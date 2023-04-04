شركة CATHAY INDUSTRIES تغير اسمها لِـOXERRA، وتغلق عملية الحصول على قسم أصباغ أكسيد الحديد الخاصة بـ VENATOR

سنغفورة، 4 أبريل/نيسان 2023 /PRNewswire/ -- كشفت Cathay Industries، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع أصباغ أكسيد الحديد، عن اسمها الجديد، وهو Oxerra، جنبًا إلى جنب مع هويتها التجارية الجديدة، بعد الانتهاء من الاستحواذ على أعمال الألوان الخاصة بـ Venator.

قال تيرينس يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Oxerra: "يسعدنا الانضمام إلى اثنين من الرواد العالميين المعترف بهم في صناعة أصباغ الألوان مع شبكة تصنيع عالمية لا مثيل لها عبر ست دول في خمس قارات". "تدفعنا Oxerra إلى الأمام لتقديم منتجات وخدمات لا مثيل لها في تكنولوجيا أكسيد الحديد وأصباغ الألوان مع الاستدامة في جميع الصناعات."

يؤدي الجمع بين عروض كل شركة إلى وضع Oxerra كشركة عالمية رائدة ومُصنِّع لحلول الألوان الكاملة ومزود لحلول متقدمة ومستدامة ومتطورة في أسواق الطلاء والبلاستيك والبناء والأسواق المتخصصة عالية التقنية والمتطلبة.

يعزز الاستحواذ أيضًا بشكل كبير ريادة Oxerra في صناعة الأصباغ غير العضوية ويوفر وجودًا لتصنيع أكسيد الحديد الصناعي في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وهو أمر مهم من الناحية الاستراتيجية لتقصير سلسلة التوريد لتوفير النتائج المثلى للعملاء.

"يظل تركيزنا على التميز في الإنتاج وحلول العملاء والاستدامة والابتكار الدائم، وهي مبادئ مهمة لثقافة Oxerra." تابع يو قائلا: "مع هذه الفرصة لتجاوز وتحسين كل هذه الخدمات، يمكن أن تصبح Oxerra الرائد الأول في صناعة أكسيد الحديد، حيث توفر شبكة تغطي العالم مع التركيز على أصباغ مستدامة وعالية الجودة لكل تطبيق يمكن تخيله."

خلال الأشهر المقبلة، ستواصل Oxerra دمج أصول كلتا الشركتين ونشر العلامة التجارية الجديدة على مواقعها الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.

نبذة عن Oxerra

تأسست Oxerra في عام 1979، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أصباغ أكسيد الحديد الاصطناعية لصناعة البناء، والدرجات عالية التقنية للطلاء والبلاستيك، فضلاً عن أكاسيد الحديد عالية النقاوة لتطبيقات التخصصات. من خلال المقر العالمي في سنغافورة والمكاتب الإقليمية ومنشآت الإنتاج في آسيا وأستراليا وأفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تكتمل محفظة Oxerra أيضًا بالعديد من المنتجات التآزرية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة oxerra.com.

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