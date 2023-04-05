سنغافورة, 5 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- شركة الوساطة العالمية FBS تطلق حملة خيرية جديدة تحت عنوان "التداول والتكافل"، خلال شهر رمضان المبارك. يمكن للمتداولين فتح حساب خاص للحملة "التداول و التكافل"، و مضاعفة الإيداع ثلاث مرات، والتداول، ودعم المحتاجين. 50% من الأموال التي ستُجمع في هذه الحملة سترسل لدعم العديد من المؤسسات خيرية. وهكذا تتعاون شركة FBS مع عملائها لإحداث تغيير إيجابي في هذا العالم.

FBS Runs the Trade & Aid Charity Promo alongside Ramadan

التداول & التكافل

التكافل بين الناس هو أثمن وأسهل الأشياء التي يمكننا فعلها. شركة FBS تقدم لعملائها فرصة لفعل الخير عبر الانضمام إلى حملة "التداول والتكافل" التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك. كل المشاركين في الحملة سوف يحصلون على بونص على إيداعاتهم يبلغ 300%، وفرصة للتداول ومساعدة المحتاجين، حيث سترسل شركة FBS جزء من العمولات التي ستحصل عليها من التداولات لدعم العديد من المؤسسات الخيرية.

تبدأ الحملة في 5 أبريل وتنتهي في 1 مايو. و يمكن لجميع عملاء FBS الانضمام إلى الحملة باتباع بضع خطوات فقط.

1. افتح حساب التداول و التكافل في تطبيق الصفحة الشخصية لـدى FBS على الهاتف.

2. أودع مبلغ إجمالي أكثر من 100 دولار.

3. انقر على "الحصول على البونص" واحصل على 300 دولار مقابل 100 دولار.

4. تداول واحصل على بونص 300% عن كل إيداع إضافي.

بمجرد إتمام الخطوات المذكورة آنفا، سوف تضاعف شركة FBS قيمة ودائعك المالية ثلاث مرات. على سبيل المثال، بعد أن تحصل على 300 دولار عند إيداع 100 دولار، ثم تفتح صفقات التداول و تغلقها. ثم بعدها تودع 20 دولار إضافية، سوف تحصل تلقائيا على 60 دولار كمكافأة أو بونص. يمكن للمشاركين في هذه الحملة الحصول على ما يصل إلى 4500 دولار.

بعد انتهاء الحملة، سوف تتبرع شركة FBS بـ 50% من العمولات التي تجنيها من التداولات إلى المنظمات الخيرية التالية:

● MyCare (ماليزيا)

● JDC (باكستان)

● مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية (اليمن)

● جمعية نور فى البيوت للمساعدات الاجتماعية (مصر)

● Koruncuk Vakfı (تركيا)

● Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah (إندونيسيا)

● Ramadan Memo (نيجيريا)

سيُعلن عن نتائج الحملة يوم 8 مايو في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش + 3 وسوف تُنشر على موقع شركة FBS الإلكتروني.

للحصول على معلومات أكثر حول هذه الحملة الخيرية و كيفية الانضمام إليها، انقر هنا.

دعم متواصل

هذه ليست أول حملة خيرية تطلقها شركة الوساطة. في حملة رمضان 2019 تمكنت شركة FBS من جمع أكثر من 310 آلاف دولار لفائدة الجمعيات الخيرية المحلية، و في العام التالي جمعت أكثر من 241000 دولار. في 2020، أطلقت FBS حملة «تداول وتكافل» وجمعت أكثر من 434000 دولار للمنظمات و الجمعيات الخيرية المحلية.

الحملة السنوية الكبيرة لعام 2021 إلى ثلاثة حملات جزئية لتوفير دعم أفضل لمختلف المناطق: حملة رمضان لعام 2021 تمكنت من جمع 136000 دولار، بينما حملة سونجكران Songkran جمعت 10000 دولار، وساعدت حملة مكافأة الخير على جمع أكثر من 67000. هذه الأموال التي تم جمعها تُبرع بها للمؤسسات الخيرية مثل مؤسسة كوليبريس Colibris و سمايل Smile Charity و الصليب الأحمر وغيرها.

يا تُرَى إلى أي مدى سيصل تأثير حملة هذا العام، لننتظر و نراقب.

شركة FBS هي علامة تجارية عالمية موجودة في أكثر من 150 دولة. الشركات المستقلة التي تعمل تحت مظلّة علامة FBS التجارية مكرّسة لخدمة العملاء و تتيح لهم تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFDs باستعمال الهامش.

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