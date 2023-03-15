مجموعة سييد "Seed Group" تتحد مع الشركةالإيطالية الناشئة بيزاواي " BizAway" لإحداث ثورة في سفر الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة

توقيع الشراكة الاستراتيجية بين Seed Group ومنصة BizAway في 20 فبراير 2023، في المقر الرئيسي لمجموعة Seed Group في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة; ميلان، إيطاليا

15 مارس / آذار 2023

/PRNewswire/ -- رحبت مجموعة مجموعة سييد "Seed Group" ، وهي شركة تابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، رحبت بالشركة الإيطالي بيزاواي BizAway كشريك استراتيجي جديد لها بهدف التمكين وإحداث ثورة لتجارب سفر العملاء في الإمارات والمنطقة. كحل واحد وسريع لحجز وإدارة رحلات العمل بنقرة واحدة فقط، تجمع منصة BizAway بين كفاءة التكنولوجيا مع حل السفر الكامل لتحسين الوقت وإنشاء تجربة سفر عمل لا تُنسى.

Signing ceremony of the strategic partnership between Seed Group and BizAway on February 20, 2023, at Seed Group Headquarters in Dubai

تم تصميم الشراكة الإستراتيجية لمساعدة منصة BizAway وتوجيهها في تقديم حلول سفر الأعمال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع الاهتمام بعدد متزايد من الأشخاص الذين يسافرون عبر العالم للعمل من هنا. بموجب هذه الشراكة، ستسهل مجموعة سييد "Seed Group" نمو منصة BizAway وتوسعها مع توجيهات حول كيفية الوصول إلى الجمهور المناسب، والوصول إلى كبار صانعي القرار في الحكومة وكذلك القطاع الخاص، والمساهمة في جعل سفر الأعمال أسهل وأكثر سلاسة.

BizAway هي وكالة سفر للشركات وشركة تكنولوجيا مقرها في إيطاليا وإسبانيا وألبانيا والآن الإمارات العربية المتحدة، وتقدم منصة شاملة تم تطويرها لتبسيط كل جانب من جوانب السفر التجاري. ولدت منصة BizAway من فريق من المطورين والمهنيين المتخصصين في سفر الأعمال بهدف تسهيل تجربة سفر الأعمال. مع التحديثات المستمرة والتطور المستمر، تضمن المنصة للمستخدمين الإدارة الأفضل للوقت والموارد المتاحة على خلفية برامج معقدة ولكن سهلة الاستخدام.

قال هشام القرق، الرئيس التنفيذي ل مجموعة سييد "Seed Group" والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: "السفر بغرض العمل أمر شائع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بالنظر إلى أن عددًا من المنظمات الدولية لها قواعدها هنا. في هذا السياق، فإن امتلاك خبرة BizAway في المنطقة سيخفف الكثير من نقاط الصعوبة في السفر بغرض العمل.

وأضاف: "تم تصميم حلول BizAway التقنية لدعم الشركات المحلية وتحقيق هدف دولة الإمارات في التحول الرقمي بشكل مثالي. وهذا يمنحها ميزة وقدرة على إحداث ثورة في مجال سفر رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، لا سيما عندما تكون قيمة الإنفاق على سفر رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي مثبتة بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي. نحن نتطلع إلى ارتباط قوي مع BizAway ".

قال لوكا كارلوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة BizAway، "إنه لشرف كبير لنا أن مجموعة سييد "Seed Group" قد اختارت BizAway لتشكيل شراكة معها. يسمح هذا للشركات والمؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالرقمنة في مجال سفر الأعمال. شركتنا هي شركة رائدة في مجال السفر التجاري، بهدف إعادة تعريف التجربة بأكملها وتقديم مستوى أعلى من الخدمة لعملائنا من خلال اعتماد التقنيات المتطورة. لطالما كانت الأولوية القصوى لشركتنا هي تلبية احتياجات عملائنا وتزويدهم بتجربة فريدة لا تُنسى".

وأضاف: "نحن نتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التطوير المستمر وتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية داخل الدولة، ونحن على استعداد لدعم الشركات التي ترغب في رقمنة وظيفة السفر التجاري وتحسينها".

توفر منصة BizAway أداة لا غنى عنها لإدارة رحلات العمل بزاوية 360 درجة بطريقة بسيطة وشفافة، جنبًا إلى جنب مع خدمات وكالات السفر وإدارة مخاطر السفر.

تعد مجموعة سييد "Seed Group" قوة بارزة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة والاتصالات السلكية واللاسلكية في الشرق الأوسط. على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت تحالفات استراتيجية ناجحة مع الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مناطق متنوعة لتسريع دخول السوق المستدام والوجود داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة BizAway

وُلدت منصة BizAway في يناير 2015 بهدف تبسيط إدارة سفر الأعمال للشركات. قام مؤسسوها، لوكا كارلوتشي (الرئيس التنفيذي) وفلافيو ديل بيانكو (المدير التقني)، بدمج شغفهما بالسفر والتكنولوجيا لإنشاء برنامج قادر على تقديم خدمة مرنة وسريعة.

بفضل منصتها الرقمية، تقدم BizAway حلولاً مخصصة لتبسيط إدارة رحلات العمل، وتحسين الإنتاجية، وخفض التكاليف للشركات. تمتلك الشركة مكاتب في إيطاليا (سبيليمبيرجو وميلانو )، في إسبانيا (برشلونة وفيغو) وألبانيا (شوكدر).

منذ إنشائها، حققت منصة BizAway نجاحًا كبيرًا، بفريق يضم أكثر من 160 موظفًا، وأكثر من 500000 حجز وأكثر من 10 مليون يورو من المدخرات لأكثر من 800 شركة تعمل معها (بما في ذلك BDO و Menarini و Telepass و Chiliz و Scalapay و الاتحاد الأوروبي للجودو). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://bizaway.com/en/

نبذة عن مجموعة سييد "Seed Group"

على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت مجموعة Seed تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق وصناعات متنوعة. وقد عززت هذه الشركات مصالحها وأهدافها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الدعم والقاعدة القوية للروابط الإقليمية لمجموعة سييد "Seed Group". يتمثل هدف المجموعة في إنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع المنظمات متعددة الجنسيات وتسريع دخولها المستدام إلى السوق ووجودها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت مجموعة سييد "Seed Group" نقطة رئيسية في نجاح جميع شركائها في المنطقة، مما ساعدهم على الوصول إلى عملائهم المستهدفين وتسريع أعمالهم. تم إنشاء المكتب الخاص من قبل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم للاستثمار مباشرة في أو مساعدة فرص العمل المحتملة في المنطقة، والتي تفي بمعايير المكتب الخاص. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.seedgroup.com.

المكتب الإعلامي لشركة BizAway

طوماسو أوربان

‎+44 20 3868 7502

[email protected]

المكتب الإعلامي لمجموعة سييد "Seed Group"

نوماري جين لاكسامانا

‎+971 4 373 5068

[email protected]

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Seed Group; BizAway SOURCE