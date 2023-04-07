معرض Canton الذي أعيد تشغيله بالكامل يجذب انتباه سوق الشرق الأوسط

غوانزو، الصين، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- Chu Shijia، نائب الرئيس والأمين العام لمعرض Canton، والمدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، ترأس مؤخرا وفدًا إلى الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الترويج لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني ("معرض Canton" أو "المعرض")، وهو أول ترويج دولي للمعرض منذ انتقال الصين إلى تحسين الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

يهدف العرض الترويجي إلى عرض الصورة الجديدة لمعرض Canton، مع تسليط الضوء على تكامله السلس بين التجارب عبر الإنترنت والتجارب المادية. ومن خلال القيام بذلك، يأمل في جذب المشترين الدوليين للمشاركة في المعرض، الذي حظي باهتمام كبير من دوائر الأعمال ذات الصلة في الشرق الأوسط.

لطالما كان الشرق الأوسط، وهو سوق مهم بين دول مبادرة الحزام والطريق، أحد المصادر الرئيسية لمشترين معرض Canton. ومع مراعاة الخصائص الفريدة للسوق المحلية، قام الوفد بمجموعة من الأنشطة الدعائية والترويجية، مثل:

تقديم عروض خاصة في الكويت والإمارات العربية المتحدة،

وتوقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر و LULU Group International من دولة الإمارات العربية المتحدة،

والتواصل مع إدارات الترويج التجاري في الحكومات الثلاث، وكذلك الاتصال بغرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من منظمات الأعمال البارزة،

والقيام بزيارة X-Cite و LULU Group International وغيرها من شركات سلسلة البيع بالتجزئة الكبرى، بالإضافة إلى لم شملها مع عملاء VIP Canton Fair مثل Abuissa ،

وإجراء البحوث على أرض المعارض الدولية في الكويت، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من المنظمات المحلية للمؤتمرات والمعارض،

والاجتماع مع شركات الطيران الشهيرة، مثل الخطوط الجوية القطرية، لاستكشاف فرص التعاون المحتملة.

وسيستأنف معرض Canton الـ 133 بشكل كامل المعرض المادي وسيعزز بقوة أبرز الأحداث من خلال سلسلة من الأنشطة الترويجية، بما في ذلك استخدام قاعة المعرض الموسعة، وتوسيع نطاق المعرض، وإضافة مناطق عرض جديدة تتعلق بمواضيع معينة، لجذب دوائر الأعمال المحلية.

في المستقبل، سيحافظ مركز التجارة الخارجية الصيني على اتصال وثيق مع المنظمات الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط، والتأكيد على مستويات خدمة العملاء، وتحسين رضا العملاء، والاستفادة من معرض Canton كمنصة لتعزيز التجارة، ومساعدة الصين والشرق الأوسط في التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق.

للحصول على آخر الأخبار المتعلقة بمعرض Canton الـ 133 القادم، يرجى التسجيل على https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2049072/22521680771261__pic_hd.jpg

للتواصل: Yang Zhou, [email protected]; Ms. Cai, [email protected].

Canton Fair SOURCE