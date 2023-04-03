يكشف تقرير Mimecast أن ما يقرب من 60% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني.

تقرير حالة أمن البريد الإلكتروني يكشف عن أن المخاطر السيبرانية تستحوذ على تركيز الـ C-suite

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 1 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- شركة Mimecast، وهي شركة متقدمة في مجال أمن البريد الإلكتروني والتعاون، أعلنت اليوم عن نشر تقريرها السنوي "حالة أمن البريد الإلكتروني 2023" (SOES). ويستند الاستطلاع العالمي إلى ردود فعل من 1700 شخص من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن، مما يوفر للقراء النقاط الرئيسية حول مشهد التهديد الحالي ويقدم توصيات لمساعدة المؤسسات على تحسين وضعها الأمني السيبراني.

قم بتنزيل التقرير الكامل – حالة أمن البريد الإلكتروني 2023 من Mimecast"

ويسلط التقرير العالمي الضوء على التهديدات التي تؤثر على الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأفاد 94 من المستطلعين من الإمارات العربية المتحدة و 100% من المملكة العربية السعودية بأنهم تم استهدافم بهجمات تصيد عبر البريد الإلكتروني في العام الماضي، لكنهم قالوا جميعًا إنهم إما لديهم نظام للمراقبة والحماية من التهديدات عبر البريد الإلكتروني أو يخططون بنشاط لطرح واحد.

النقاط الرئيسية من تقرير هذا العام

الوعي السيبراني في الـ C-suite – مع استمرار الهجمات الإلكترونية في التطور، أظهر قادة الأعمال في المنطقة استعدادًا أكبر لمواجهة المخاطر التي تنطوي عليها والاستثمار في التدابير المناسبة لمنع الهجمات الإلكترونية. في المتوسط، أبلغت 95% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى حماية أقوى لتطبيقات Microsoft 365 وGoogle Workspace، بينما قال 61% إن شركاتهم تحتاج إلى إنفاق المزيد على الأمن السيبراني. ومع ذلك، أبلغت جميع الشركات عن شكل من أشكال التدريب على الوعي السيبراني في مكان عملها، مما يشير إلى مزيد من اليقظة للهجمات المستقبلية. مع زيادة التركيز على الاستعداد السيبراني من قبل الـ C-suite، يشعر مديري أمن المعلومات بمزيد من التمكين لتوضيح متطلباتهم وتنفيذ الاستراتيجيات والتكتيكات التي من شأنها أن تجعل منظمتهم أكثر أمانًا.

أدوات التعاون، أساسية ولكنها محفوفة بالمخاطر – مع استمرار تقسيم القوى العاملة بين المكتب والمواقع النائية، تظل أدوات التعاون جزءًا أساسيًا ولكنه محفوف بالمخاطر من التواصل مع أعضاء الفريق. يوافق 84% من المشاركين في الشركات المملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة وما يصل إلى 94% في المملكة العربية السعودية على أن أدوات التعاون مثل Microsoft Teams أو Slack ضرورية لوظيفة عملهم، لكن 82% من كلا البلدين يتوقعون أن يتضرروا في عام 2023 من هجوم قائم على أدوات التعاون. الزيادة الحادة في استخدام هذه الأدوات يضعها مباشرة في أذهان مديري أمن المعلومات لضمان وضع تدابير أمنية كافية لهم لمواصلة العمل المحمي أثناء استخدامها.

تحسين الاستعداد السيبراني – هناك إدراك متزايد بأن المخاطر السيبرانية ليست مجرد مشكلة في تكنولوجيا المعلومات — إنها نقطة ضعف حرجة تعادل مباشرة مخاطر الأعمال بشكل عام. وعلى هذا النحو، تتخذ المنظمات التدابير اللازمة للاستعداد للهجمات الوشيكة. يستخدم نصفهم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة الفرق التي تعاني من نقص الموارد على البقاء في الطليعة، في حين أن النصف الآخر لديه خطط لتنفيذ مثل هذه التدابير. ولا شك أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سيساعد فرق الأمن السيبراني التي تعاني من نقص الموارد على البقاء في صدارة الهجمات وإدارة التهديدات وفقًا لذلك. وأشار 64% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية إلى الوقاية من التهديدات باعتبارها الفائدة القصوى من تطبيق الذكاء الاصطناعي، في حين قال 54% من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة إن الحد من الأخطاء البشرية في جميع أنحاء الشركة كان أكبر ميزة. بشكل عام، تعتقد معظم الشركات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستساعد في إحداث ثورة في الطرق التي يمارس بها الأمن السيبراني.

تعد نقاط الضعف في سلسلة التوريد، وصعود التعاون عبر الإنترنت، ونمو الشبكات الرقمية من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل المشهد السيبراني أكثر غدرًا. إن تقاطع الاتصالات والأشخاص والبيانات يحمل قدرًا هائلًا من المخاطر، حيث تستغل الجهات الفاعلة الخبيثة الترابط بين سطح العمل الحديث"، هذا ما يقوله Werno Gevers، القائد الإقليمي لشركة Mimecast Middle East. "تظهر أبحاثنا أن مجالس إدارة الشركات قد استيقظت أخيرًا على إدراك أن المخاطر السيبرانية هي مخاطر تجارية، لذلك حان الوقت لمديري أمن المعلومات أن يقوموا بزيادة الميزانيات وزيادة المرونة السيبرانية."

قم بتنزيل التقرير الكامل وشاهد الرسوم البيانية لدولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية لمعرفة المزيد، وترقب مدونة Mimecast Cyber Resilience Insights .

Mimecast: Work Protected™

منذ عام 2003، أوقفت Mimecast حدوث الأشياء السيئة للمنظمات الجيدة من خلال تمكينها من العمل المحمي. نحن نمكّن أكثر من 40000 عميل للمساعدة في التخفيف من المخاطر وإدارة التعقيدات عبر مشهد التهديد المدفوع بالهجمات الإلكترونية الخبيثة والخطأ البشري وقابلية الخطأ التكنولوجي. توفر حلولنا المتقدمة الكشف الاستباقي عن التهديدات وحماية العلامة التجارية كما توفر التدريب على التوعية وقدرات الاحتفاظ بالبيانات التي تحتاجها أماكن العمل المتطورة اليوم. تم تصميم حلول Mimecast لتحويل أمن البريد الإلكتروني والتعاون إلى عيون وآذان المنظمات في جميع أنحاء العالم.

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