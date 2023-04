اختتام حفل Nimo TV Global Gala بنجاح مع حصول أفضل منشئي البث والشركاء على جوائز العام

Nimo TV تواصل التحول الاستراتيجي العالمي نحو التوسع الشامل للترفيه

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 10 أبريل2023 -- /PRNewswire/Nimo TV ، هي منصة عالمية رائدة للبث المباشر تديرها HUYA Inc.، استضافت بنجاح حفل Nimo TV العالمي 2023 في 8 أبريل في فيتنام. وشهد هذا الحدث المرصع بالنجوم مجموعة من كبار المشاهير والضيوف من جميع أنحاء العالم يتجمعون في وايت بلازا في مدينة هو تشي منه ليشهدوا الإعلان عن أفضل الجوائز لهذا العام.

1 2 HUYA CEO Dong Rongjie HUYA SVP & Nimo TV CEO Leo Lee

ويعد هذا العرض هو أول احتفال عالمي يقام على الإطلاق من قبل Nimo TV منذ إنشائها في عام 2018. وقد حظي هذا الحدث، الذي كان أيضًا أول تجمع واسع النطاق للشركة منذ تعديل أعمالها في العام الماضي، باهتمام كبير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. كما يتم عرضها على العديد من المعالم الوطنية، مثل برج Nasdaq في نيويورك، وبرج TNR في هانوي، عاصمة فيتنام، ومنطقة Siam Square التجارية في بانكوك، عاصمة تايلاند.

ليلة من المجد للمذيعين الذين يقومون بالبث المباشر ووكالات المواهب

منشئي محتوى البث المباشر ووكالات المواهب من الصين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند والشرق الأوسط كانوا من بين الضيوف المحترمين المدعوين لحضور حفل Nimo TV Global Gala 2023.

انطلقت الاحتفالات في حفل Nimo TV Global Gala 2023 بحفل السجادة الحمراء، والذي شهد وصول منشئي البث ووكالات المواهب إلى المكان حوالي الساعة 5 مساءً. وسط أصوات الكاميرات الوامضة وصراخ المشجعين، أضاءت النجوم الليل على خلفية غروب الشمس المذهل فوق مدينة هو تشي منه. منشئة بث في محتوى الألعاب Misthy المتخصصة في لعبة LoL في الفرق Thay Giao Ba & SBTC Teamy ومجموعة من منشئي البث المباشر المشاهير تم وضعهم على شاشة آسرة مع موهبتهم وجمالهم، مما شكّل مشهد ساحر. صرخ الحشد بينما كان Mixi، وهو منشئ بث في محتوى ألعاب مرتقب ومشهور للغاية، على خشبة المسرح إلى جانب زملائه الأعضاء Nhism وSnake وQNT وقام بخاتمة مذهلة تركت الجميع في ذهول.

تقديرًا للأداء المتميز والمساهمات الاستثنائية للعديد من منشئي البث والوكالات والشركاء خلال العام الماضي، أنشأت Nimo TV العديد من الجوائز المرموقة للغاية، مثل "Streamer of the Year 2022" و "Agency of the Year" و"Most Popular Idol of the Year" و"Most Popular Streamer of the Year".

حصلت PIT و JFS وFAIRIES على أهم الجوائز – "Agency of the Year". فازت وكالة المواهب LUX من إندونيسيا بجائزة "Top 1 Agency of the Year 2022"، في حين فازت منشئة البث lullaby59 أيضًا من إندونيسيا بجائزة "Most Popular Host of the Year 2022". فاز منشئي البث المشاهير Azizos وChafcha من الشرق الأوسط بـ "Most Popular Streamer of the Year 2022".

وقالت منشئة البث الفيتنامية Mochi إنها بذلت الكثير من الجهد العام الماضي وإن الجائزة التي فازت بها تظهر الاعتراف بعملها من قبل Nimo TV ومعجبيها ووكالتها. وهي مصممة على مضاعفة جهودها هذا العام والنمو مع المنصة.

ومنشئ البث التايلاندي Snicky، الذي سافر من تايلاند إلى مدينة هو تشي منه لحضور الحدث، أعرب عن امتنانه للمشاركة في الحفل العالمي كواحد من أوائل منشئي البث التايلانديين الذين انضموا إلى Nimo TV. وقال إنه تأثر بشدة بتأثير الحفل ودفء زملائه منشئي البث. كما أعرب عن طموحه للعمل من أجل الفوز بجائزة في العام المقبل.

حرك كل من Be Hong و Le Lean & Uyen Meow و Hana وغيرهم من المذيعين المسرح بالرقص والغناء النشطين. كما تمت دعوة ثلاثة من النجوم الفيتناميين Mono وOrange وTruc Nhan لأداء على خشبة المسرح، مما أشعل حماسة الجمهور.

بينما كان الجمهور في الموقع مشغولًا بالهتاف، شارك المشاهدون عبر الإنترنت في الحفل بنشاط في هذا الحدث. كان مشاهدي Nimo TV من جميع أنحاء العالم يرسلون الكثير من bullet chats أثناء مشاهدة الحفل على البث المباشر، والهتاف لنجومهم ومشاهيرهم، والمشاركة في الأنشطة عبر الإنترنت للحصول على فرصة للفوز بجوائز كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم رعاية الحفل من قبل مزود خدمة التكنولوجيا الرائد BytePlus، حيث قدم Nimo TV سلسلة من الجوائز الكبيرة بما في ذلك Phone 14 Pro Max وسماعات الألعاب وغيرها.

Nimo توسع أعمالها ومشاريعها العالمية في ساحة الترفيه في تايلاند

كان عام 2022 مليئًا بالتحديات لصناعة البث المباشر. كما خضع Nimo TV لسلسلة من التعديلات التجارية في العام الماضي. على سبيل المثال، قلصت الشركة أعمالها في بعض المناطق وخصصت المزيد من مواردها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

Dong Rongjie، الرئيس التنفيذي لشركة Huya، أشار إلى أنه "على الرغم من التحديات التي واجهتها في العام الماضي من الاقتصاد والأعمال، بعد سلسلة من التعديلات التجارية، وجدت Nimo TV الاتجاه الصحيح للتنمية. تقوم Nimo TV بتطوير أنواع محتوى البث المباشر للترفيه الشامل مع الاستفادة من ميزتها في البث المباشر للألعاب. والآن حققت المنصة بعض النتائج الجيدة ودخلت المسار السريع لتطوير الأعمال. هذا العام، ستواصل Nimo TV المضي قدمًا بأقصى سرعة، وتكثيف توسع أعمالها العالمية، بهدف التحول إلى منصة بث مباشر ذات شهرة عالمية.

خلال الحدث، أعلن Li Meng الرئيس التنفيذي لشركة Nimo TV أن المنصة على وشك الدخول إلى سوق تايلاند مع التركيز على محتوى الترفيه الشامل أيضًا، بما في ذلك فئات البث المباشر مثل المعبود المباشر والموسيقى والرقص والأنشطة في الهواء الطلق والألعاب وغرفة الصوت وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ستركز Nimo TV على بناء مجتمعات المستخدمين في كل من الصين وتايلاند من خلال مزيج من الأنشطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، لاستكشاف المزيد من الاحتمالات التي تدعم البث المباشر، بما في ذلك الترفيه غير المتصل بالإنترنت.

كما شاركت الإدارة من Nimo TV بعض المعلومات الإضافية حول التطوير المستقبلي. وقد أوضح Li Meng أن "Nimo TV ستكثف باستمرار الجهود في مجال البث المباشر والرياضة والترفيه وفئات الترفيه الأخرى، وتكثيف الدعم والتعاون مع أجهزة البث المباشر، وتحسين ربحية الشركاء".

على الميزات التفاعلية، سيتم إثراء محتوى Nimo TV، بما في ذلك على سبيل المثال، الشبكات الاجتماعية،وزميله في الفريق عند الطلب، وغرف الصوت وغيرها من الوظائف. وفي الوقت نفسه، أضاف السيد Li أن Nimo TV سيستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة ذاتيا والبث المباشر، مع الأخذ في الاعتبار ميزات السوق المختلفة، لاستكشاف تفضيلات المستخدمين المحليين بشكل أفضل وإطلاق المزيد من الأنشطة المحلية على منصتنا، بهدف توفير تجربة مستخدم أكثر تنوعا والمضي قدما في التنمية الصحية والواعدة للبث المباشر العالمي.

نبذة عن Nimo TV

Nimo TV هي منصة عالمية رائدة للبث المباشر تديرها شركة HUYA Inc. والتي تسمح لملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم ببث محتوى الألعاب والترفيه الشامل. Nimo TV هي أيضًا مجتمع من اللاعبين والمشاهدين والمشجعين الذين يقودون المحادثات ويعززون الأنشطة التفاعلية ويعززون الاتصالات الصحية والإيجابية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2050128/1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2050132/2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2050130/3.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2050131/4.jpg

