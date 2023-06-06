تقدم Dante Genomics حزمة صحية جديدة للأمراض النادرة للمساعدة في تقديم التشخيص لملايين الأشخاص الذين يعانون من أمراض نادرة وإنهاء إيجاد التشخيص ما يمكن أن يكون لسنوات طويلة

– ستوفر العروض الجديدة للمرضى وعائلاتهم التشخيص النهائي اللازم وتسمح لهم بالمضي قدمًا مع فهم أفضل لحالتهم –

نيويورك، 6 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics، الشركة الرائدة عالميًا في علم الجينوم والطب الدقيق أعلنت اليوم عن إطلاق حزمة الصحة الخاصة بالأمراض النادرة لإحداث ثورة في تشخيص الأمراض النادرة من خلال اختبار تسلسل الجينوم الكامل.

تتضمن الحزمة الصحية للأمراض النادرة استشارات قبل وبعد التطبيب عن بعد مع الأطباء المتخصصين، مما يوفر إمكانية الوصول إلى المتخصصين الذين قد لا يكونون متاحين في منطقة المريض. تزيل Dante الحواجز المالية للرعاية من خلال تحديد العلاجات المحتملة واستراتيجيات المعالجة للأمراض النادرة. كما تعطي الحزمة الأولوية للخصوصية والأمن، مع الالتزام بعدم بيع المعلومات الجينومية والشخصية والالتزام بجميع لوائح GDPR و HIPAA.التغطية 30 مرة ضعف وتسلسل الجينوم الكامل (WGS)



السريري المستخدم في الحزمة يضمنان الدقة العالية والثقة في النتائج التي تعتبر حاسمة في تحديد المتغيرات التي قد تكون مسببة للأمراض النادرة أو غيرها من الحالات.

لمعرفة المزيد حول الحزمة الصحية للأمراض النادرة من Dante، قم بزيارة dantelabs.com.

الأمراض النادرة هي مجموعة متنوعة من أكثر من 8000 حالة متميزة ومعظمها لها أصل وراثي، ويقدر أن هناك 400 مليون شخص يعيشون مع مرض نادر على مستوى العالم. مع الأمراض النادرة على وجه الخصوص، يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الأمثل والرعاية والمشورة الوراثية فيما يتعلق بالتشخيص ومخاطر التكرار. أدت التطورات الحديثة في الاختبارات الجينية، مثل تسلسل الجينوم الكامل ((WGS، إلى زيادة كبيرة في احتمال تلقي التشخيص الجيني للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة.

"بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يعيشون مع مرض نادر، فإن التشخيص الدقيق لا يقدر بثمن وهو الخطوة الأولى في علاج ومعالجة حالتهم، وتسلسل الجينوم الكامل وهو الحل الوحيد لتقديم التشخيصات التي يحتاجها هؤلاء المرضى بشدة" هذا ما قاله Andrea Riposati، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics. يمكن لهذا النهج توفير الوقت والمال، وتحديد العلاجات المحتملة واستراتيجيات العلاج، وتوفير الإغلاق للمرضى وعائلاتهم الذين يكافحون مع إيجاد التشخيص ما يمكن أن يكون لسنوات طويلة.

نبذة عن Dante Genomics

Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر المبنية على تسلسل الجينوم الكامل والبرمجيات. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى والوقاية والتشخيص المعزز والطب الشخصي. وتشمل أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة المستوفية للموافقة على المشاركة في البحث، والبرمجيات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة المصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع والعمليات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة التي تمكن من اتباع نهج صناعي لتسلسل الجينوم.

للتواصل:

Laura D'Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

[email protected]

‎+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

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