شركة GWM تكشف النقاب عن منصة الجيل القادم من سيارات الدفع الرباعي الهجينة في اليوم التي تخصصه الشركة للسيارات الكهربائية

باودينغ، الصين، 15 مارس 2023/PRNewswire/ -- أطلقت شركة GWM الصينية -إحدى الشركات الرائدة في عالم السيارات- أحدث منصة تكنولوجية متخصصة في سيارات الدفع الرباعي الهجينة تحتي مسمى Hi4 في اليوم التي تخصصه الشركة للسيارات الكهربائية، والتي تتميز بتقنية نقل الحركة المتقدمة القائمة على السيارات الكهربائية والمصممة لتحسين الكفاءة في جميع ظروف الطرق وسيناريوهات القيادة.

GWM Unveils Next-Gen E-Hybrid 4WD Platform, Hi4 at its NEV Day

تعمل شركة GWM بصورة متواصلة على ترسيخ تصميمها ومخططاتها الذكية وسياستها الجديدة للطاقة من خلال تصميم مخطط سلسلة صناعية كاملة للسيارات الحديثة، ويشمل هذا المخطط البنية الهندسية للسيارات الهجينة وبطاريات الطاقة ومصادر الطاقة الهيدروجينية وتقنية الدفع الكهربائي ومقصورات السيارات الذكية وتقنيات القيادة الذكية وكذلك الشاسيهات الذكية.

تتميز منصة Hi4 بمجموعتي نقل حركة بقوة قصوى للنظام تبلغ 340 كيلوواط، وتغطي طرازات السيارات من الفئة A إلى الفئة C. تحقق مجموعة نقل الحركة الهجينة الإلكترونية كفاءة حرارية رائدة تبلغ 41.5 ٪، الأمر الذي أصبح ممكنًا بفضل نظام الاحتراق المتقدم ومحركات الحقن المباشر عالية الضغط وتكنولوجيا إعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط. فضلا عن ذلك، توفر استراتيجيات إدارة الطاقة والتحكم الذكي للشركة التي تتميز بها منصة Hi4 كفاءة التشغيل وتحسن من كفاءة طاقة السيارة بنسبة تقريبية تقدر بـ 8٪ مقارنة بالسبل التقليدية لإدارة الطاقة.

كما توفر منصة Hi4 نطاق يزيد عن 100 كم من الطاقة الكهربائية النقية، وذلك بفضل مجموعة البطاريات عالية السعة التي تعمل بتكنولوجيا أيونات الليثيوم والتي توفر طاقة طويلة الأمد. وتتميز المنصة، من خلال تقنية الشحن عالية الجهد ونظام إدارة الشحن الذكي، بكفاءة طاقة الشحن السريع التي تصل إلى 97 ٪، وستستغرق عملية الشحن من 30 ٪ إلى 80 ٪ في درجة الحرارة المحيطة أقل من 30 دقيقة.

كما تتميز منصة Hi4 بثلاث ميزات جديدة في مجال التقنيات الهجينة وتشمل بيئة إلكترونية هجينة تعمل علي زيادة سيناريوهات القيادة للمستخدم، بالإضافة إلى تقنية تحكم ديناميكية جديدة تعتمد على مستشعرات عالية الدقة من الدرجة الثانية، وكذلك نظام نقل كهروميكانيكي جديد يعزز من أداء السيارات.

تستخدم البنية الإلكترونية الهجينة الجديدة "تصميمًا جديدًا" هجينًا مع ثلاثة مصادر للطاقة ونظام توزيع ثنائي المحور يستخدم محركين كهربائيين موزعين بطريقة موزعة، مما يحقق بنية كهربائية متوازية لسيارات الدفع الرباعي الهجينة، وكذلك يزيد من سيناريوهات القيادة للمستخدم ويجعل السيارة مناسبة لعملية القيادة على الطرق الوعرة والطرق الممهدة.

يعتبر نظام توجيه عزم الدوران iTVC المقدم من شركة GWM بمثابة نظام تحكم ديناميكي ذكي جديدة يعتمد على مستشعرات عالية الدقة من الدرجة الثانية لسرعة السيارة من خلال عزم دوران المحرك. يقوم نظام iTVC بتوزيع عزم دوران المحرك بسرعة وضبطه ديناميكيًا بالملي ثانية بين المحاور الأمامية والخلفية، الأمر الذي يمنع حدوث عملية الانزلاق من على أسطح الطرقات منخفضة الالتصاق ويحسن من استقرار عملية القيادة وسلامتها أثناء المنعطفات.

يعتبر نظام الاقتران الكهروميكانيكي بمثابة تصميم مبتكر يتكون من وحدتي اقتران كهروميكانيكية تغطيان نطاق سرعة المحرك بالكامل تقريبًا، وتلبي احتياجات القيادة للمستخدمين في كافة السيناريوهات.

ومن جانبه، صرح المسؤول الفني لمجموعة نقل الحركة قائلًا "إن منصة Hi4 ستوفر أداءً قويًا للسيارات واستهلاكًا أقل للوقود، كما ستعمل على توفير الثبات العالي للقيادة والتحكم الآمن أثناء المنعطفات، وذلك بفضل وظائف التحكم المبتكرة ثنائية المحرك وثنائي المحور".

من المقرر أن تحدث منصة Hi4 التي أصدرتها شركة GWM ثورة في سوق سيارات الدفع الرباعي الهجينة، وذلك من خلال تزويد العملاء بمجموعة لا مثيل لها من السلامة والكفاءة والجودة والأداء الجيد، الأمر الذي يجعل من الشركة الخيار الأمثل للسائقين الذين يرغبون ويتطلعون للأفضل.

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