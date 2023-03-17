تم تضمين SmartX في دليل سوق Gartner لعام 2023 لبرامج HCI الكاملة

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SmartX Inc.

١٧ مارس, ٢٠٢٣, ٠٧:٥٦ AST

بكين, 17 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت Gartner مؤخرًا أول إصدار لها على الإطلاق "دليل السوق لبرامج البنية التحتية الفائقة التقارب الكاملة"، لتحل محل Magic Quadrant لبرامج البنية التحتية فائقة التقارب. يتم تضمين SmartX، من بين 5 بائعين آخرين بما في ذلك Nutanix وMicrosoft وVMware، في دليل السوق هذا كبائع تمثيلي.

ومع تزايد شعبية برامج البنية التحتية فائقة التقارب، يمكن لقادة البنية التحتية والعمليات استخدام هذا البحث لتحديد ما إذا كان حل HCI الذي يتكون من قدرات إدارة الخادم والتخزين والبنية التحتية للشبكة مناسبًا لمؤسستهم. ما يميز برنامج البنية التحتية فائقة التقارب (HCI) الكامل عن HCI المعتاد هو أنه يوفر حلًا برمجيًا كاملًا يتضمن الحوسبة الافتراضية والتخزين والشبكات من مثيل واحد يعمل على أجهزة الخادم.

SmartX، كمزود برامج HCI متكامل، يتألف من المحاكاة الافتراضية للخادم الخاص به، والتخزين المعرفة بالبرمجيات، وأدوات إدارة الشبكة، والتي تشمل: SmartX Native Hypervisor ELF (تدعم أيضًا VMware vSphere) وSmartX Distributed Block Storage ZBS وEveroute (برنامج الشبكات والأمان) وSMTX Backup & Recovery وCloudTower (منصة الإدارة) والمزيد.

SmartX تسلط الضوء على العروض

موارد إضافية

[النشرة] موجز محفظة منتجات SmartX HCI

[فيديو] تقديم SmartX HCI في 360 ثانية

SmartX Inc. SOURCE

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