طراز GWM PICKUP الجديد يقود اتجاه شاحنات البيك أب، وينطلق في الشرق الأوسط

باودينغ، الصين، 21 مارس 2023 -- /PRNewswire/ في 15 مارس عقدت شركة GWM مؤتمرًا لنموذج العلامة التجارية لشركة GWM في الرياض، المملكة العربية السعودية. أطلقت GWM رسميًا طراز الشاحنة بيك أب العالمي الجديد POER KINGKONG في سوق الشرق الأوسط.

في المؤتمر الصحفي، قام المسؤول عن سوق الشرق الأوسط في GWM بتفصيل إنجازات التنمية العالمية وتسليط الضوء على GWM PICKUP لوسائل الإعلام المحلية والضيوف. POER KINGKONG، كأحدث طراز عالمي من GWM PICKUP، لاول مرة في المملكة العربية السعودية. تتميز بتصميم وأداء مُطور.

Leading the Trend of Pickup Trucks, a New GWM PICKUP Model debuts in the Middle East

تمتاز POER KINGKONG بشبكة كبيرة، وشكلًا جديدًا من المصابيح الأمامية، وخطوطًا ثلاثية الأبعاد أكثر، مما يخلق تأثيرًا أنيقًا مرئيًا وديناميكيًا. أما بالنسبة للقوة، فهي مجهزة بمحرك 2.0T وناقل حركة يدوي بست سرعات. نظام الحركة هذا فعال وموثوق به، والذي يمكن أن يلبي احتياجات القيادة للمستهلكين في ظل ظروف الطريق المختلفة.

"ترث POER KINGKONG النمط الكلاسيكي المتين من GWM PICKUP والأداء القوي. هذه المزايا يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين بشكل أفضل في سيناريوهات مختلفة. مما لا شك فيه أن هذا يدل على قوة GWM PICKUP"، هذا ما قاله أحد كبار ممثلي الموزعين بعد تجربة الشاحنة.

شاحنات البيك أب هي أول نماذج تم تصديرها من GWM إلى السوق الدولية. لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسواق المختلفة في جميع أنحاء العالم، أطلقت GWM نماذج متعددة من شاحنات البيك أب، مثل GWM POER وPOER KINGKONG وPOER SHANHAI. حتى الآن، تم بيع أكثر من 2 مليون شاحنة بيك أب من GWM في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أفضل شريك للمستخدمين بجودة موثوق بها.

تم إطلاق GWM POER، كنموذج ذكي متطور في إطار GWM PICKUP، في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الصين وأستراليا وتشيلي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، وحققت نموًا مستدامًا في المبيعات. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن GWM، بلغت المبيعات العالمية لـ GWM POER في فبراير من هذا العام 12882، وتجاوزت مبيعاتها العالمية التراكمية 400000 شاحنة منذ إطلاقها قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل.

كما فازت GWM POER بعدد من الجوائز الموثوقة لجودتها المتميزة. حصلت على تصنيف أمان من برنامج تقييم السيارات الجديدة الأسترالي (ANCAP) من فئة الخمس نجوم. في سوق جنوب إفريقيا، فازت GWM POER بجائزة "سيارة الوافد الجديد التجارية الخفيفة لهذا العام" وسرعان ما صُنفت بين العشرة الأوائل في قطاع السوق. في تشيلي، تم تكريم GWM POER من قبل السوق والمستخدمين، وفازت بجائزة "أفضل بيك أب لهذا العام" من MT Online، وهي إحدى وسائل الإعلام المحلية المتخصصة في مجال السيارات.

في المستقبل، سوف تلتزم GWM PICKUP بإنشاء باستمرار نماذج أكثر ذكاءً وأكثر أمانًا ومواصلة توسيع تشكيلة المنتجات في السوق العالمية. من المتوقع أن يتم إطلاق POER KINGKONG في أسواق متعددة هذا العام، مما يوفر للمستهلكين خيارات أكثر تخصيصًا لشاحنات البيك أب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2035846/Leading_the_Trend_of_Pickup_Trucks__a_New_GWM_PICKUP_Model_debuts_in_the_Middle_East.jpg

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