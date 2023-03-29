شركة Azentio Software تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتصنيع

سنغافورة،

29 مارس 2023

/PRNewswire/ -- Azentio Software يسرها أن تعلن عن فوزها بالجائزة الذهبية عن فئة "أفضل نظام تخطيط موارد المؤسسات في مجال الصناعة السحابية للتصنيع" في حفل توزيع جوائز ستيفي® في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم يوم السبت 18 مارس في والدورف أستوريا رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكرم الجائزة المرموقة الابتكار والتميز اللذين تقودهما المؤسسات في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا التقدير دليلًا على التزام Azentio بتوفير حلول مبتكرة وموثوقة لتخطيط موارد المؤسسات السحابية التي تلبي احتياجات شركات التصنيع ذات المستوى العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سحابة ONEمن Azentio لتصنيع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متوافقة مع IR 4.0 وتدعم الرقمنة لشركات التصنيع في مختلف المجالات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك. وهي واحدة من أولى منصات تخطيط موارد المؤسسات في الصناعة التحويلية التي تقدم حلًا سحابيًا رائدًا لصناعة الحلال يدعم تقنية بلوكتشين.

توفر المنصة نظامًا متكاملًا وتعاونيًا يدمج بين التصنيع الرقمي ومكونات SCM لمعالجة الظروف الديناميكية في سلسلة القيمة الصناعية وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. إنه يحسن العمليات التجارية للتصنيع والتوزيع والإدارة المالية من خلال التكنولوجيا المتقدمة وأمن البرمجيات القوي وقابلية التوسع الأفضل في فئتها.

وعلق Suryanarayan Kasichainula، الرئيس والرئيس العالمي لتخطيط موارد المؤسسات في شركة Azentio Software، قائلًا: "يسعدنا أن يتم الاعتراف بنا "كأفضل نظام تخطيط موارد المؤسسات في مجال الصناعة السحابية للتصنيع" في جوائز Stevie®. في Azentio، نسعى جاهدين لإحداث ثورة في كيفية عمل شركات التصنيع في العصر الحديث للتكنولوجيا السحابية. إن حلول تخطيط موارد المؤسسات المتطورة لدينا تمكن عملائنا من الخضوع للتحول الرقمي والنجاح في مشهد الأعمال المليء بالتحديات اليوم ".

وقالت Maggie Miller، رئيسة جوائز Stevie®، "لقد أعجبنا بقدرات سحابة ONEمن Azentio لتصنيع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي تدعم العديد من الشركات متوسطة السوق في العالم. تجمع هذه المنصة السحابية الحديثة بين قدرات الشؤون المالية والمشتريات وإدارة المشاريع والموارد البشرية و FP&A على منصة سحابية موحدة تشترك في الوقت الفعلي، وهي مصممة بنهج قوي يركز على الأشخاص. وهو يدعم التغيير السريع والمستمر مع تقديم ملاءمة فردية للعملاء على نطاق واسع، وتقديم الأدوات المناسبة لتوحيد العمليات في جميع أنحاء المنظمة.

نبذة عن Azentio Software

توفر Azentio منتجات برمجية ذات مهام مهمة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند للبنوك وللمؤسسات المالية الإسلامية ولشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات ذات سوق متوسط.

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