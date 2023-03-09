كشف شركة TXOne Networks كشف شركة Frost Sullivan أن الانقطاعات الناجمة عن البرامج الخبيثة والهجمات الإلكترونية على سلاسل التوريد والبنية التحتية الحرجة تزيد التركيز على أمن التكنولوجيا التشغيلية في 2023

تقدم شركة TXOne Networks، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول أمن التكنولوجيا التشغيلية الأصلية لأنظمة التحكم الصناعية، تقريرًا متعمقًا عن التهديدات المعاصرة

تايبي، 9 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة TXOne Networks ، نشرت الشركة الرائدة عالميًا في أمن إنترنت الأشياء الصناعية تقريرها السنوي لعام 2022 الذي يوضح بالتفصيل النمو في ابتزاز الفدية والهجمات على سلاسل التوريد وأصول البنية التحتية الحيوية. التقرير تحت عنوان Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 المتاح للجمهور للتنزيل المجاني، يتعمق في القوى الدافعة في أمن نظام التحكم الصناعي، مثل التقارب بين التكنولوجيا التشغيلية والمعلوماتية والتركيز التنظيمي المكثف، والارتفاع في الحمائية التجارية على الصعيد العالمي وزيادة الوعي بالخسائر المحتملة من الهجمات على بيئة التكنولوجيا التشغيلية.

تقرير Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 بالتعاون مع Frost & Sullivan ، ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 300 من المسؤولين والمديرين الآخرين ومنظمات متنوعة في بلدان التصنيع المتقدمة حول العالم. يقدم التقرير تحليلاً متعمقًا للمخاطر التي تهدد العمليات التشغيلية المعاصرة ويقدم معلومات قابلة للتنفيذ يمكن للمؤسسات الاستفادة منها في تطوير مناهج عملية وسهلة الاستخدام للدفاع السيبراني في مجال التكنولوجيا التشغيلية.

عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، تتدخل التكنولوجيا بوتيرة متسارعة وغير متوقعة، مما يعني أن التهديدات التي تشكلها الجهات السيئة تظل في الأفق لفترة وجيزة قبل أن تصبح حقيقة مروعة. لهذا السبب، قامت شركة TXOne Networks بإلقاء نظرة فاحصة متعددة المستويات على التاريخ الحديث لأمن التكنولوجيا التشغيلية في عام 2022 وأبلغت عن النتائج التي توصلت إليها في تقرير Insights Into ICS / OT Cybersecurity 2022. حقق الباحثون في الطريقة التي تغير بها مشهد التهديدات العام الماضي، نظرًا لظهور برامج Ransomware as a Service (RaaS) في عام 2022. استخدمت الخدمات المتكاملة للنظم البيئية مثل Black Basta و Pandora و LockBit 3.0 استراتيجيات ابتزاز متعددة لا ترحم والتي من المرجح أن تستمر عبر مجالات التصنيع والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والصحة العامة الهامة مع تأثير كبير بشكل خاص على قطاع السيارات، علاوة على ذلك التعجيل بالحاجة إلى مجموعات العمل والحلول الخاصة بالتكنولوجيا التشغيلية. يتضمن التقرير أيضًا اللوائح التي وضعتها الحكومات لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني ضد التهديدات العالمية التي تلوح في الأفق مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الارتفاع، مما يحول الأمن السيبراني إلى قانون الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تشرح شركة TXOne قوى السوق التي تقود أيضًا القطاعات الرأسية في جميع المجالات للاستثمار في الأمان الخاص بالتكنولوجيا التشغيلية وكيف تقوم المؤسسات بتوسيع ميزانياتها للتكنولوجيا التشغيلية والاستعداد لاستخدامها على نطاق واسع. اقرأ هنا للحصول على تفصيل شامل لجميع هذه العوامل والطريقة التي تتشكل بها الصورة الكبيرة للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية في التاريخ الحديث وفي المستقبل القريب.

قال السيد تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة TXOne Networks: "في التكنولوجيا التشغيلية / أنظمة التحكم الصناعي، هناك العديد من القيود التي يفرضها التصميم. إن معالجة القضايا الأمنية في ظل هذه الظروف تتطلب مجموعة فريدة من الحلول والأساليب، على عكس الأساليب المعاد توجيهها من تكنولوجيا المعلومات." "دفاعات الإنترنت الأصلية الخاصة بالتكنولوجيا التشغيلية / أنظمة التحكم الصناعية تدخل التيار الرئيسي. مع تطور التكنولوجيا التشغيلية / أنظمة التحكم الصناعية بمرور الوقت، ستستمر عمليات تبني التكنولوجيا الجديدة مثل إنترنت الأشياء الصناعية والسحابة الهجينة وشبكات الجيل الخامس في الازدياد، ويستعد مقدمو الحلول المستقبليون لهذا المستقبل."

تنزيل Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 من شركة TXOne Networks.

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نبذة عن شركة TXOne Networks

تققدم شركة TXOne Networks حلولاً للأمن السيبراني تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية من خلال منهجية OT Zero Trust. تعمل شركة TXOne Networks جنبًا إلى جنب مع كل من الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الأساسيين لتطوير مناهج عملية وسهلة الاستخدام للدفاع الإلكتروني. تقدم شركة TXOne Networks كلاً من الحلول المختصة بالشبكة والمختصة بالمستخدمين (نقطة النهاية) لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة ذات المهام الحرجة في الوقت الفعلي وبطريقة دفاعية متعمقة . www.txone.com

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