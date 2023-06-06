تعلن شركة XTZ Esports Tech Limited عن إعادة هيكلة رئيسية وإعادة تسمية وإعادة تصميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يسر XTZ Esports Tech Limited أن تعلن عن إعادة هيكلة رئيسية، وإعادة تسمية، وإعادة تصميم من شأنها أن تمكن المؤسسة من تقديم خدمة أفضل لعملائها وأصحاب المصلحة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذه الصناعة.

وتركز إعادة الهيكلة على إعادة تنظيم كبيرة للإدارات والمنصات الداخلية جنبًا إلى جنب مع توحيد العمليات لتحسين الكفاءة والفعالية. تتيح هذه التغييرات تبسيط المعالجة وتعزز قدرتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرياضية، والاستثمار في البطولات الرياضية والفرق والنوادي والمنتجات التي تعيد تحديد حدود الترفيه الرياضي وتشغيلها.

كجزء من إعادة الهيكلة، تعلن XTZ Esports عن اسم جديد ومظهر جديد. ستعرف الشركة الآن باسم League Sports Co (LSC)، وهو اسم يعكس بشكل أفضل قيمها الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تشكل قراراتها وأفعالها وثقافتها. وهي تجسد التزام الشركة بالتميز والابتكار والتأثير، مما يعكس التفاني في إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي الرياضي وخلق تجارب ذات مغزى لأصحاب المصلحة.

تم تصميم الشعار الجديد والهوية البصرية لنقل قيم الشركة ورؤيتها للمستقبل، مع توفير نظرة جديدة وحديثة من شأنها أن تساعدهم على التميز في هذه الصناعة.

وقال Aditya Mishra، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة League Sports Co.: "نحن متحمسون للإعلان عن إعادة الهيكلة الرئيسية هذه، وإعادة التسمية، وإعادة التصميم استعدادًا لانتقالنا الرئيسي إلى عالم الرياضة." وأكمل: "التزامنا الثابت بدعم الرياضة الناشئة والأسواق غير المستغلة، كما يتضح من استحواذنا الجريء على الحقوق التجارية والعقابية في جميع أنحاء العالم لشركة Tenpin Bowling تتضمن إطلاق دوري البولينج العالمي لعام 2024. كل هذا بمثابة حافز لنظام بيئي مزدهر ومترابط. تأتي رؤيتنا إلى الحياة من خلال أصولنا النابضة بالحياة عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا والإعلام والبلوكتشين. من خلال تسخير قوة Web3 والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الغامرة، تتحد محفظتنا من العلامات التجارية لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة والتكنولوجيا."

وسيرافق إطلاق LSC موقع إلكتروني جديد ومواد تسويقية واتصالات أخرى مصممة للترويج للعلامة التجارية الجديدة ومساعدة أصحاب المصلحة والعملاء على فهم رؤية LSC ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل.

نبذة عن شركة League Sports Co (LSC)

شركة League Sports Co. (LSC) هي شركة قابضة للتكنولوجيا الرياضية يقودها فريق متمرس، وتستثمر في الدوريات والفرق والمنتجات الرياضية المبتكرة. تركز LSC على الرياضة الناشئة والأسواق غير المستغلة، وتهدف إلى إحداث ثورة في مجال الترفيه الرياضي وتصبح رائدة عالمية في هذه الصناعة. واسترشاداً بقيمنا الأساسية، فإن محفظة LSC المتنوعة تشكل مستقبل الرياضة، وتعزز التآزر والابتكار والتجارب التحويلية للجماهير وأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://leaguesportsco.com .

للتواصل:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://leaguesportsco.com

نبذة عن Zone

Zone هي منصة ألعاب على web3 تقدم مجموعة واسعة من أنواع الألعاب وبطولات الألعاب العالمية المكثفة. تشمل الميزات الرئيسية ألعاب المهارة، وبطولات الألعاب الاجتماعية المثيرة والأنواع بما في ذلك الألعاب غير الرسمية، وألعاب الطاولة، والرياضات الإلكترونية، والرياضات الخيالية.

تحتوي المنطقة أيضًا على سوق لبطاقات الهدايا حيث يمكن للاعبين استخدام أرباحهم لشراء بطاقات هدايا في العالم الحقيقي من أكثر من 120 علامة تجارية عالمية، تتضمن Amazon و Netflix و Binance.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://zone.game

نبذة عن MetaBoundless

MetaBoundless هي منصة بث ثورية حيث يمكن للمشجعين التفاعل والمشاركة مع فرقهم المفضلة واللاعبين والرياضة بطريقة غامرة وتفاعلية.

من خلال اللعب على تجربة المشاهد، تقوم MetaBoundless بخلق تجربة غامرة وجذابة لعشاق الرياضة، ونقل تجربة المعجبين إلى المستوى التالي وتقريب المعجبين من الرياضات التي يحبونها.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://metaboundless.io

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2092934/LSC_Logo.jpg

XTZ Esports Tech Limited SOURCE