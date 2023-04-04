تعتمد Emircom حلول البرمجيات كخدمة SaaS للذكاء الاصطناعي الرائدة لمؤسسة SymphonyAI وذلك لتسريع التحول الرقمي

ستقدم Emircom خدمة SymphonyAI Summit إلى جانب الحلول الصناعية لعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا

بالو ألتو، كاليفورنيا، 4 أبريل/ نيسان 2023/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة SymphonyAI الرائدة في البرمجيات كخدمة ذات القيمة العالية لفائدة الصناعات الاستراتيجية عن شراكة استراتيجية مع Emircom، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) عبر حلول الذكاء الاصطناعي AI في الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، وذلك قصد تزويد عملاء Emircom في الشرق الأوسط بحلول SymphonyAI المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتصنيع.

تقوم Emircom بتحديث وإعادة ابتكار تكنولوجيا المعلومات من خلال حلول مجربة وتدريجية وهادفة تمكن من التحول الرقمي والتعاون والرفع من قيمة الخدمات السحابية. بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّنُ عملاء Emircom من الاستفادة من باقة SymphonyAI Summit الكاملة لمحفظة تكنولوجيا المعلومات وخدمات SymphonyAI الصناعية KPI 360 APM 360™, MOM 360™ ، و Proceedix وحلولها الأخرى. ستعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه على تعزيز محفظة Emircom، مما يمكّن الشركات من تحقيق تسريع الوقت مقابل القيمة من خلال توفير حلول فعالة تساعد في رقمنة وتحسين العمليات.

قال محمد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة Emircom: " نتشارك مع الأفضل في هذا المجال فقط لنستطيع تقديم حلول عالية الجودة." "تبيّنُ شراكتنا الاستراتيجية مع SymphonyAI التزامنا بتزويد عملائنا بالحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا وموثوقية وتحويلية. يسعدنا أن نتشارك مع فرق SymphonyAI Summit والحلول الصناعية لأننا نؤمن أننا سنقدم معًا نتائج أعمال حقيقية لعملائنا. "

قال سانجاي داوان، الرئيس التنفيذي لشركة SymphonyAI: "ستؤمّنُ هذه الشراكة مع Emircom قيمة عالية للعملاء من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي." "لقد قامت مؤسستنا بتصميم حلول الذكاء الاصطناعي لتساعد العملاء على تيسير التحول الرقمي، كما نتطلع إلى العمل مع فريق Emircom للمساعدة في توفير أدوات متطوّرة لعملائنا."

توسيع عرض خدمة تكنولوجيا المعلومات

بدعم من SymphonyAI Summit لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات، تتمكّن Emircom من الوصول إلى موارد قيمة لخدماتها الخارجية والمدارة، مما يساعد العملاء على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الأهداف الربحية. تتضمن محفظة SymphonyAI Summit الخاصة بالشركات ما يلي:

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات - بوابة خدمة مركزية سهلة الاستخدام والتدبير لجميع طلبات الخدمات، بما في ذلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وبالموارد البشرية، وبالإدارة، وبالمرافق، وغيرها من المهام التنظيمية

إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات - إدارة كاملة الميزات لأصول المعدات والبرمجيات والتي تهتم بجميع احتياجات دورة حياة الأصول والمخزون مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية ( (TCO

إدارة خدمات الشركة - إمكانيات الخدمات والدعم والإدارة التي تعالج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITSM ، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ITAM ، والاحتياجات الأخرى للشركة من خلال ربط الإجراءات والعمليات عبر مؤسسة بأكملها.

التشغيل الآلي للخدمات - حل تنسيق يقوم بالتشغيل الآلي لتلبية طلبات الخدمة، ومعالجة الحوادث، وتوفير الموارد، وتدفق عمل تكنولوجيا المعلومات باستخدام محرك أتمتة مستقل قابل للتطوير

الوكيل افتراضي CINDE - واجهة محادثة ومحرك قرار خاص بنظام متابعة المشاكل/الطلبات يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتطورة لفهم المشكلة وحلها بذكاء تلقائيًا

تعزيز عمليات التصنيع

سيتمكن العملاء العاملين في مجال تصنيع في Emircom من الاستفادة من حلول SymphonyAI التالية لمساعدتهم على إدارة الأصول وتدفقات العمل في عمليات التصنيع:

KPI 360 - حل يساعد الشركات في الحصول على رؤية واحدة لجميع العمليات باستخدام البيانات الآنية المستقاة من مصادر متعددة. يمكن للمستخدمين مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs بسرعة وفي الوقت الفعلي من خلال رسائل التنبيهات والإشعارات والتصورات المرنة والتحليلات.

APM 360 - حل الصيانة التنبؤية للأصول الذي يراقب بشكل عام صحة الجهاز من خلال المراقبة الإرشادية في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية لمعدات المصانع الحيوية.

MOM 360 - مبنية على هيكل تطبيقات مركّب وقائم على تدفق العمل يمكّن المؤسسات من تشغيل وتنفيذ العمليات الاجرائية المطلوبة فقط، وبالتالي تقليل الوقت مقابل القيمة مقارنة بحلول MES التقليدية.

Proceedix - حل مندمج للعاملين في الخطوط الأمامية يحشد الناس للتعامل حتى مع العمليات الأكثر تعقيدًا من خلال الإجراءات المدعومة بالعامل البشري وبالتعليمات، باستخدام مزيج من النظارات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر

نبذة عن Emircom

تأسست عام 1984ة Emircom تعمل Emircom في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتتخصص في دمج الأنظمة والتحول الرقمي لتمكين العملاء من صناعات متنوعة، مثل مزوّدي الخدمات والقطاع العام والرعاية الصحية والتمويل والتعليم، من تحقيق الازدهار في العصر الرقمي. يقع المقر الرئيسي لشركة Emircom في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شريك رائد للعديد من الفاعلين البارزين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي في طريقها إلى تبوؤ الصدارة كشريك رائد في تكنولوجيا المعلومات يساهم في بناء الدولة.

نبذة عن SymphonyAI

تقوم SymphonyAI ببناء شركة AI SaaS الرائدة في المؤسسة للتحول الرقمي عبر قطاعات النمو الأكثر أهمية ومرونة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والتمويل والتصنيع والإعلام وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات. تتعامل قطاعات مؤسسة SymphonyAI مع العديد من الشركات الرائدة. منذ تأسيسها عام 2017، حققت SymphonyAI نموا متسارعا لتستوعب 3000 من القادة الموهوبين وعلماء البيانات وغيرهم من المهنيين. SymphonyAI هي شركة تابعة لــ SAIGroup، مدعومة بقيمة مليار دولار من رائد الأعمال والفاعل الخيري الناجح الدكتور روميش وادهواني. لمعرفة المزيد www.symphonyai.com .

العلاقات العامة - نيكولا كاتزين، [email protected]

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