تجمع Aden Financial، وهي منصة تداول إلكتروني خارج البورصة عبر الحدود لأصول اليوان، عدة ملايين من الدولارات في تمويل السلسلة "أ"، بقيادة Eight Roads Ventures

هونج كونج، 27 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة Aden Financial (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Aden")، وهي عبارة عن منصة تداول إلكتروني لأصول خارج البورصة عبر الحدود لأصول اليوان، بجمع عدة ملايين من الدولارات في تمويل من الفئة "أ"، بقيادة شركة Eight Roads Ventures (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Eight Roads"). كجولة Aden الأولى لجمع التبرعات الخارجية، سيتم استخدام العائدات لتعزيز قدرات الشركة التكنولوجية، وتعزيز وجودها في السوق الآسيوية، وإثراء وصولها إلى المناطق العالمية المستهدفة.

تلتزم Aden بتطوير منصة للتداول الإلكتروني عبر الحدود معززة بالتكنولوجيا لأصول اليوان، والتي تغطي حاليًا السندات والمشتقات والصناديق. لدى الشركة عروض خدمة شاملة مثل عرض البيانات البديلة واكتشاف الأسعار والمطابقة التلقائية للتداول والنقر للتداول. في عام 2022، حققت Aden نموًا سريعًا في كل من عدد العملاء وحجم التداول، مما يعكس الطلب القوي للمستثمرين الدوليين على البنى التحتية للتداول الإلكتروني خارج البورصة في هونغ كونغ وكذا الآراء ذات المدى البعيد حول أصول اليوان.

علق الفريق المؤسس لِـAden قائلاً: "تتموقعُ Aden كمنشئ للبنية التحتية لتجارة أصول اليوان عبر الحدود. مع استمرار الصين في فتح سوقها المالي، نعتقد أن أسواق رأس المال المحلية والخارجية في الصين ستصبح أكثر ارتباطًا. وبدعم من مستثمرنا الخارجي، نأمل أن نلعب دورًا حيويًا لمساعدة المستثمرين الدوليين على فهم الأسواق المالية الصينية بشكل أفضل والاستثمار بطريقة أكثر كفاءة ".

قال جوردون تشانغ، الشريك في Eight Roads: "التكنولوجيا المالية هي واحدة من قطاعات الاستثمار الرئيسية في Eight Roads وهذا الاستثمار يشير إلى ثقتنا القوية في اتجاه تدويل اليوان. تمتلك Aden فريقًا مرنًا ومتطلعًا إلى المستقبل، ونتوقع أن تساعد الشركة المزيد من المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الصين ".

نبذة عن Aden Financial

تحمل Aden التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، أرقام 1 و2 و4 و9 تراخيص صادرة عن HKSFC وحصلت على العديد من مؤهلات الاستثمار عبر الحدود مثل Bond connect وCIBM Direct، المعتمدة من قبل المنظمين في الصين القارية. تلتزم Aden بتطوير منصة تداول عبر الحدود معززة بالتكنولوجيا لأصول اليوان خارج الأصول، والتي تغطي السندات والمشتقات والصناديق. نتوفر على خدمات تداول إلكتروني شاملة للمستثمرين العالميين، بما في ذلك UHNW والمكاتب العائلية والصناديق.

نبذة عن Eight Roads Ventures

Eight Roads هي شركة استثمارية عالمية مدعومة من Fidelity، تدير أكثر من 11 مليار دولار من الأصول في جميع أنحاء الصين والهند وأوروبا وإسرائيل واليابان والولايات المتحدة. يتضمن تاريخنا الممتد على مدار 50 عامًا في الاستثمار شراكات مع أكثر من 300 شركة للرعاية الصحية والتكنولوجيا على مستوى العالم. تشمل بعض استثماراتنا العالمية Alibaba وPony.ai وHibob وPingPong وFenbeitong وMedbanks وWuXi PharmaTech.

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