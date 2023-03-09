مبادرة ALX WOMXN AND TECH تساعد في سد الفجوة التكنولوجية بين الجنسين في إفريقيا

التزام ALX بمعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في التكنولوجيا ينطلق مع أول برنامج للإناث فقط، بهدف تزويد ما يصل إلى 50000 امرأة في أفريقيا بمهارات هندسة البرمجيات.

نيروبي، كينيا, 9 مارس / آذار 2023 2023 /PRNewswire/ -- احتفالًا باليوم العالمي للمرأة (IWD) الذي يقام في 8 مارس، أعلنت شركة ALX عن أول مجموعة مخصصة لهندسة البرمجيات للنساء، مما مكن ما يصل إلى 50 ألف امرأة في جميع أنحاء أفريقيا من المشاركة في ثورة التكنولوجيا العالمية والمساعدة في تحويل الوضع الراهن للتكنولوجيا في جميع أنحاء القارة.

Fred Swaniker, Founder and CEO of African Leadership International

تشكل المجموعة جزءًا من مبادرة ALX "WomXn and Tech" وكانت مستوحاة من موضوع الأمم المتحدة IWD "DigitALL: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين". تُظهر ALX التزامها بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين في إفريقيا، وزيادة تمثيل المرأة في قطاع التكنولوجيا ودفع مشاركة المرأة إلى الابتكار وخلق حلول لعالم متنوع. ستوفر هذه المجموعة منصة انطلاق للنساء لتنمية حياتهن المهنية في واحدة من أكثر المجالات إثارة في العالم.

كجزء من القيادة الأفريقية الدولية (ALI)، ALX هي شركة رائدة في مجال التدريب التكنولوجي تقدم برامج عالمية المستوى لآلاف الشباب في جميع أنحاء إفريقيا، وتزودهم بالمهارات المهنية والتقنية التي تمكنهم من الازدهار في الصناعات عالية النمو.

ترسم الإحصائيات صورة مريعة. تشكل النساء 5 % فقط من مهندسي البرمجيات العالميين. وبالنظر إلى أن هناك ما يقدر بنحو 690000 مهندس برمجيات في أفريقيا، فإن تطبيق المتوسط العالمي يعني أن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين يجب معالجتها.

ومن خلال هذه المجموعة النسائية ستتخذ ALX الخطوات اللازمة للحد من هذا التفاوت الكبير. بفضل شراكتها مع Mastercard Foundation، تقدم ALX مواضع ممولة للآلاف من الشابات اللواتي يستوفين متطلبات الأهلية لهذا البرنامج.

تدرك ALX أن مستقبلنا الجماعي يعتمد على صوت نسائي ودماغ نسائي ومنظورها في ابتكار حلول لعالم الغد. من خلال "WomXn and Tech"، نعلن بجرأة عن دعوتنا للعمل من أجل النساء في جميع أنحاء القارة وبقية العالم ليس فقط للحصول على مقعد على الطاولة، ولكن لإعادة تصميم الطاولة. هذه المجموعة من هندسة البرمجيات النسائية 100% التي نقدمها تساعد على تحقيق ذلك"، كما يقول Fred Swaniker، المؤسس والمدير التنفيذي لـ ALI.

أصبح البرنامج ممكنًا بعد استحواذ ALI مؤخرًا على مؤسسة Silicon Valley الرائدة، Holberton Inc. ALX والتي تعد الآن واحدة من أكبر مدربي هندسة البرمجيات في العالم، والتي تتماشى مع مهمة المنظمة لتطوير رأس المال البشري في إفريقيا على نطاق واسع وتمكين النساء بالمهارات الرقمية والتميز الأفضل في فئته.

تخيل عالمًا يسمع فيه كل صوت، ويقدر فيه كل منظور، ويمكن لكل شخص أن يساهم بمواهبهه ورؤياه الفريدة لخلق أفضل المنتجات والخدمات الممكنة. هذا هو العالم الذي يجب أن نسعى جاهدين من أجله في مجال التكنولوجيا، حيث تشكل النساء نصف جميع المستخدمين ولكن غالبًا ما يتم استبعادهن من العملية الهندسية "، هذا ما يقوله Julien Barbier، المؤسس المشارك لـ Holberton والرئيس التنفيذي للمنتجات في ALI.

وأضاف: "من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمجتمعاتنا المتنوعة، فإننا لا نعزز الابتكار فحسب، بل نطلق العنان أيضًا للمواهب والإبداع اللامحدودين لجميع الأفارقة".

تم تصميم المجموعة لدعم النساء من بداية تدريبهن وطوال رحلاتهن المهنية حيث يصبحن جزءًا من The ROOM، وهو مجتمع ALI لكبار المتخصصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

نريد أن نشجع الشابات في أفريقيا ليروا التكنولوجيا كمسار لمهنة عظيمة. على هذا النحو، نحن نستثمر في النساء الشابات لمنحهن الدعم الذي يحتجنه للازدهار وإما متابعة مهنة في مجال التكنولوجيا أو الشروع في مشاريع التكنولوجيا بأنفسهن"، هذا ما يقوله Sharon O'Donnell، كبير مسؤولي الخبرة في ALI.

وقالت Reeta Roy، الرئيسة والمدير التنفيذي لـ Mastercard Foundation: "إن نوعية مستقبل الفتاة تحددها نوعية الفرص المتاحة لها لتعلم وتطوير المهارات ذات الصلة بالعمل. تلتزم Mastercard Foundation بمعالجة الحواجز النظامية التي تمنع الشابات من الوصول إلى فرص التعلم والفرص الاقتصادية الكريمة ذات الصلة. ومن خلال شراكتنا مع ALI، نعمل على تمكين النساء من أن يصبحن محفزات وداعيات للتغيير في مجتمعاتهن، وخلق الفرص للأجيال القادمة من الفتيات والاقتصاد ككل".

يتم إغلاق طلبات الحصول على ALX Software Engineering للنساء في 15 مارس. وسيبدأ البرنامج في 27 مارس.

لا توجد خبرة سابقة أو خلفية في تكنولوجيا المعلومات مطلوبة للتقديم. لمزيد من المعلومات حول البرنامج ومتطلبات الدخول، يرجى زيارة www.alxafrica.com/women-in-tech/ .

ملاحظات المحرر/معلومات إضافية حول ALX وMastercard Foundation

نبذة عن ALX

ALX هي شركة رائدة في مجال التدريب التكنولوجي تزود الشباب الأفارقة بالمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تم تصميم برامجها ذات المستوى العالمي لمساعدة المتعلمين على بناء حياتهم المهنية في الصناعات عالية النمو وأن يصبحوا قادة رقميين مرنين للقرن الـ 21. كجزء من القيادة الأفريقية الدولية، ترتبط ALX بنظام بيئي مبتكر نجح في إنتاج المواهب التنافسية ووضعها مع كبار أرباب العمل في العالم على مدى العقدين الماضيين. بالتعاون مع شركائها - Mastercard Foundation وThe ROOM - تتمثل مهمتها في تحويل مستقبل إفريقيا من خلال تمكين مليوني من المهنيين الشباب من تأمين فرص عمل كريمة وذات مغزى بحلول عام 2030.

لمزيد من المعلومات حول دوراتها أو لمعرفة المزيد عن ALX، يرجى زيارة www.alxafrica.com .

نبذة عن THE MASTERCARD FOUNDATION

تعمل Mastercard Foundation مع منظمات ذات رؤية لتمكين الشباب في أفريقيا وفي مجتمعات السكان الأصليين في كندا من الوصول إلى عمل كريم ومرضٍ. وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخاصة في العالم مع مهمة لتعزيز التعلم وتعزيز الشمول المالي لخلق عالم شامل ومنصف. تأسست في عام 2006 من خلال كرم Mastercard عندما أصبحت شركة عامة. the Foundation هي منظمة مستقلة، ويتم تحديد سياساتها وعملياتها وقراراتها البرنامجية من قبل مجلس إدارتها وفريق القيادة العليا. وهي مؤسسة خيرية كندية مسجلة ولها مكاتب في تورونتو وكيغالي وأكرا ونيروبي وكمبالا ولاغوس وداكار وأديس أبابا.

لمزيد من المعلومات عن the Foundation، يرجى زيارة: www.mastercardfdn.org

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African Leadership International SOURCE