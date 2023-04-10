Nimo TV Global Gala, En İyi Canlı Yayıncılar ve Ortakların Yılın Ödüllerini Almasıyla Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

Nimo TV, Pan-Eğlence genişlemesine yönelik küresel strateji dönüşümünü sürdürüyor

HO CHI MINH KENTİ, Vietnam, 10 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- HUYA Inc tarafından işletilen ve önde gelen bir küresel canlı yayın platformu olan Nimo TV, 8 Nisan tarihinde Global Gala 2023'ü Vietnam'da başarıyla sundu. Yıldızlarla dolu etkinlikte, yılın en iyi ödüllerinin duyurulmasına şahit olmak için Ho Chi Minh şehrindeki White Palace'ya, dünyanın dört bir yanından gelen canlı yayıncılar, ünlüler ve konuklar akın etti.

1 2 HUYA CEO Dong Rongjie HUYA SVP & Nimo TV CEO Leo Lee

Bunun, Nimo TV'nin 2018'deki kuruluşundan bu yana düzenlediği ilk küresel yıllık etkinlik olduğu ve Nimo TV'nin geçen yıl yeniden yapılanmaya gitmesinin ardından düzenlediği ilk büyük küresel etkinlik olduğu bildirildi. Etkinlik ayrıca, ABD'nin New York kentindeki NASDAQ Kulesi, Vietnam'ın Hanoi kentindeki TNR Binası ve Tayland'ın Bangkok kentindeki Siam Square alışveriş bölgesi de dahil olmak üzere birçok ulusal simge yapıda yer aldı ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Olağanüstü Canlı Yayıncılar ve Yetenek Ajansları için bir Zafer Gecesi

Çin, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Orta Doğu'dan Canlı Yayıncılar ve yetenek ajansları Nimo TV Global Gala 2023'e davet edilen saygın konuklar arasında yer aldı.

Nimo TV Global Gala 2023'teki festivaller, saat 17:00 civarında Canlı Yayın yapanların ve yetenek ajanslarının mekana varmasıyla kırmızı bir halı seremonisi eşliğinde başladı. Yanıp sönen kamera sesleri ve hayranların sevinç dolu çığlıkları arasında, yıldızlar arkalarına Ho Chi Minh Kenti'nin nefes kesici gün batımını alarak geceyi aydınlattı. Ünlü Oyun Canlı Yayını yapan Misthy, LoL süper grubu Thay Giao Ba ve SBTC Teamy ve Canlı Yayıncı bir grup idol, yetenekleri ve güzellikleriyle büyüleyici bir manzara sergiledi. Kalabalık, çok merakla beklenen ve ünlü bir oyun canlı yayıncısı olan Mixi'nin adını bağırırken, Mixi herkesi hayranlık içinde bırakan çarpıcı bir final için diğer ekip üyeleri Nhism, Snake ve QNT ile birlikte sahneye çıktı.

Geçen yıl çeşitli yayıncılar, ajanslar ve ortakların olağanüstü performanslarını ve olağanüstü katkılarını takdir etmek için Nimo TV, "2022 Yılının Canlı Yayıncısı" "Yılın Ajansı," "Yılın En Popüler İdolü" ve "Yılın En Popüler Canlı Yayıncısı" gibi birçok prestijli ödül sağladı.

PIT, JFS ve FAIRIES en önemli ödülleri aldı: "Yılın Ajansı." Endonezya'dan Yetenek Ajansı LUX, "2022 Yılının En İyi Ajansı'nı kazanırken, Endonezya'dan canlı yayıncı lullaby59 da" 2022 yılının En Popüler Ev Sahibi " ödülünü kazandı. Orta Doğu'dan popüler canlı yayıncılar Azizos ve Chafcha, "2022 yılının En Popüler Canlı Yayıncı" ödülünü kazandı.



Vietnam canlı yayıncısı Mochi geçen yıl çok çaba harcadığını ve kazandığı ödülün Nimo TV, hayranları ve ajansı tarafından çalışmalarının takdir edildiğini gösterdiğini söyledi. O, bu yıl çabalarını ikiye katlamaya ve platformla birlikte büyümeye kararlı.

Etkinliğe katılmak için Tayland'dan Ho Chi Minh Kentine uçan Thai canlı yayıncısı Snicky, Nimo TV'ye katılan ilk Thai yayıncıları arasında global gala'ya katılmaktan duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Törenin gücünden ve diğer canlı yayıncı arkadaşlarının sıcaklığından derinden etkilendiğini söyledi. Ayrıca gelecek yıl bir ödül kazanmak için çalışma tutkusunu da dile getirdi.

Hong, Le Lean & Uyen Meow, Hanna ve diğer yayıncılar enerjik dans ve şarkılarla sahneyi coşturdu. Üç Vietnamlı süper yıldız; Mono, Orange ve Truc Nhan da sahnede gösteri yapmaya davet edildi ve bu, izleyicileri heyecanlandırdı.

Mekandaki izleyiciler tezahürat yapmakla meşgulken, galanın çevrimiçi izleyicileri de etkinliğe aktif olarak katıldı. Nimo TV'in dünya çapındaki izleyicileri canlı yayın kanalında galayı izlerken, sevdikleri idoller ve canlı yayıncılar için tezahürat yapıyor ve büyük ödüller kazanma şansı için çevrimiçi etkinliklere katılıyordu. Buna ek olarak, gala önde gelen teknoloji servis sağlayıcısı BytePlus ve Nimo TV sponsorluğunda; Phone 14 Pro Max, oyun kulaklıkları ve başka ödüller dahil olmak üzere bir dizi büyük ödül sağladı.

Nimo, Küresel İşletmeyi genişletiyor ve Tayland'daki Pan-Eğlence Arenasına Giriyor

2022 yılı, canlı yayın endüstrisi için zorluklarla doluydu. Nimo TV, geçen yıl iş alanında bir dizi düzenlemeler gerçekleştirdi. Örneğin, bazı bölgelerdeki şirketleri daralttı ve kaynaklarının daha fazlasını MENA Bölgesi ve Güneydoğu Asya pazarlarına yöneltti.

Huya CEO'su Dong Rongjie şunları ifade etti: "Geçen yılki, ekonomi ve şirketten kaynaklanan zorluklara rağmen, bir dizi iş düzenlemesinden sonra Nimo TV, gelişimin doğru yönünü bulmuştur. Nimo TV, pan-entertainment canlı yayın içeriği türlerini güçlü bir şekilde geliştirirken, oyun canlı yayınlarındaki avantajından yararlanıyor. Ve şimdi platform olumlu bazı sonuçlar elde etti ve hızlı iş geliştirme çizgisine girdi. Bu yıl, Nimo TV, dünyaca ünlü bir canlı yayın platformuna dönüşmek amacıyla tüm hızla ilerlemeye devam edecek ve küresel iş genişlemesini hızlandıracak."

Etkinlik sırasında Nimo TV CEO'su Leo Lee, platformun, idol live, müzik, dans, açık hava etkinlikleri, oyunlar, ses odası ve başka canlı yayın kategorileri de dahil olmak üzere pan-eğlence içeriğine odaklanarak Tayland pazarına girmek üzere olduğunu duyurdu. Buna ek olarak, Nimo TV çevrimdışı eğlence de dahil, canlı yayınla desteklenen daha fazla sayıda olanak keşfetmek için çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetlerin bir bileşimi yoluyla hem Çin hem de Tayland'da kullanıcı toplulukları oluşturmaya odaklanacak.

Nimo TV'nin yönetimi, gelecekteki gelişmeler hakkında daha fazla bilgi de paylaştı. Leo Lee, "Nimo TV'nin idol live, spor, rekreasyonlar ve diğer pan-eğlence kategorilerindeki yayıncıları sürekli olarak artıracağını, canlı yayıncılarla destek ve iş birliğini büyüteceğini ve ortakların kârını yükselteceğini" belirtti.

Etkileşimli özelliklerde, örneğin sosyal ağ, talep üzerine ekip arkadaşı, ses odaları ve diğer işlevler dahil, Nimo TV içeriği daha da zenginleştirilecektir. Bu arada, Bay Lee ayrıca, Nimo TV'nin kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ve avatar canlı yayıncılığın avantajlarından yararlanarak yerel kullanıcıların tercihlerini daha iyi keşfetmek ve platformumuzda daha fazla yerel faaliyetler başlatmak amacıyla farklı pazar özelliklerini göz önünde bulundurarak, daha çeşitlendirilmiş kullanıcı deneyimi sağlamak ve küresel canlı yayının sağlıklı ve umut verici gelişimini ilerletmek amacıyla farklı pazar özelliklerini göz önünde bulunduracağını da sözlerine ekledi.

Nimo TV Hakkında

Nimo TV, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcının oyun ve pan-eğlence içeriği yayımlamasına izin veren, HUYA Inc. tarafından işletilen önde gelen bir küresel canlı yayın platformudur. Nimo TV aynı zamanda konuşmaları harekete geçiren, etkileşimli faaliyetleri teşvik eden ve sağlıklı ve olumlu bağlantılar geliştiren, oyuncular, canlı yayıncılar ve hayranlardan oluşan bir topluluktur.

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SOURCE Nimo TV