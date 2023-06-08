تتعاون BetterPlace مع Microsoft لتمكين العاملين في الخطوط الأمامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

· بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المدعومة بواسطة Microsoft، ستقوم BetterPlace بتصميم حلول مؤسسية لتحويل إدارة قوى العمل في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء المنطقة.

بنغالورو، الهند, 8 يونيو/ حزيران 2023 /PRNewswire/-- أعلنت BetterPlace، وهي شركة رائدة في مجال إدارة قوى العمل في الخطوط الأمامية كخدمة (SaaS) في آسيا، عن تعاونها مع Microsoft لتطوير تجربة الموظفين في الخطوط الأمامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سيستفيدُ هذا التعاون من القوى النوعية لكلتا الشركتين كما سيستغل فعالية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول فريدة في الصناعة مصمّمة خصيصًا لقوى العمل في الخطوط الأمامية، والتي يُقدر عددها بحوالي 340 مليونًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تقدم BetterPlace منصة شاملة لرأس المال البشري عبر الإنترنت (Human Capital SaaS) في نظام عمل موظفي الخطوط الأمامية لمساعدة المؤسسات على تقليل نقص الكفاءة في عملية التوظيف واستقطاب العمال، ومنع التسربات من خلال إدارة الحضور بناءً على التعرف على الوجه، وتقليل مخاطر عدم الامتثال من خلال إدارة الرواتب وشؤون البائعين. تعزز المنصة أيضًا التأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال زيادة أرباح العمال الميدانيين عبرَ تحقيق خدمات القوى العاملة والتطوير الرقمي والفوائد مثل إمكانية الوصول إلى الائتمان.

سيمكّنُ هذا التعاون بدمج قدرات إدارة الموارد البشرية المتقدمة لـ BetterPlace مع منصة Microsoft للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مما يساعدُ الشركات في اكتساب وتوظيف وتطوير قوى العمل في الخطوط الأمامية بفعالية. سيمكن دمج منصة التحليلات المتطوّرة لـ BetterPlace مع منصة Microsoft 365 و Power BI الشركات حول العالم من الاستفادة من رؤى أعمق حول الموظفين وتحسين إدارة دورة حياتهم المهنية.

"نحن سعداء بالتعاون مع Microsoft لأجل توفير حلول تحويلية مصممة خصيصًا للعمال الميدانيين"، قال سانديب أوبروي، الرئيس التنفيذي لمجموعة BetterPlace. "من خلال دمج الخبرة التقنية لــ Microsoft مع الفهم العميق لشركة BetterPlace في القطاع، نحن عاقدون العزم على إعادة تشكيل قطاع العمل الميداني، وتقديم حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتثري تجارب الموظفين." سيساهمُ تعاوننا على التغيير الفوري لحياة أكثر من 30 مليون عامل ميداني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما من شأنه في نهاية المطاف أن يقلّلَ من نسبة التحول، ويزيد من الامتثال، ويبتكر حلولًا رائدة في مجال إنتاجية العمال الميدانيين.

صرحت سانجيتابافي، المديرة التنفيذية لـ، DigitalNatives،MicrosoftIndia : "في عالم العمل الجديد، يعد وجود موظفين متصلين ومتحمسين ميزة تنافسية في كل منظمة." نحن سعداء بالتعاون مع BetterPlace لإنشاء تصور جديد لتجربة الموظف وتمكين قطاع حيوي من قوى العمل - العمال الميدانيين، من خلال التوظيف الفعّال للذكاء الاصطناعي. يعَدُّ الابتكار المشترك مع عملائنا هو الأساس في طريقة تمكين مايكروسوفت للمؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للقيام بالمزيد من المهام وبأقل جهد ممكن.

سيشمل التعاون أيضًا تطوير برنامج تحسين المهارات الموجه أولاً للهواتف المحمولة، والمصمم بشكل خاص للعمال الميدانيين. لمواجهة التحديات الفريدة التي يواجهها هذا القطاع، ستقوم BetterPlace وMicrosoft بإنشاء محتوى تطوير المهارات بشكل مبتكر ومتاح ومشوق قادر على تحسين أداء الأجهزة المحمولة. ستمكن هذه البرامج التطويرية للمهنة العمال الميدانيين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتفوق أداء في أدوارهم، مع توفير المرونة والراحة اللازمة لتكييف بيئات عملهم. من خلال الاستثمار في النمو المهني للعمال الميدانيين، تهدف المؤسسات إلى المساهمة في قوى عمل أكثر شمولاً وديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يؤكد التعاونُ الاستراتيجي مع Microsoft التزامَ BetterPlace بتمكين العمال الميدانيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما يمثل معلمًا آخر في مسيرة الشركة. في أبريل/ نيسان 2023، قامت BetterPlace بالاستحواذ على شركة TROOPERS، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا حلول المواهب المرنة في ماليزيا، كجزء من جهودها المستمرة لتسريع عمليات توسعها في منطقة جنوب شرق آسيا. في وقت سابق من هذا العام، قامت BetterPlace أيضًا بالاستحواذ على منصة MyRobin الرائدة في تزويد احتياجات المؤسسات من العمال ذوي الياقات الزرقاء في إندونيسيا.

نبذة عن BetterPlace

تأسست BetterPlace في عام 2015، وهي أكبر منصة لإدارة SaaS والقوى العاملة في آسيا. لدى الشركة أكثر من 34 مليون عامل على المنصة وأكثر من 1100 شركة كعملاء. ونظرا لكونه يمثّلُ حلاً متكاملًا، يلبي BetterPlace سلسلة القيمة الكاملة لإدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية من التحقق والاكتشاف والتوظيف والإعداد إلى رفع المهارات وإدارة الإنتاجية ونقل الفوائد. أطلقت BetterPlace أيضًا منصة B2C Rocket التي تتعاون مع الشركات لرفع مهارات العاملين في الخطوط الأمامية مجانًا بحيث يكون المزيد منهم لتكون جاهزة لسوق العمل وبذلك يتاح للشركات الوصول إلى قوى عمل في الخطوط الأمامية مدربة مسبقًا.

كما تم إدراج BetterPlace في قائمة "Forbes Asia 100 to Watch" المرموقة في عام 2021.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.betterplace.co.in/

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