % 3.21 % -5.5 % 3.11 % 3.70 % -16.0 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) مايو 2023 مايو 2022 % صرف أبريل 2023 % صرف مايو 2023 مايو 2022 % صرف أيام التداول 22 21

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103 103

قطاع الأسهم الأمريكي 233966 277389 -15.7 % 196155 19.3 % 1160730 1310930 -11.5 % حجم تداول MIAX Pearl 3992 2778 43.7 % 3034 31.6 % 16451 12893 27.6 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MIAX Pearl 181 132 37.2 % 160 13.6 % 160 125 27.6 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.71 % 1.00 % 70.4 % 1.55 % 10.3 % 1.42 % 0.98 % 44.1 %





حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات مايو 2023 مايو 2022 % صرف أبريل 2023 % صرف مايو 2023 مايو 2022 % صرف أيام التداول 22 21

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103 103

حجم العقود الآجلة MGEX 251517 263158 -4.4 % 240298 4.7 % 1153851 1439543 -19.8 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 11433 12531 -8.8 % 12647 -9.6 % 11202 13976 -19.8 %

نبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc، وهي الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎) وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®) وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®) وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وبورصة برمودا (BSX™) وDorman Trading، LLC.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الربيعي الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسياً للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتوجدُ مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا توجدُ مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. توجدُ مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. توجدُ مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX قم بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MGEX، قم بزيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، قم بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading قم بزيارة www.dormantrading.com.

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يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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