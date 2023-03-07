أحدث حلول UPS من Kehua المُقدمة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 مارس 2023 /PRNewswire/ -- مع 35 عامًا من الخبرة في مجال إلكترونيات الطاقة، شركة Kehua Tech، الخبيرة الرائدة في مجال حلول الطاقة في العالم، قدمت حلول UPS الخاصة بها الرائدة في الصناعة في فعاليتها للشراكة التي عقدتها في دبي في 28 فبراير. وحضر هذا الحدث أكثر من 100 من المهنيين والنخب من مركز البيانات والاتصالات وصناعات التعليم والتمويل والرعاية الصحية.

بالنسبة للصناعات المختلفة ذات متطلبات الطاقة المختلفة، أظهرت Kehua حلول UPS الموثوقة والمرنة لسيناريوهات التطبيق المختلفة، والتي استقبلها المتخصصون في هذا المجال بشكل جيد في الموقع.

نيابة عن Kehua، ألقى Alim Wang، المدير الإقليمي لشركة Kehua، كلمة ترحيبية للضيوف وأظهر رؤية Kehua لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تكرس جهودها لتوفير التكنولوجيا العالية والموثوقية العالية وحلول UPS عالية الجودة لتطوير مختلف الصناعات في الشرق الأوسط.

Nelson Huang، مدير المبيعات الإقليمي في Kehua، قاد الضيوف للقيام بجولة غامرة في مصانع Kehua من خلال الواقع الافتراضي، مما يدل على مزايا قوة البحث والتطوير في Kehua، والقدرة الإنتاجية ومراقبة الجودة العالية.

خلال هذا الحدث، ناقش فريق Kehua مع المطلعين على الصناعة اتجاه تطوير السوق، وتحقيق سيناريو التطبيق وتوسيع نموذج الأعمال.

قدم Johnson Zhuo، الخبير الفني في Kehua، حلول UPS الذكية لـ Kehua للضيوف. يعد "حل وحدات UPS+S3+Wise Aisle" مثيرًا للإعجاب، والذي يتكون من وحدات UPS، ونظام S3 LFP، ومركز بيانات Wise Aisle. وأشار Zhuo إلى أن التمسك بمفهوم التصميم "آمن وبسيط وذكي" (S3)، فإنه يرث جين السلامة ومراقبة الجودة من الصف النووي لـ Kehua، وله مزايا كبيرة في جعل دورة الحياة أطول، والشحن السريع، ومضاعف تفريغ التيار العالي. الحل مناسب للعديد من السيناريوهات مثل Information DC، ومراكز الحوسبة الفائقة، إلخ. يمكن أن يحقق تحسين أداء الـ UPS ويعزز الكفاءة الاقتصادية.

كما عرضت Kehua حلول UPS الخاصة بها عبر الإنترنت، والتي تتضمن سلسلة KR-RM Series UPS (1-10kVA) وسلسلة Myria Series Online UPS (10-200 kVA). أهم ما يميز سلسلة KR-RM هو التركيب المرن والتثبيت، والذي يمكن وضعها أفقيًا أو رأسيًا، متبوعًا بالتبديل السريع للبطارية، مما يسهل التشغيل والصيانة.

تتمتع سلسلة Myria بحماية أمان أعلى، مع وقت حماية الدائرة القصيرة من 20-200 مل ثانية (يمكن ضبطه)، ولديها توفير طاقة أكثر كفاءة، مع كفاءة تصل إلى 96%، يمكن لسلسلة Myria توفير المستخدمين بقدر تكلفة iPhone14 سنويًا. يمكن تكييف حل Kehua Online UPS بشكل مثالي مع صناعات الرعاية الصحية والتمويل والتعليم والمرافق، مثل غرفة الشبكة وغرفة توزيع الطاقة وغرفة السيطرة على الحرائق ومراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة والمكتبة وغيرها من السيناريوهات.

وقال Jon Zhang، مدير التسويق في Kehua، في هذا الحدث: "بصفتنا الخبير الرائد في العالم في إدارة الطاقة الذكية، فإن Kehua تعمل باستمرار على الابتكار والعمل مع الشركاء لتقديم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم منتجات وحلول أكثر أمانًا وذكاءً وصديقة للبيئة".

نبذة عن Kehua Tech

تأسست شركة Kehua في عام 1988، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الطاقة الذكية، مع الالتزام بتوفير حلول متطورة في مجال الطاقة الحرجة. استنادًا إلى 35 عامًا من البحث والتطوير وخبرة التصنيع في مجال إلكترونيات الطاقة، احتلت Kehua المرتبة الرابعة في الحصة السوقية العالمية لوحدات UPS في عام 2021 (Omdia)، وحصلت على جائزة الابتكار والقيادة العالمية لاستراتيجية UPS التنافسية لعام 2021 (Frost&Sullivan). في المستقبل، ستواصل Kehua بذل قصارى جهدها لتوفير طاقة أكثر موثوقية واستدامة للعالم.

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