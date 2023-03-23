شراكة EYouth مع iMocha للتحقق من رحلة تعلم المستخدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- عقدت شركة إي يوث (EYouth)، وهي مؤسسة اجتماعية تمكّن الناس من اكتساب المهارات التي يحتاجونها ليصبحوا قادرين على العمل، شراكة مع آي موتشا (iMocha) للتحقق من رحلة التعلم الخاصة بمستخدمها. وستبرز الشراكة براعة المهارات لجميع المستخدمين، مما يؤدي إلى زيادة قابلية التوظيف.

EYouth partners with iMocha to validate user’s learning journey and gauge skill readiness

ستستخدم EYouth مكتبة تقييم مهارات iMocha، التي تضم أكثر من 2500 مهارة، لتقييم المتعلمين بعد كل وحدة والتحقق من تقدمهم في التعلم. تضم منصة EYouth أكثر من 1.4 مليون مستخدم وأكثر من 300 دورة تدريبية في وظائف متنوعة مثل ذكاء الأعمال والتصميم التعليمي والتسويق والمزيد. علاوة على ذلك، يستخدم عدد من المؤسسات المنصة لمساعدة رحلة تعلم موظفيها. من خلال هذه الشراكة، ستتمكن المنصة من إنشاء ذكاء شامل للمهارات لمستخدميها؛ وهذا سيمكنهم من إظهار أصحاب العمل المحتملين رحلة تطوير المهارات التي تم التحقق منها.

وتعليقًا على الشراكة، علق الرئيس التنفيذي لشركة EYouth، مصطفى عبد اللطيف، قائلاً: "كنا بحاجة إلى شريك لقياس استعداد المتعلم، ولم يكن هناك حل أفضل من iMocha. لديهم مكتبة واسعة مع المهارات المعرفية، الرقمية، مجال معين، وجميع أنواع المهارات الأخرى التي نحتاجها لتقييم المتعلمين. ساعدنا الفريق في إنشاء تقييمات مخصصة وقدم الدعم الشامل كلما احتجنا إليها؛ حيث قاموا بتكييف مستويات مختلفة من فحوصات الجودة وضمان إضافة الأسئلة الأكثر صلة فقط إلى وحدات التعلم. من الأهمية بمكان أن يفهم المتعلمون الاستعداد الوظيفي، وقد ساعدت تقييمات iMocha بشكل كبير في هذا الصدد عبر الصناعات والمستويات والقطاعات. ويبقون على اطلاع على جميع المهارات الجديدة والصاعدة للبقاء في الطليعة. نحن نقدر حقًا علاقتنا مع iMocha".

يمكن أن يؤدي إظهار المهارات المثبتة إلى تعزيز مصداقية المتعلمين وجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل المحتملين. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول سوق عمل تنافسي. وعلاوة على ذلك، يساعد التحقق من صحة المهارات الأفراد على فهم مستوى كفاءتهم الحالي وتحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسينها. وهذه المعلومات ذات قيمة في توجيه رحلة رفع المهارات وضمان استثمار الوقت والموارد في المجالات الصحيحة.

قال أميت ميشرا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة iMocha، "تمتع EYouth بسجل حافل في تقديم محتوى عالي الجودة لمستخدميها، ويشرفنا أن نتشارك معهم ونساعد في صنع عالم مناسب للمهارات". "ستساعدنا هذه الشراكة في الوصول إلى المزيد من المنظمات ودعمها في رحلتها لتحسين المهارات وإعادة صقلها".

حول EYouth

EYouth هي شركة ناشئة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم تقدم برامج تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل دعمهم للحصول على المهارات المطلوبة في سوق العمل ومن ثم مطابقتهم مع الوظائف المتاحة في السوق.

حول iMocha

iMocha هي أكبر منصة لتقييم المهارات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم والتي تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات ذكية بشأن المواهب. تمكّن منصتنا المؤسسات من تقييم الموظفين وكذلك المرشحين للوظائف بشكل صحيح وتساعدهم على تحديد مهاراتهم وقياس كفاءتهم وفقًا لمعايير الصناعة/الشركة. لمزيد من المعلومات حول iMocha، تفضل بزيارة www.imocha.io

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2037178/iMocha_EYouth_Partnership.jpg

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