إطلاق مشروع MQDC Idyllias تحت شعار ""Metta-Verse for All Life Visible، وهو أول ترابط كامل في العالم بين الواقع والعجائب لتحقيق الاستدامة للجميع

بانكوك، 8 مارس 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة MQDC، المطور العقاري الرائد، النقاب عن مشروع MQDC Idyllias، وهو أول ميتافيرس يربط العالمين الواقعي والافتراضي لخلق مستقبل جديد حيث تتعايش جميع أشكال الحياة في الرفاهية واللطف والمساواة والاستدامة والابتكار.

قال السيد Visit Malaisirirat، الرئيس التنفيذي لشركة MQDC، إن مشروع MQDC Idyllias قيد التطوير من قبل الشركة الفرعية MQDC Metaverse.

يجري تطوير المشروع تحت اسم "metta-verse"، سمي على اسم الكلمة التايلاندية "metta" التي تعني الكرم والعطف والتمنيات الطيبة للآخرين، وهو مفهوم Idyllias.

MQDC Idyllias Launches as a "Metta-Verse for All Life Visible", The World's First Fully Bridged Reality and Wonders, Bringing Sustainability for All

وقال: "نريد أن يتمتع الجميع بتجربة لا تُنسى في MQDC Idyllias". "نحن نطور هذا كمكان مثالي، حيث يسود السلام والجمال. سيتصل العالم الافتراضي بالواقع ويعزز السعادة والنية الحسنة والابتكار المستدام. سيساعد عالمنا الميتافيزيقي في حل مشاكل العالم الحقيقي".

سيعكس كل نشاط وتجربة في Idyllias مفهوم "Metta-Verse for All Life Visible" لجميع أشكال الحياة للتعايش بسلام.

قال السيد Malaisirirat أن مشروع MQDC Idyllias يؤكد هدف شركة MQDC الواضح في أن تصبح مطورًا عقاريًا رائدًا عالميًا في الابتكار.

"هذا المشروع الميتافيرسي يعيد التأكيد على أن شركة MQDC ليست مجرد مطور عقارات بل رائدة في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الرفاهية لجميع أشكال الحياة والمجتمع في جميع الأبعاد."

سيعمل مشروع MQDC Idyllias على تحويل شركة MQDC إلى مطور عقاري هدفه خلق ابتكارات مستدامة للعالم والمجتمع في إطار فلسفتها "الرفاهية للجميع".

قال السيد Parut Penpayap، مدير مشروع MQDC Idyllias، إن الميتافيرس لن يقدم خاصية افتراضية فحسب، بل سيكون عالمًا افتراضيًا حيث يتواصل المستخدمون بسلاسة مع العالم الحقيقي. ستكون تطويرات شركة MQDC من بين أولى المشاريع التي تتصل بالعالم الافتراضي MQDC Idyllias.

وقال: "نحن نهدف إلى ربط العالمين بسلاسة لزيادة الارتقاء بالتجربة". "يمكن أن تتجاوز تجارب العالم الواقعي حدودها في الواقع الافتراضي والعكس صحيح. سيوفر Idyllias تجربة محسّنة يمكن تطبيقها في العالم الحقيقي لتجاوز تطوير الأملاك أو العقارات الافتراضية".

سيكون مشروع MQDC Idyllias مكانًا يلتقي فيه المستخدمون ويتبادلون الأنشطة والخبرات المفيدة. سيتم تطوير الميتافيرس تحت مفهوم "إنترنت المكان" مع تجارب افتراضية شاملة.

يجري تطوير مشاريع تجارية بمفهوم جديد، "مباشر إلى أفاتار"، داخل العالم الافتراضي، مما يمنح مزايا أسلوب الحياة للمقيمين والمستخدمين من خلال ربط العالمين الحقيقي والافتراضي. سيساعد مشروع MQDC Idyllias في دفع عجلة الاقتصاد في جميع القطاعات، بدءًا من الترفيه وصولاً إلى العقارات والصحة.

مشروع MQDC Idyllias قيد التطوير لتعزيز قابلية الاستخدام. سيركز التطوير أيضًا على ضمان مساعدة المستخدمين في تشكيل المستقبل. من المقرر أن يعمل الميتافيرس اعتبارًا من عام 2024.

سيتصل مشروع MQDC Idyllias بـ "Translucia Metaverse"، الذي أسسته وتديره شركة T&B Media Global (تايلاند)، وهي شركة إنتاج تركز على المحتوى الترفيهي والرسوم المتحركة ذات المستوى العالمي.

قال السيد راماكريشنان سي إن، قائد الميتافيرس والتكامل في فرع جنوب شرق آسيا لشركة Accenture Song: "يتخطى مفهوم Idyllias الحدود في الفضاء الرقمي وسيأخذ المستخدمين في رحلة غامرة تجري في بيئات ملموسة وافتراضية وخيالية.

"إننا ننظر إلى الميتافيرس على أنه سلسلة متصلة متطورة وموسعة تمتد لتشمل طيفًا من العوالم والواقع ونماذج الأعمال المعززة رقميًا. من خلال مساعدة شركة MQDC على إنشاء تجارب مهمة للأشخاص، يمكننا مساعدتهم على اكتساب تحكم أكبر في كيفية عملهم وعيشهم ولعبهم وتعلمهم عبر العالمين الافتراضي والملموس".

تقوم شركة MQDC بتطوير مشاريع الميتافيرس منذ عام 2021. أعلنت الشركة العام الماضي عن تعاون مع شركة Accenture لتطوير الميتافيرس، وهي شركة خدمات مهنية عالمية رائدة.

مشاريع الميتافيرس الخاصة بشركة MQDC لن تجعل فقط من الشركة مطورًا رائدًا للعقارات ولكن أيضًا منشئًا لتجارب جديدة لا حدود لها، وتخدم عملائها وأي شخص مهتم بعالم افتراضي مبتكر يربط بين العالمين الحقيقي والافتراضي.

نبذة عن مشروع MQDC Idyllias

MQDC Idyllias هو مشروع الميتافيرس يتم تطويره من طرف شركة MQDC Metaverse، وهي شركة تابعة لمطور العقارات الدولي MQDC.

ستساعد شركة MQDC Metaverse شركة MQDC على تحقيق مهمتها كمطور موجه لغرض دعم الابتكار المستدام ومساعدة المجتمع في إطار فلسفتها "الرفاهية للجميع".

بعد الإعلان عن المشروع في عام 2021، بدأت شركة MQDC Metaverse التعاون العام الماضي مع شركة Accenture. ستساعد شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة في تطوير المفهوم والهيكل العام لمشروع MQDC Idyllias.

سيساعد هذا التعاون شركة MQDC على بدء فصلها التالي كشركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع العقارات. كما ستتمكن شركة MQDC من تقديم تجربة سلسة في مشروع MQDC Idyllias، حيث سيتواصل العالمان الواقعي والافتراضي بشكل كامل.

نبذة عن شركة MQDC

MQDC هي مطور رائد للمشاريع السكنية المبتكرة من أجل السعادة والرفاهية لجميع أشكال الحياة تحت مفهوم "الريادة في الاستدامة من أجل الرفاهية للجميع".

تقوم شركة MQDC بتطوير مشاريع سكنية وموضوعية ومتعددة الاستخدامات تحت العلامات التجارية "Magnolias" و "Whizdom" و "Aspen Tree" و "Mulberry Grove" و "The Forestias". تم تصميم وبناء جميع المشاريع وفقًا لمعايير عالية بضمان لمدة 30 عامًا يعكس تميزها.

www.mqdc.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2014510/MQDC_Idyllias.jpg

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